 Если поддерживаешь Путина, ты - не христианский демократ, - Туск на Конгрессе ЕНП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Президента Украины Святослава Цеголко.
"Если ты поддерживаешь Путина и агрессию против Украины, то ты не можешь называться христианским демократом", - процитировал слова Туска пресс-секретарь Порошенко.
"Сильный месседж Президента Европейского Совета Дональда Туска, который Конгресс ЕНП в Хельсинки встретил длинными аплодисментами", - добавил Цеголко.
шоб путена поскорее отправить в придуманный им же рай
Ты, овно, - не демократ!