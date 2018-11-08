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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Если поддерживаешь Путина, ты - не христианский демократ, - Туск на Конгрессе ЕНП

Глава Евросовета Дональд Туск во время своего выступления на Конгрессе Европейской Народной Партии 8 ноября заявил, что если кто-то поддерживает российскую агрессию в Украине, то не может называться христианским демократом.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Президента Украины Святослава Цеголко.

"Если ты поддерживаешь Путина и агрессию против Украины, то ты не можешь называться христианским демократом", - процитировал слова Туска пресс-секретарь Порошенко.

"Сильный месседж Президента Европейского Совета Дональда Туска, который Конгресс ЕНП в Хельсинки встретил длинными аплодисментами", - добавил Цеголко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире признают российскую гибридную угрозу, - Грант

Если поддерживаешь Путина, ты - не христианский демократ, - Туск на Конгрессе ЕНП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095827
 
   
 Топ комментарии
 
Якщо ти підтримуєш путіна, то навіть людиною не можеш називатися.
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Ну фсе... Византийским диктатором?
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Не убий.Не укради....и тд тп...Путлер масовый убийца и масштабный во...и тд и тп.. Якщо підтримуєш Путіна, ти - не християнський демократ, - Туск на конгресі ЄНП - Цензор.НЕТ 5287
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для усиления эффекта Якщо підтримуєш Путіна, ти - не християнський демократ, - Туск на конгресі ЄНП - Цензор.НЕТ 4715
шоб путена поскорее отправить в придуманный им же рай
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Все правильно. Если ты христианин, то не должен править черные мессы.
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Якщо ти підтримуєш путіна, то навіть людиною не можеш називатися.
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Забавно, что политическая сила, заполонившая Европу миллионами исламских беженцев, называет себя христианской.
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Угу, потом гости тоже поступают по-христиански, грабя и насилуя дома у хозяев.
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Почему потоки беженцев не идут в ПРОЦВЕТАЮЩУЮ Рассею???
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красиво. так глядишь, фрау комсомолку таки заставят послать хуйла с его новой трубой...и бундестаг перестанет подрабатывать в "грязьпроме".
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Ой ляпнул Туск про христианских демократов---ну двоечник, ну заочник-вечерник! Та мишко бздобкин тот христианских социалистов придумал, партию так свою назвал, народ полками вступает, удостоверухи за свой счёт клепают---получай Европа в -опу! Отстали, отстали крепко!
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Дык Порошенко же дьякон Мацковского Парханату!
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Есть ишо Христинские Социалисты Добкина.....это ВООБЩЕ гремучая самоотвергающая смесь. Одни же храмы, церкви рушили и попов убивали....а во как...Ужились под бабло .
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христинаский демократ,что может быть тупее,если только "страшная красота"....)
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Порошенко такий же дьякон МП, як автомат Шмайссера під брендом Калашнікова..😀😀😀
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Почему Дыра сама решила, и не учитывает желание и призыва всех цивиоизованных стран ?
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Они типа себя что независимыми считают и им не указ другие страны ?
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