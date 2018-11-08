 Рада приняла законопроект о растаможке "евроблях". ВИДЕО (обновлено)

За соответствующее решение проголосовали 250 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Базовая ставка составит 50 евро для машин с бензиновым двигателем с объемом цилиндров до 3000 куб. сантиметров, 100 евро - для машин с бензиновым двигателем с объемом цилиндров более 3000 куб. сантиметров, 75 евро - для машин с дизельным двигателем с объемом цилиндров до 3500 куб. сантиметров, 150 евро - сдля машин с дизельным двигателем с объемом цилиндров более 3500 куб. сантиметров.
Ставка налога для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), устанавливается в размере 1 евро за 1 кВт.ч емкости электрического аккумулятора таких транспортных средств.
Установлен граничный коэффициент возраста импортируемого автомобиля. 15, то есть все автомобили старше 15 лет будут иметь максимальный коэффициент 15.
В течение 90 календарных дней после вступления в силу закона будет действовать понижающий коэффициент 0,5. Этим понижающим коэффициентом можно воспользоваться лишь при ввозе легковых автомобилей и в количестве одна машина на одного человека.
В течение 180 дней можно будет растаможить автомобиль на еврономерах без привлечения к ответсвенности за не соблюдение сроков и условий (требований) таможенных режимов временного ввоза или транзита.
По истечению 180 дней после вступления закона в силу правоохранители смогут останавливать "евробляхи" и штрафовать водителей за нарушение условий транзита.
"Все штрафы по новой системе, которые предусмотрены. Начнет действовать система взаимосвязанных функций между пограничниками, таможенниками и патрульной полицией. Все автомобили на европейской ресторации сможет останавливать патрульная полиция и будут выясняться обстоятельства, какой водитель управляет, с нарушениями сроков или без и далее все процедуры", - разъяснила Нина Южанина.
"Осуществление таможенного оформления транспортного средства с соблюдением условий, определенных пунктом 93 раздела XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины, освобождает лиц, ответственных за не соблюдение сроков и условий (требований) таможенных режимов временного ввоза или транзита, от ответственности, предусмотренной пунктом 206.16 статьи 206 и пунктом 218.3 статьи 218 настоящего Кодекса, за нарушение таможенных правил относительно транспортного средства, в отношении которого не соблюдены сроки и условия (требования) таможенных режимов временного ввоза или транзита", - говорится в законопроекте.
Режимы временного ввоза или транзита, по которым в Украине находятся большинство "евроблях", можно будет перевести в режим импорта при уплате штрафа в размере 8500 гривен.
Средства от растаможки "евроблях" в 2018-2019 годах будут направлены на покрытие дефицита Пенсионного фонда.
можете порахувати повністю вартість в Україні із усіма платежами?
А хотіли не більше 40% від вартості авто, тобто 2000 евро авто, сума всіх зборів і податків 800 евро, а по закону вийшло 2500 евро
Порохоботам сосать и не тявкать!
А там в ланос положили, и закопали.
А на табличке напишут: "До конца своих дней верил в отечественный автопром.
Долбоеб"
Мерседес от$ 30 до 100 тысяч не люксовый стоит. Ланос - тысяч 12.
Если работяги продавали свой честно купленный Ланос за 50% от того, за сколько они его купили новым - это что - цена Мерседеса?? Или 50% для вас мало? Сколько надо? 90%?
Вы же свою купленную бляху если продавать будете - готовы 90% от оплаченной за нее цены при продаже скинуть?
Но вы так радуетесь тому, что небогатые люди, купившие в свое время новый Ланос, не смогут выручить за него при продаже и 20% от того, что они за него заплатили, что у меня все же к вам резонный вопрос - вы-то сами готовы при продаже своего авто отдать его за 10-20% от суммы, за которую вы его купили? Или вы захотите вернуть хотя бы половину, но вас почему-то возмущает точно такое же желание тех, кто берет авто из салона?
ПДД знать надо
Обычно евробляхеры ведь приводят в свою пользу аргументы про то, что бляхи покупают люди не богатые - вот небогатый человек и купил Ланос польской сборки, которая лучше украинской по дешевой цене. При этом так, как он реально не богатый чел, то продумал и то, как он это подержанное авто будет ремонтировать - ведь запчасти на Ланос стоят раз в 5 дешевле запчастей на БМВ.
То есть это пример того евробляхера, у которого реально нет лишних денег, в отличие от жуликов, которые ездят на трехлитровых Ауди и БМВ на бляхах и тратят каждый год на обслуживание своих авто больше покупной стоимости этих авто, но за растаможку платить просто не хотят, хотя могут.
зы, на каждый товар есть свой - покупець!, картошку в селе возить с дешевыми запчастями - сомое оно!
https://auto.ria.com/search/?categories.main.id=1&brand.id[0]=18&model.id[0]=161&price.currency=1&abroad.not=0&custom.not=0&page=0&size=10&scrollToAuto=23107228
А во-вторых - я вам помогу понять. Вот вы купили авто на бляхах, покатались на нем и хотели бы продать. Сколько % вы готовы скинуть? Вот сколько вы готовы скинуть % от покупной цены, столько готов скинуть и тот, кто купил его новым. Разве не справедливо?
1. Ті, хто працює за кордоном, вони там тачки купили і сюди приїжджають до рідних
2. Ті, хто дійсно не має багато грошей, але їм дійсно потрібна дешева економна машинка - дітей возити чи жінку вагітну. Вони купують Гольфи, Шкоди Фабії чи Октавії, Астри і тд і тп.
3. Ті, хто хоче дешевих понтів - колхозні фраєри. Вони купують за копійки убиті потужні трилітрові БМВ чи Мерси або спортивні тачки (я і Ауді ТТ на бляхах бачив, і інші купе). Так от, враховуючи розхід пального і вартість запчастин до старих тачок преміум-класу, їх не можна назвати дешевими. Дешево вони тільки коштують, утримання дороге.
До чого я веду. Перші дві категорії - нормальні і зазвичай адекватні, третя - бидло і загроза на дорогах.
Я имел в виду тоже самое. Немцы и остальные европейцы разучились делать машины вообще.
Сейчас самый дружелюбный для потребителя вариант это либо азиатские ( япония корея) либо американские авто.
Европейцы деградировали в автопроме окончательно. И время престижных европейских марок типа ОООО или бмв прошло.
Оплата акцизного сбора за ввезенный автомобиль - акцизная ставка на личные автомобили вне зависимости от года выпуска авто в Польше составляет:
- с двигателем до 2.000 ccm включительно - 3,1%;
- с двигателем свыше 2.000 ccm - 18,6%.
Уплата в казну подоходного налога VAT
- авто «возрастом» до 6 месяцев, считая от дня первой регистрации, или с пробегом меньше 6 тыс. км - VAT оплачивается в размере 23%;
- б/у автомобиль, купленный за границей частным лицом - VAT не оплачивается;
- б/у автомобиль, купленный за границей юридическим лицом по цене нетто (без налогов) - VAT оплачивается в размере 23%.
Итого с авто до двух литров, купленном в ЕС 3,1% никаних пошлин, никаких акцизов и прочей хуеты. От того там и авто доступные.
если поляк купил авто в ес: 2 литра дизель, 15 лет за 2000 евро он заплатит за растаможку 3,1% без ндс и пошлин, т.е. 62 евро. а украинец 75*2*15=2160 акциз 400 евро ндс и 200 евро пошлины, не считая там уже штрафов и отчислений в пенс фонд получаем: 2760 евро с авто стоимостью 2000 евро, или в 44,5 раза дороже, чем заплатит за такое же авто поляк.