 Яценюк принимает участие в Конгрессе ЕНП в Хельсинки

В составе делегации, в частности, Министр экологии и природных ресурсов Украины, представитель "Народного фронта", Остап Семерак, заместитель Председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, член фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский, заместитель Министра иностранных дел Украины (2014) Даниил Лубкивский.
В Facebook Яценюк сообщил, что среди вопросов, которые обсуждают делегаты, также тема Украины и поддержки нашего государства.
"Мы благодарны за единство ЕНП с нашим народом и одновременно солидарны с нашими европейскими единомышленниками в деле защиты общих ценностей и принципов", - написал Арсений Яценюк.
Представители "Народного фронта" традиционно участвуют в конгрессах Европейской народной партии. Члены "Народного фронта" принадлежат к фракции ЕНП в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Предыдущий Конгресс ЕНП, в котором Арсений Яценюк принимал участие, состоялся в марте 2017 в Республике Мальта.
партия с 1% поддержки якобы...от ближайших родственников...
но как раздражитель хуйла - пусть ездит, тока за свои, кровные...
Или забыли дописать "Реклама"?
А вы, Арсений, прекратите тут сам себя рекламировать.
Это "спасение" аналогично тому, что человек спасает другого человека, а затем отрубает ему руку и объявляет своим рабом.
Можно узнать по годам - кто сколько брал кредитов?
Ещё раз: Можно узнать по годам - кто сколько брал кредитов?
А не о том, кто сколько брал. Не надо переводить стрелки.
Нужна ли она?
При почти нуле в казне, оставленной папяредниками (которые опять не виноваты), можно говорить о стабильности экономики да ещё при внешней агрессии?
Единый казначейский счет 2014
-----------
Рейтинг Яценюка может спасти только смена пола
народ, прошедший Майдан, знает Кролика-Кулявлоба как облупленного
https://www.youtube.com/watch?v=KBK_JlT7nU0