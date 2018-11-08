 Если поддерживаешь Путина, ты - не христианский демократ, - Туск на Конгрессе ЕНП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Президента Украины Святослава Цеголко.

"Если ты поддерживаешь Путина и агрессию против Украины, то ты не можешь называться христианским демократом", - процитировал слова Туска пресс-секретарь Порошенко.

"Сильный месседж Президента Европейского Совета Дональда Туска, который Конгресс ЕНП в Хельсинки встретил длинными аплодисментами", - добавил Цеголко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире признают российскую гибридную угрозу, - Грант