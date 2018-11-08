 Обвинявшийся в госизмене экс-начальник полиции Виннитчины Шевцов неудачно попытался восстановиться через суд

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в постановлении суда.
Шевцов был уволен с должности в марте 2016 года приказом главы Нацполиции Хатии Деканоидзе.
Он счел незаконным это решение, а также отметил, что написал рапорт на увольнение под давлением.
"Истец в исковом заявлении утверждает, что 14 марта 2016 года, находясь на личном приеме руководителя Национальной полиции Украины X. Деканоидзе примерно в 20:00, подал рапорт на увольнение по собственному желанию, при этом о наличии уважительных причин, препятствующих прохождению публичной службы, не указывал, желаемую дату увольнения в рапорте не указывал", - сказано в решении суда.
Суд отметил, что материалы дела не содержат каких-либо доказательств давления на Шевцова со стороны должностных лиц Национальной полиции или Министерства внутренних дел.
Судебное разбирательство длилось с июля 2016 года и завершилось в октябре текущего года.
Экс-начальнику управления Нацполиции в Винницкой области полностью отказано в удовлетворении иска.
Как сообщалось, 17 марта 2016 года Шевцов был задержан в Черниговской области при попытке выехать в Россию через Беларусь.
Служба безопасности Украины заявила, что установила контакты Шевцова с представителями ФСБ России в Крыму.
В ходатайстве следователя говорилось, что Шевцов нарушил присягу сотрудника органа внутренних дел Украины, приняв активное участие в 2014 году в незаконно организованном и проведенном в Крыму при участии высших должностных лиц России параде в честь 69-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
СБУ считает, что целью данного массового мероприятия была пропаганда в поддержку аннексии Крыма.
Тем не менее, в мае 2016 года прокуратура закрыла дело против экс-начальника управления Нацполиции в Винницкой области.
страшные люди...
???
Прокуратура Винницкой области не нашла состава преступления в деле скандального экс-главы винницкой полиции Антона Шевцова.
https://censor.net.ua/news/389334/delo_eksglavy_vinnitskoyi_politsii_shevtsova_po_podozreniyu_v_gosizmene_zakryli_sostav_prestupleniya
Кто-то сомневался, что закроют дело???
Ура реформе прокуротуры!!! Реформы - наше усе!
В чём именно, по-закону, состав преступления?
Теща директора НАБУ Артема Сытника Алла Зюбина ненавидит украинцев и отрицает присутствие российской армии на Донбассе.
Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники и соответствующие аудиозаписи, пишет Голос.ua.
Издание сообщает, что тесть и теща Артема Сытника Николай и Анна Зюбины являются гражданами России и постоянно живут в РФ и Беларуси.
"Николай Зюбин родился 13 декабря 1952 в селе Михайловка Балашовского района Саратовской области РФ. В этом же Балашовском районе он пока зарегистрирован и проживает. Алла Зюбина, хотя и гражданка РФ, родилась на территории Беларуси. На свет она появилась 23 января 1956 в Могилевской области. Там она владеет недвижимостью", - отмечается в материале.
По данным авторов, родители Анны Сытник - верные адепты Советского Союза и всего, что ассоциируется с режимом Владимира Путина. Они гордятся коммунистическим прошлым РФ и ненавидят украинцев, которых считают "хохлами".
В частности, редакция "Информатора" обладает эксклюзивной аудиозаписью разговора с тещей Артема Сытника, которая на тот момент находилась в Беларуси. На ней неизвестный обсуждает с Аллой Зюбиной "украинский вопрос".
"На вопрос, как вы относитесь к аннексии Крыма Российской Федерацией, теща Сытника отвечает: "Положительно. Конечно же, он и был русским. Я только за. Я поддерживаю Путина, я поддерживаю Россию, я поддерживаю политику России в целом".
Зюбина убеждена, что украинцы (по ее версии - "хохлы") ненавидят "всех вокруг". "Вы смотрите украинские телеканалы? А я их смотрю каждый день. Вы знаете, как они ненавидят, они просто поливают грязью, они ненавидят и Беларусь, и Россию. Хохлы всех вокруг ненавидят, они любят только себя", - приводит издание слова тещи Сытника.
Также на записи Алла Зюбина говорит, что война в Донбассе начал президент Украины Петр Порошенко, а войска РФ не участвуют в боевых действиях на востоке.
Читайте также: Активісти вимагають перевірити зв'язки директора НАБУ Cитника з країною-агресором
"Порошенко - кровопийца, который столько людей погубил, развязал войну. Это они сами, у них гражданская война, друг друга убивают, а виноваты в этом все вокруг, даже Беларусь. Там (на востоке Украины, - ред.). Как раз воюют свои со своими. Российской Федерации там абсолютно нет. Там вольнонаемные. Российских войск там нет абсолютно, поэтому не надо к этому придираться. У них гражданская война. Я считаю, что люди Донбасса сами на референдуме должны решить свою судьбу. И куда они захотят, туда пусть и присоединяются. Хотя России Донбасс не нужен, она просто всем помогает", - утверждает родственница Сытника.
Редакция "Информатор" уверена, что обнародованные доказательства ставят под сомнение законность пребывания Артема Сытника на должности директора НАБУ.
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і Telegram
Голос.UA
https://uainfo.org/blognews/1541681337-smi-obnarodovali-dokazatelstva-ukrainofobii-teshchi-direktora.html
😱
Серьезно???
Какая связь вообще?