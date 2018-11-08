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 Политика Украины
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Все про:государственная измена (243) Шевцов (36)

 Обвинявшийся в госизмене экс-начальник полиции Виннитчины Шевцов неудачно попытался восстановиться через суд

Суд отказался выплатить 62 тыс. гривен и восстановить в должности подозревавшегося в государственной измене бывшего начальника управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в постановлении суда.

Шевцов был уволен с должности в марте 2016 года приказом главы Нацполиции Хатии Деканоидзе.

Он счел незаконным это решение, а также отметил, что написал рапорт на увольнение под давлением.

"Истец в исковом заявлении утверждает, что 14 марта 2016 года, находясь на личном приеме руководителя Национальной полиции Украины X. Деканоидзе примерно в 20:00, подал рапорт на увольнение по собственному желанию, при этом о наличии уважительных причин, препятствующих прохождению публичной службы, не указывал, желаемую дату увольнения в рапорте не указывал", - сказано в решении суда.

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Суд отметил, что материалы дела не содержат каких-либо доказательств давления на Шевцова со стороны должностных лиц Национальной полиции или Министерства внутренних дел.

Судебное разбирательство длилось с июля 2016 года и завершилось в октябре текущего года.

Экс-начальнику управления Нацполиции в Винницкой области полностью отказано в удовлетворении иска.

Как сообщалось, 17 марта 2016 года Шевцов был задержан в Черниговской области при попытке выехать в Россию через Беларусь.

Служба безопасности Украины заявила, что установила контакты Шевцова с представителями ФСБ России в Крыму.

В ходатайстве следователя говорилось, что Шевцов нарушил присягу сотрудника органа внутренних дел Украины, приняв активное участие в 2014 году в незаконно организованном и проведенном в Крыму при участии высших должностных лиц России параде в честь 69-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

СБУ считает, что целью данного массового мероприятия была пропаганда в поддержку аннексии Крыма.

Тем не менее, в мае 2016 года прокуратура закрыла дело против экс-начальника управления Нацполиции в Винницкой области.

Источник: https://censor.net.ua/n3095828
 
   
 Топ комментарии
 
Тем не менее в мае 2016 года прокуратура закрыла дело против экс-начальника управления Нацполиции в Винницкой области.Источник: https://censor.net.ua/n3095828
???
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"Неудачно" це коли ця паскуда випадково випаде з 9 поверху і залишиться живим..😕😕😕
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Не приласкали сепара? Пошептало?
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Ну і бардєль розвели, кожен робить що хоче.
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винницкие... гнойсманы, ревы и причия шевцовы
страшные люди...
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Тем не менее в мае 2016 года прокуратура закрыла дело против экс-начальника управления Нацполиции в Винницкой области.Источник: https://censor.net.ua/n3095828
???
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Дело экс-главы винницкой полиции Шевцова по подозрению в госизмене закрыли: "Состав преступления отсутствует"
Прокуратура Винницкой области не нашла состава преступления в деле скандального экс-главы винницкой полиции Антона Шевцова.
https://censor.net.ua/news/389334/delo_eksglavy_vinnitskoyi_politsii_shevtsova_po_podozreniyu_v_gosizmene_zakryli_sostav_prestupleniya
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Винницкие батончики - они такие )))
Кто-то сомневался, что закроют дело???
Ура реформе прокуротуры!!! Реформы - наше усе! Екс-начальник поліції Вінниччини Шевцов, якого звинувачували в зраді, невдало спробував відновитися через суд - Цензор.НЕТ 7656
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По какой статье его надо было "сажать"?
В чём именно, по-закону, состав преступления?
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Так надо было к идти к Арсирию...о кучу дерма типа Розенблат,Терещук..... восстановил. Дорого? Но зато гарантия.
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"Неудачно" це коли ця паскуда випадково випаде з 9 поверху і залишиться живим..😕😕😕
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СМИ обнародовали доказательства украинофобии тещи директора НАБУ Сытника.
Теща директора НАБУ Артема Сытника Алла Зюбина ненавидит украинцев и отрицает присутствие российской армии на Донбассе.
Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники и соответствующие аудиозаписи, пишет Голос.ua.
Издание сообщает, что тесть и теща Артема Сытника Николай и Анна Зюбины являются гражданами России и постоянно живут в РФ и Беларуси.
"Николай Зюбин родился 13 декабря 1952 в селе Михайловка Балашовского района Саратовской области РФ. В этом же Балашовском районе он пока зарегистрирован и проживает. Алла Зюбина, хотя и гражданка РФ, родилась на территории Беларуси. На свет она появилась 23 января 1956 в Могилевской области. Там она владеет недвижимостью", - отмечается в материале.
По данным авторов, родители Анны Сытник - верные адепты Советского Союза и всего, что ассоциируется с режимом Владимира Путина. Они гордятся коммунистическим прошлым РФ и ненавидят украинцев, которых считают "хохлами".
В частности, редакция "Информатора" обладает эксклюзивной аудиозаписью разговора с тещей Артема Сытника, которая на тот момент находилась в Беларуси. На ней неизвестный обсуждает с Аллой Зюбиной "украинский вопрос".
"На вопрос, как вы относитесь к аннексии Крыма Российской Федерацией, теща Сытника отвечает: "Положительно. Конечно же, он и был русским. Я только за. Я поддерживаю Путина, я поддерживаю Россию, я поддерживаю политику России в целом".
Зюбина убеждена, что украинцы (по ее версии - "хохлы") ненавидят "всех вокруг". "Вы смотрите украинские телеканалы? А я их смотрю каждый день. Вы знаете, как они ненавидят, они просто поливают грязью, они ненавидят и Беларусь, и Россию. Хохлы всех вокруг ненавидят, они любят только себя", - приводит издание слова тещи Сытника.
Также на записи Алла Зюбина говорит, что война в Донбассе начал президент Украины Петр Порошенко, а войска РФ не участвуют в боевых действиях на востоке.
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"Порошенко - кровопийца, который столько людей погубил, развязал войну. Это они сами, у них гражданская война, друг друга убивают, а виноваты в этом все вокруг, даже Беларусь. Там (на востоке Украины, - ред.). Как раз воюют свои со своими. Российской Федерации там абсолютно нет. Там вольнонаемные. Российских войск там нет абсолютно, поэтому не надо к этому придираться. У них гражданская война. Я считаю, что люди Донбасса сами на референдуме должны решить свою судьбу. И куда они захотят, туда пусть и присоединяются. Хотя России Донбасс не нужен, она просто всем помогает", - утверждает родственница Сытника.
Редакция "Информатор" уверена, что обнародованные доказательства ставят под сомнение законность пребывания Артема Сытника на должности директора НАБУ.
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Голос.UA
https://uainfo.org/blognews/1541681337-smi-obnarodovali-dokazatelstva-ukrainofobii-teshchi-direktora.html

😱
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Мнение ТЕЩИ, живущей в другой стране, ставит под сомнение законность пребывания Артема Сытника на должности директора НАБУ??
Серьезно???

Какая связь вообще?
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Эта сука мусарская не отбывает ! и ещё чего там требует? Зажралсо, засиделсо сепарок, а в Жёлтых Водах между тем рабсилы не хватает.
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Рука руку моет - видимо в прокуратуре сидят его подельнички! Иначе дело не закрыли бы..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбвинявшийся в госизмене экс-начальник полиции Виннитчины Шевцов неудачно попытался восстановиться через суд
 
 
 
 
 
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