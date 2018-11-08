 Яценюк принимает участие в Конгрессе ЕНП в Хельсинки

В составе делегации, в частности, Министр экологии и природных ресурсов Украины, представитель "Народного фронта", Остап Семерак, заместитель Председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, член фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский, заместитель Министра иностранных дел Украины (2014) Даниил Лубкивский.

В Facebook Яценюк сообщил, что среди вопросов, которые обсуждают делегаты, также тема Украины и поддержки нашего государства.

"Мы благодарны за единство ЕНП с нашим народом и одновременно солидарны с нашими европейскими единомышленниками в деле защиты общих ценностей и принципов", - написал Арсений Яценюк.

Представители "Народного фронта" традиционно участвуют в конгрессах Европейской народной партии. Члены "Народного фронта" принадлежат к фракции ЕНП в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Предыдущий Конгресс ЕНП, в котором Арсений Яценюк принимал участие, состоялся в марте 2017 в Республике Мальта.