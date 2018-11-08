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 Политика Украины
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Все про:ЕНП (149) конгресс (29) Финляндия (315) Яценюк (7676)

 Яценюк принимает участие в Конгрессе ЕНП в Хельсинки

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк принимает участие в Конгрессе Европейской народной партии в Хельсинки.

В составе делегации, в частности, Министр экологии и природных ресурсов Украины, представитель "Народного фронта", Остап Семерак, заместитель Председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, член фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский, заместитель Министра иностранных дел Украины (2014) Даниил Лубкивский.
В Facebook Яценюк сообщил, что среди вопросов, которые обсуждают делегаты, также тема Украины и поддержки нашего государства.

"Мы благодарны за единство ЕНП с нашим народом и одновременно солидарны с нашими европейскими единомышленниками в деле защиты общих ценностей и принципов", - написал Арсений Яценюк.

Представители "Народного фронта" традиционно участвуют в конгрессах Европейской народной партии. Члены "Народного фронта" принадлежат к фракции ЕНП в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Предыдущий Конгресс ЕНП, в котором Арсений Яценюк принимал участие, состоялся в марте 2017 в Республике Мальта.

Источник: https://censor.net.ua/n3095821
 
 
 Топ комментарии
 
100%/ Он наверное делится опытом как правильно строить забор на границе с РФ
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Яйценюх - бесперспективный политический труп. Можно даже не пытаться себя реанимировать, светя своим отвратным бородатым фейсом по Европах - не поможет.
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100%/ Он наверное делится опытом как правильно строить забор на границе с РФ
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"народный фронт" - это круто...
партия с 1% поддержки якобы...от ближайших родственников...
но как раздражитель хуйла - пусть ездит, тока за свои, кровные...
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1%??? Это Вы им льстите...........там уже МИНУС и много. БПП ещё на уровне пива держится...крепкого, светлого...разные Соцопросы.
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Народ йому невдовзі "підбере" заклад з дуже хорошим парканом.. Участь цієї "еліти" у таких політичних заходах (з'їздах) не гарантує захист від гніву обдурених, знедолених співгромадян.
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Ліпше він взяв участь в суді .... в Гаазі...
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Яценюк - отличный украинский политик. Считаю, что он гениально и с минимальными потерями вывел Украину из кризиса 14-го года.
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А ты думаешь вам откуда помогают постоянно? А знаешь почему? Потому что отсюда всё хорошо видно.
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Как не удивительно, но кризис оценивают не бабки на лавке...
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то моисей его народ вывел.. правда не в 14, а чуток раньше
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Беня 23-й... так Україну в нечувану економічну кризу саме він і ввігнав
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Верно, только во фракцию шушеры набрал.
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что-то оно рано (или нет?) всплыло и мечется по ополонке...
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Такой молодой и активный политический труп....
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яценюк каким боком к народу? я вообще подозреваю, что если он какой народ и представляет, то точно не украинский.. даже в названии фронта не поймешь за какой народ они поют
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а ПРОТИ якого своїми крадіжками (своїм "першим мільярдом") він і НФ його вже доказав - проти українського...
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В нього вже немає політичного майбутнього в Україні.
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Зато куча украденного бабла под вышиванку и патриотические лозунги.
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та прям там ....по спискам пройдёт , а мажоритарку купит
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можливо і так, але прем'єром йому вже не світить, президентом тим більше.
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Да уж как то побоится в Украине находиться. Он и так наскоками и без предупреждения.
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Я б з висновками не спішила. Він справді дуже добре спрацював, не допустивши дефолту післі Майдану. Ну а потім просто треба було його "посунути" з поста прем'єра, тому і була організована уся ця кампанія. Не факт, що потрібно вірити усьому, що пишуть.
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Это типа из Маями, не заезжая в ридну Украину................
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съезд прикрытие для встречи тюлькиной резидентуры
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Немиря - резидентура? Він найперший євроатлантичний інтегратор.
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то была шутка юмора...никто вашего интегратора не хотел обидеть , просто странно что его возле юляхи держит ...вроде порядочный человек
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Ну не кажіть. Біля Юлі були і Лук'яненко, і Карл Бідлдт за Юлю, і Грібаускайе, і Меркель, і Клінтони, і навіть Трамп Юлі увагу приділив. А гості Трампа аплодували Юлі стоячі, хоч Юля взагалі не виступала тоді. Ця повага багатого варта. І це в той час, коли ПеПо робив доповідь порожньому залу у Мюнхені. Бути проти Юлі сьогодні на заході вважається моветоном.
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1 марта 2014 госдума роssii проголосовала о вводе войск в Украину.к тому моменту легитимного украли вместе с деньгами агенты ГРУ.в Госказначействе на счету был ноль гривен,ноль долларов и ноль ценных бумаг.золотовалютные резервы Украины стащил Валерий Хорошковский через Германию угнал всё в Малайзию.Яценюк пришел на голое место премьера вместо удравшего с баблом Азарова.Или вы считаете что донецкие оставили всё жидо-бандеровской Хунте?тогда вам надо лечится от маразма.
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ця казочка вже набридла.. хай вже кулю в лоба робить.. бо обіцяв=))
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Враньё, на счетах было более 1000 гривен...
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І Кролік з Аваковим все це розслідували і вкрадене повернули в Україну?
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Я теж проголосую за яценюка, але після того коли він виростить на голові довгі коси Яценюк бере участь у Конгресі ЄНП у Гельсінкі - Цензор.НЕТ 5964
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А в чем новость? Какой-то Яценюк, в чем-то там принимает участие...
Или забыли дописать "Реклама"?
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Конечно, ведь когда Климкин встречался с "зелёными" все тоже хихикали, а когда оказалось, что благодаря "зелёным" против паРаши ввели/продлили санкции, то это срочно забыли и стали хихикать, что Яценюк принимает участие в конгрессе Европейской народной партии...
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Яценюк спас Украину тогда и от голода и от дефолта,хотя кому я это объясняю? идиотам все равно не дойдёт
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Глеваха.

А вы, Арсений, прекратите тут сам себя рекламировать. Яценюк бере участь у Конгресі ЄНП у Гельсінкі - Цензор.НЕТ 4447
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Спасение Украины от дефолта Яйценюхом заключается в том, что Украина теперь обязана выплачивать с роста экономики выше 3% свои долги. То есть, чисто физически Украина обречена на годы долговой кабалы и последующей нищеты.
Это "спасение" аналогично тому, что человек спасает другого человека, а затем отрубает ему руку и объявляет своим рабом.
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Т.е. агрессия паРаши должна была способствовать расцвету экономики Украины и просто стабилизация экономики это - не достижение?
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Т.е. долговое рабство, устроенное Яйценюхом - это не достижение.
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Что такое долговое рабство?
Можно узнать по годам - кто сколько брал кредитов?
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Долговое рабство - это ловушка в которую Яйценюх угодил Украину. Выше написано.
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Не надо придумывать свои определения.
Ещё раз: Можно узнать по годам - кто сколько брал кредитов?
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Речь идет о Яйценюхе и о том, как он якобы "спас" Украину, запрягая её в долговое ярмо. И как теперь все должны ему в ноги падать из благодарности за это(на самом деле нет).

А не о том, кто сколько брал. Не надо переводить стрелки.
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Кредиты берут и для выплаты предыдущих долгов и при этом не истерят....
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Никто не истерит, кроме тех, кто пытается выдать бородатую аферюгу за мессию. Когда у них это не получается.
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Что такое макроэкономическая стабилизация?
Нужна ли она?
При почти нуле в казне, оставленной папяредниками (которые опять не виноваты), можно говорить о стабильности экономики да ещё при внешней агрессии?
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Не было никакого нуля. Опять распостраняется ложь этой бородатой женщины.
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А сколько там было? 17 тысяч гривен? Абсолютно, всемерно, полностью, без сомнения согласен это - не ноль....
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3,5 миллирда гривен - это никакой не ноль. Бородатая женщина Яйценюх может конечно называть это 17 тысячами гривен. Но такая хуцпа уже давно не катит.
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Не охота искать, но в конце февраля был дан первый кредит....
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Там отражены начало января и начало февраля и соответствующая динамика. Никаких нулей там нет, как и исчезновения всей суммы на остатках.
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І відсвяткував свій перший мільярд...
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Яйценюх - бесперспективный политический труп. Можно даже не пытаться себя реанимировать, светя своим отвратным бородатым фейсом по Европах - не поможет.
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Та он еще пару раз прокречит Юля, Юля, и та его возьмет в зад. Как Авакова и Турчинова. Вони встають з гробiв як Вурдалаки. И каждый раз с новой партией. Интересно так же куда Танька Черновол побежит? Уже почти везде побывала.
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Какой мужественный патриот, с бородой. А образцы стены повезет?
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"хромая утка" - так в СЩА называют политических трупов
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Рейтинг Яценюка может спасти только смена пола

Яценюк бере участь у Конгресі ЄНП у Гельсінкі - Цензор.НЕТ 9914
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То-есть, предлагаете ему стать мужиком?
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Лучше бы он брал лопату в руки и рыл ров "Восточного вала".
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Мало нам его стены? Уж лучше пусть другие роют, чем этот, с неудавшейся дыркой в лобе от кули.
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Сеня - плохиш кибальчиш, как и все иже с ним ,ОК! , яснапанятна ! Есть хороший человек в стране? Кто вместо Алексеича? йуля? , вышки?, герой Одесских легенд? , вилонесец?, бывший МО?, директор 95-ого?, фрау Эльза? Йух там! С таким раскладом - "рошен" с гречкой в каждый дом! А Сеня крут :
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Сзади штатив и бандажи чтоб не упал от надетого. Яценюк бере участь у Конгресі ЄНП у Гельсінкі - Цензор.НЕТ 4868
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даже не пытайся
народ, прошедший Майдан, знает Кролика-Кулявлоба как облупленного
https://www.youtube.com/watch?v=KBK_JlT7nU0
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А в хабадском сходняке в пиндостане он принял участие? (вопрос риторический, ессно)
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Конечно конечно...в элитном тихом закрытом комплексе Маями.
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Пусть поделится опытом, как тарифы надо повышать. И как просрать все и сразу.
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Royal Flush ,На фига ты постишь банальности? Я что за кроля агитирую? Я задал вопрос , кто вместо пэци? На фоне посегателей на трон, Сеня, не самый ХУ из ху. И не хвалюйся, Арсений на выборы не собирается.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯценюк принимает участие в Конгрессе ЕНП в Хельсинки
 
 
 
 
 
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