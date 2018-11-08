 Стрельба в калифорнийском баре: 12 человек погибли, еще 10 получили ранения

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет ВВС.
В результате происшествия погибли по меньшей мере 12 человек, еще 10 получили ранения.
Органы правопорядка сообщают, что нападавший найден мертвым. Не исключается, что он мог совершить самоубийство.
В момент начала стрельбы в баре находились около 200 людей.
Чтобы спастись, посетители бара разбивали окна. Некоторые прятались в уборных.
Очевидцы сообщают, что нападавший использовал дымовые гранаты и полуавтоматическую винтовку.
Также, по информации СМИ, в результате перестрелки, погиб 29-летний офицер полиции Рон Хелус. Он получил несколько пулевых ранений и скончался в больнице. У погибшего остался один ребенок; в следующем году он планировал уволиться в запас.
Ранее в американском Питтсбурге неизвестный устроил стрельбу в синагоге, выкрикивая антисемитские лозунги. Погибли 11 человек.
Позже ему выдвинули обвинения по 29 пунктам. Сообщалось также, что стрелку грозит смертная казнь.
Также, по информации СМИ, питтсбургский стрелок придерживался теории "белого геноцида".
Що коїться з людьми ?
https://www.youtube.com/watch?v=YmP69iZxgq4&feature=youtu.be&t=4
я ж кажу хворі на голову виродки пхались вбивати людей.
риторический вопрос
Вот и с кацапами так же. В США у людей свои причины (причему каждого своя), на Роисе сама Роися является причиной.
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За девять месяцев текущего года произошло 1185 умышленных убийств и покушений. Это самый низкий показатель за последние 10 лет. Уровень раскрытия таких преступлений, с учетом прошлых лет, в этом году по стране составляет 88%. Об этом сообщил 15 октября первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
Давай я тебе кое что нагадаю.Все перечисленные тобой места не в Украине.Так что плевать.
А если хочешь удивить цифрами-пиши смело США.Там только за 2016 постреляли людей больше чем за 5 лет на Донбассе.Лихо ты стрелки перевел со своей брехни.
Но 90% умышленных убийств имеют другие цели.Нажива,различные состояния бошки и тд.
соболезнование заокеанским семьям погибших
"Парамедики оказывают помощь восьми пострадавшим, один из которых в критическом состоянии, двое в тяжелом. Один человек убит", - заявили журналистам сотрудники медслужб.
По словам работников правоохранительных органов, преступник скрылся с места происшествия. Ведется проверка о наличии в инциденте террористической подоплеки. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/svit/perestrelka-v-centre-tel-aviva-est-pogibshie-i-ranenye-554625.html
вролне реалистичный сценарий
совершенно необязательно бежать всех спасать, достаточно начать с себя
есть ощущение неуязвимости что мне никто ничего не сможет сделать
По факту каждая попытка выпилить побольше людей одинаково успешно заканчивается везде, не зависимо от наличия у людей разрешения на оружие.
И все равно шото не так.
И опять шото пошло не так, как на форуме.
С ножом, Карл.
И опять рядом не оказалось ни одного Рэмбо.