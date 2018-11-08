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 Тайник с ножами и VIP-камера для авторитетов: ГПУ провела внеплановую проверку колонии на Житомирщине. ФОТО

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели внеплановую проверку в Житомирской исправительной колонии № 4. Обнаружены систематические нарушения законодательства и прав заключенных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ, проверка проводилась по обращениям более 60 заключенных.

"Условия проживания, труда, лечения заключенных не соответствуют требованиям законодательства, международным стандартам, и по большинству показателей могут расцениваться как бесчеловечное обращение с людьми", - информирует прокуратура.

Согласно сообщению, на протяжении последних двух лет осужденные необоснованно привлекались к выполнению работ без заключения трудовых договоров, многие из заключенных не получали заработной платы. Также установлено, что в учреждении не осуществлялось лечение заключенных, отсутствуют необходимые лекарства и средства для оказания медицинской помощи, а жилые, бытовые и производственные помещения находятся в антисанитарном состоянии, нуждаются в ремонте и обновлении.

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"На фоне указанных нарушений установлено наличие определенной системы незаконного влияния на узников группы осужденных из числа злостных нарушителей режима, которые пытались возродить воровские традиции и минимизировать влияние органов государственной власти. Привлекает внимание тот факт, что подавляющее большинство так называемых воровских авторитетов являются выходцами из других стран, некоторые из них не владеют ни украинским, ни русским языками в достаточной степени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторым из них в учреждении созданы улучшенные условия проживания, оборудована отдельная комната со всеми удобствами, индивидуальным отоплением, мебелью и бытовыми приборами.

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"Указанное помещение закрывается на замок, ключи от которого были не у администрации учреждения, а у одного из самых рьяных нарушителей режима", - сообщили в ГПУ.

Кроме того, руководством учреждения не принимались предусмотренные законом меры воздействия в отношении лиц, которые дестабилизируют обстановку в учреждении. Также в одном из производственных помещений сотрудники ГПУ обнаружили замаскированный тайник с 4 ножами, которые по их признакам и характеристикам можно отнести к холодному оружию.

Тайник с ножами и VIP-камера для авторитетов: ГПУ провела внеплановую проверку колонии на Житомирщине 01
Тайник с ножами и VIP-камера для авторитетов: ГПУ провела внеплановую проверку колонии на Житомирщине 02
Тайник с ножами и VIP-камера для авторитетов: ГПУ провела внеплановую проверку колонии на Житомирщине 03

По сведениям Генпрокуратуры, непосредственно во время проверки из колонии в другие исправительные учреждения были переведены 11 заключенных, которые в течение длительного времени дестабилизируют обстановку, а также доставлены лекарства, заключено более 60 трудовых договоров с осужденными, проведена санитарная обработка и уборка в жилых помещениях.

По фактам, установленным работниками профильного управления, в прокуратуру Житомирской области направлены материалы по регистрации уголовных производств по ст. ст. 364 (злоупотребление служебным положением), 263 (изготовление, ношение или сбыт холодного оружия), 366 (служебный подлог) УК Украины.

Департаменту надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ предложено проверить состояние и качество досудебного расследования по уголовному производству по фактам смерти 4 заключенных.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095823
 
 
 Топ комментарии
 
***
опять приходит с обыском конвой
опять нашли под полом пулемет
я думал, это тот же - нет, другой!
какая ж сволочь их туда кладет?
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Може зеки і по вулицях ходять, а потім вечором вертаються на зону ?
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Беспредел!!! Мусора прессуют!!! Ваааааа!!! Жизнь ворам!!! Фарту масти!!! Мусорам - зуём по пасти!!!
(но нет)
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Може зеки і по вулицях ходять, а потім вечором вертаються на зону ?
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розконвойовані,таке було і при радянщині,звичайна справа...
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***
опять приходит с обыском конвой
опять нашли под полом пулемет
я думал, это тот же - нет, другой!
какая ж сволочь их туда кладет?
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в норвежских тюрьмах все сурово
коль провинился не серчай
отправят в карцер где не ловит
вайфай
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Прежде вгего за такое надо привлекать к ответственности руководство учреждения о оперчасть
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Почему ГПУ провели проверку именно в областном центре? А где-нибудь в Коростыне или Шепетовке не хотят проверит? Или там все хорошо?
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в Коростыне во всю ЗМ-60 собирают, так так процес налажен, что времени на проверки нет.
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Вось як павінна выглядаць VIP-камера для аўтарытэтаў :Тайник с ножами и VIP-камера для авторитетов: ГПУ провела внеплановую проверку колонии на Житомирщине - Цензор.НЕТ 9968
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Беспредел!!! Мусора прессуют!!! Ваааааа!!! Жизнь ворам!!! Фарту масти!!! Мусорам - зуём по пасти!!!
(но нет)
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Нарываешься? Меня вчера за меньшее банили, если помнишь о чём это я, гы. +
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..."Характеризуються наявністю рукоятки з упором, що обмежує входження ножа в тіло"....
ст 263 ККУ
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Ножи чисто зековское творчество. Они страсть как любят рисовать на клинках.
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А что ГПУ молчит про своего карманыча югика, потужного борцуна с коррупцией???
Ведь суд сегодня дал таки добро НАБУ на проверку всех финансовых счетов сейшильского цирозника на предмет его "незаконного збагачення", кстати, и на его сынка "гениального предпринимателя" в том числе.
Чем это закончится? Вопрос , конечно, риторический))))
Вот вам и чуйка алкаша шо пора валить Схованка з ножами та VIP-камера для авторитетів: ГПУ провела позапланову перевірку колонії на Житомирщині - Цензор.НЕТ 8699
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Ножи, вип-камеры, сот-телефоны, проститутки, холодильники, бухло, наркота, цыгарки курють----ну не может быть!!! ОЙ----брехня! Да когда такое было??? Это всё путин! Везде всё строго---чин чинарём-чинариком---а тут бардак! Срочно туда Денисову послать---думаю за 2 дня порядок востановят---и не сомневаемся! УРА---кричала детвора!
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наверное место,где тайник прошмонали..(я так не любил шмон..)
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Кальян шоли и молоток косяки забивать...)))
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Грязновато для VIP. Тому, у кого своя церква, не подойдет.
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Вибачайте, але инших віп-камер у нас нема
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Хочу видеть фотку комнаты для авторитетов. И не забудте Пете показать, где он будет сидеть.
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Бабла хватит оплатить VIP содержание. Еще и начальника тюрьмы может под козырек поставить и с докладом вызывать в нумера ( камеру).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТайник с ножами и VIP-камера для авторитетов: ГПУ провела внеплановую проверку колонии на Житомирщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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