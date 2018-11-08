 Рада приняла законопроект о растаможке "евроблях". ВИДЕО (обновлено)

За соответствующее решение проголосовали 250 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Законопроект предполагает введение новой формулы акцизного налога, который будет рассчитываться как умножение базовой ставки на коэффициент двигателя (объем/1000) и коэффициент возраста (количество полных календарных лет): "Ставка = Ставках Кх К".

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Базовая ставка составит 50 евро для машин с бензиновым двигателем с объемом цилиндров до 3000 куб. сантиметров, 100 евро - для машин с бензиновым двигателем с объемом цилиндров более 3000 куб. сантиметров, 75 евро - для машин с дизельным двигателем с объемом цилиндров до 3500 куб. сантиметров, 150 евро - сдля машин с дизельным двигателем с объемом цилиндров более 3500 куб. сантиметров.

Ставка налога для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), устанавливается в размере 1 евро за 1 кВт.ч емкости электрического аккумулятора таких транспортных средств.

Установлен граничный коэффициент возраста импортируемого автомобиля. 15, то есть все автомобили старше 15 лет будут иметь максимальный коэффициент 15.

В течение 90 календарных дней после вступления в силу закона будет действовать понижающий коэффициент 0,5. Этим понижающим коэффициентом можно воспользоваться лишь при ввозе легковых автомобилей и в количестве одна машина на одного человека.

В течение 180 дней можно будет растаможить автомобиль на еврономерах без привлечения к ответсвенности за не соблюдение сроков и условий (требований) таможенных режимов временного ввоза или транзита.

По истечению 180 дней после вступления закона в силу правоохранители смогут останавливать "евробляхи" и штрафовать водителей за нарушение условий транзита.

"Все штрафы по новой системе, которые предусмотрены. Начнет действовать система взаимосвязанных функций между пограничниками, таможенниками и патрульной полицией. Все автомобили на европейской ресторации сможет останавливать патрульная полиция и будут выясняться обстоятельства, какой водитель управляет, с нарушениями сроков или без и далее все процедуры", - разъяснила Нина Южанина.

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"Осуществление таможенного оформления транспортного средства с соблюдением условий, определенных пунктом 93 раздела XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины, освобождает лиц, ответственных за не соблюдение сроков и условий (требований) таможенных режимов временного ввоза или транзита, от ответственности, предусмотренной пунктом 206.16 статьи 206 и пунктом 218.3 статьи 218 настоящего Кодекса, за нарушение таможенных правил относительно транспортного средства, в отношении которого не соблюдены сроки и условия (требования) таможенных режимов временного ввоза или транзита", - говорится в законопроекте.

Режимы временного ввоза или транзита, по которым в Украине находятся большинство "евроблях", можно будет перевести в режим импорта при уплате штрафа в размере 8500 гривен.

Средства от растаможки "евроблях" в 2018-2019 годах будут направлены на покрытие дефицита Пенсионного фонда.