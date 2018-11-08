EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия, За рубежом
  3699  76
Все про:стрельба (2375) США (14376)

 Стрельба в калифорнийском баре: 12 человек погибли, еще 10 получили ранения

Вчера, в 23:20 по местному времени, в калифорнийском баре Thousand Oaks, в 65 км от Лос-Анджелеса, началась стрельба.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет ВВС.

В результате происшествия погибли по меньшей мере 12 человек, еще 10 получили ранения.

Органы правопорядка сообщают, что нападавший найден мертвым. Не исключается, что он мог совершить самоубийство.

В момент начала стрельбы в баре находились около 200 людей.

Чтобы спастись, посетители бара разбивали окна. Некоторые прятались в уборных.

Очевидцы сообщают, что нападавший использовал дымовые гранаты и полуавтоматическую винтовку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стрельба в кафе в Луцке происходила между двумя криминальными группировками, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также, по информации СМИ, в результате перестрелки, погиб 29-летний офицер полиции Рон Хелус. Он получил несколько пулевых ранений и скончался в больнице. У погибшего остался один ребенок; в следующем году он планировал уволиться в запас.

Ранее в американском Питтсбурге неизвестный устроил стрельбу в синагоге, выкрикивая антисемитские лозунги. Погибли 11 человек.

Позже ему выдвинули обвинения по 29 пунктам. Сообщалось также, что стрелку грозит смертная казнь.

Также, по информации СМИ, питтсбургский стрелок придерживался теории "белого геноцида".

Источник: https://censor.net.ua/n3095819
 
   
 Топ комментарии
 
По версии пистолетолюбов, все должны были вытащить свои пушки и застрелить его до, а не прятаться...
 показать весь комментарий
 
кацапи то окремий підвид, не варто долучати їх в загальну статистику.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кацапи то окремий підвид, не варто долучати їх в загальну статистику.
 показать весь комментарий
 
 
порахуйте скільки стрілків в Америці і скільки хворих на голову попхалось на донбас стріляти в українців.
 показать весь комментарий
 
 
і лохі їхали
я ж кажу хворі на голову виродки пхались вбивати людей.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а хворыми Вы считаете понаехавших с обеих сторон или только с той стороны ?!
риторический вопрос
 показать весь комментарий
 
 
з яких це обєіх сторон ??? Українці мають всі права на своїй землі, а кацапам тут робити нічого. вам важко сприйняти цей факт ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
шо ты там маэш
 показать весь комментарий
 
які ще негри, америкоси, європейці ? у вас передоз раша тв ?
 показать весь комментарий
 
 
то й шо ? це все ??? всіх бурятів одним "американцем" не перекриєш.
 показать весь комментарий
 
Хм... ну мы ж не будем сравнивать поведенческие отклонения у крыс на основе наблюдения за людьми и наоборот.

Вот и с кацапами так же. В США у людей свои причины (причему каждого своя), на Роисе сама Роися является причиной.
 показать весь комментарий
 
 
ольгінець себе в джеркалі роздивився ?
 показать весь комментарий
 
 
До 2014 при Україні в Криму ніхто не стріляв, взагалі не було ніяких великих терактів. То як тілтки туди рашка влізла.
 показать весь комментарий
 
 
Ні туди вліз хор Александрова який співає партіотичні російські пісні тут.)
 показать весь комментарий
 
 
Тут есть с тобой несогласные
============
За девять месяцев текущего года произошло 1185 умышленных убийств и покушений. Это самый низкий показатель за последние 10 лет. Уровень раскрытия таких преступлений, с учетом прошлых лет, в этом году по стране составляет 88%. Об этом сообщил 15 октября первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
 показать весь комментарий
 
 
може тобі Беслан нагадати, Чечню, теракти в масквабаді, вибухи у метро Пітербургу, Каширське шосе, Керч і т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Мне?Смешно.
Давай я тебе кое что нагадаю.Все перечисленные тобой места не в Украине.Так что плевать.
А если хочешь удивить цифрами-пиши смело США.Там только за 2016 постреляли людей больше чем за 5 лет на Донбассе.Лихо ты стрелки перевел со своей брехни.
 показать весь комментарий
 
Ти краще розповідай скільки разів палестинці нападали на ізраільтян з ножами? То теракт чи ні? Скільки разів ракетами стріляв хамас з Сектору газу?
 показать весь комментарий
 
Тебя беспокоит что угодно кроме Украины.Это нормально?
 показать весь комментарий
 
ти ізраільтянин чи кацап ? Ну просто цікаво ти ж привів статистику Аброськіна по вбивствам, а я про теракти говорю, нема терактів в Україні слава Богу, тільки донбас а там де рашка підриває арсенали чи замовні вбивства, а до 2014 взагалі не було. Нема захоплення заручників.
 показать весь комментарий
 
Причем тут терракты?Ты вообще понимаешь те слова,что пишешь?Умышленные убийства не обязательно терракты.У террактов есть четкая цель-страх.
Но 90% умышленных убийств имеют другие цели.Нажива,различные состояния бошки и тд.
 показать весь комментарий
 
Ну что тут скажешь---впечатляет успех! Я рад, всегда был за закон об оружии, передумаю теперь, моя полиция меня сберегла и в 2018 году. Сэкономлю на покупке или ожидании закона об оружии. Повезло мне опять---спасибо Аброськин!
 показать весь комментарий
 
Я даже допускаю и 96%---просто народ у нас недоверчивый, он (Аброськин) и подсластил пилюлю. Как в старой шутке что мол вас обманули и дали гораздо лучший мех---шанхайские барсы!
 показать весь комментарий
 
Страшне, отак гидота якась береться за зброю і починається... вбити Білла... ((
 показать весь комментарий
 
 
кошмар...
соболезнование заокеанским семьям погибших
 показать весь комментарий
 
 
По версии пистолетолюбов, все должны были вытащить свои пушки и застрелить его до, а не прятаться...
 показать весь комментарий
 
 
В Израиле так и происходит регулярно.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Стрельба в баре?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
В центре Тель-Авива в Израиле произошла стрельба. Ее следствием стала смерть одного человека и ранения еще восьми.
"Парамедики оказывают помощь восьми пострадавшим, один из которых в критическом состоянии, двое в тяжелом. Один человек убит", - заявили журналистам сотрудники медслужб.
По словам работников правоохранительных органов, преступник скрылся с места происшествия. Ведется проверка о наличии в инциденте террористической подоплеки. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/svit/perestrelka-v-centre-tel-aviva-est-pogibshie-i-ranenye-554625.html
 показать весь комментарий
 
А американцы просто лошары и об оружии знают меньше наших форумных сопляков.
 показать весь комментарий
 
 
я бы по крайней мере попытался спрятаться и пристрелить его при попятке выйти на меня
вролне реалистичный сценарий
совершенно необязательно бежать всех спасать, достаточно начать с себя
 показать весь комментарий
 
 
Но шото в штатах все время идет не так. Мож потому, что в них стреляют не на форумах, а в реале?
 показать весь комментарий
 
 
не знаю, я в Штатах себя чувствую в гораздо большей безопасности чем в Украине
есть ощущение неуязвимости что мне никто ничего не сможет сделать
 показать весь комментарий
 
Мне кажется, или еще пару дней назад у тебя совсем другой флажок был?
 показать весь комментарий
 
 
Твои ощущения - это сугубо интимная штука.

По факту каждая попытка выпилить побольше людей одинаково успешно заканчивается везде, не зависимо от наличия у людей разрешения на оружие.
 показать весь комментарий
 
 
Даже самый ярый пистолетолюб на ранних стадиях - не настолько поехавший мозгами, чтоб носить с собой заряженный пистолет 24/7 готовым к использованию. А тот пистолетолюб, который достигает подобной стадии просветления, собственно, и приходит к пониманию того, что пора бы уже пострелять, наконец, во всё что движется.
 показать весь комментарий
 
 
Де вытащить??? В Калифорнии??? Это самый пацифисированый штат, там ограничения в некоторых вещах больше чем у нас...
 показать весь комментарий
 
 
Если бы такое случилось в каком-нибудь Вайоминге или Айдахо, а не в Калифорнии - поверь. так и было бы..
 показать весь комментарий
 
 
У Каліфорнії діють насильніші обмеження в США на володіння зброєю. А носити зброю, якщо я не помиляюся, простим смертним взагалі заборонено. Так-що "вытащить свои пушки и застрелить его до" це не про Каліфорнію.
 показать весь комментарий
 
 
После бойни в Керчи, стали происходить массовые убийства в Америке. Совпадение? Не думаю.Стрельба в калифорнийском баре: 12 человек погибли, еще 10 получили ранения - Цензор.НЕТ 9136
 показать весь комментарий
 
 
Що коїться, що коїться... Жесть. Співчуття постраждалим.
 показать весь комментарий
 
 
Идет кодирование людей.А врагов достаточно.
 показать весь комментарий
 
 
Не плохо пивка попили в баре. А если бы у каждого посетителя был в кармане кольт может сразу пристрелили этого урода и не было столько жертв.
 показать весь комментарий
 
 
Дак потому и стрелял не в Вермонте або Аризоне, а в "радужной" Калифорнии де этого кольта заведомо для стрелка не у кого и в помине буть не могло.
 показать весь комментарий
 
 
Треба як найшвидше дозволити і в Україні короткостволи : пістолети, револьвери ! Хіба сталося б це лихо якби в кожного був бойовий ствол ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну в США вільний дозвіл на зброю,'але зайшов тип з напівавтоматичною гвинтівко і усіх постріляв, хто перший вистрелить той і прав. Але якщо у всіх буде зброя то буде просто вестерн, треба ще і культуру.
 показать весь комментарий
 
 
А що йому завадить придбати збою у Техасі та переїхати в інший штат?
 показать весь комментарий
 
 
а где ж стволы подевались . разрешенные конституцией США ?
 показать весь комментарий
 
Стволы у тех хто живет в таких штатах як Аляска, Аризона, Айдахо, Канзас, Мэн, Миссисипи, Монтана, Нью-Гэмпшир, Нью-Мексико, Оклахома, Вермонт, Западная Вирджиния и Вайоминг.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно почему посетители не отстреливались из зарегистрированного оружия.
 показать весь комментарий
 
В Калифорнии ношение оружия запрещено. Там в каждом штате свой закон. Вот и не было у них оружия.....
 показать весь комментарий
 
В результате стрельбы в средней школы города Санта-Фе в Техасе погибли 10 человек, еще 10 получили ранения.

И все равно шото не так.
 показать весь комментарий
 
Полиция штата Аризона сообщила, что пять человек погибли в результате нескольких инцидентов с применением оружия. Местные власти были вынуждены закрыть одну школу и правительственные здания.

И опять шото пошло не так, как на форуме.
 показать весь комментарий
 
В американском городе Бойсе, штата Айдахо, неизвестный мужчина с ножом напал на мигрантов.

С ножом, Карл.
И опять рядом не оказалось ни одного Рэмбо.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Наверное в американских сми слишком долго обсуждали ситуацию в Керчи вот некоторых и натолкнуло на подобный подвиг.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтрельба в калифорнийском баре: 12 человек погибли, еще 10 получили ранения
 
 
 
 
 
 вверх