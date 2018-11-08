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Все про:ВР (22426) растаможка (71) евробляхи (15)

 Рада приняла законопроект о растаможке "евроблях". ВИДЕО (обновлено)

Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств (№8487), который должен решить вопрос с растаможкой автомобилей на иностранных номерах ("евроблях").

За соответствующее решение проголосовали 250 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Законопроект предполагает введение новой формулы акцизного налога, который будет рассчитываться как умножение базовой ставки на коэффициент двигателя (объем/1000) и коэффициент возраста (количество полных календарных лет): "Ставка = Ставкабазова х Кдвигун х Квік".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Владельцы "евроблях" пикетируют Раду с требованием принятия законопроектов, снижающих акциз на растаможку машин: движение по ул. Грушевского заблокировано. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Базовая ставка составит 50 евро для машин с бензиновым двигателем с объемом цилиндров до 3000 куб. сантиметров, 100 евро - для машин с бензиновым двигателем с объемом цилиндров более 3000 куб. сантиметров, 75 евро - для машин с дизельным двигателем с объемом цилиндров до 3500 куб. сантиметров, 150 евро - сдля машин с дизельным двигателем с объемом цилиндров более 3500 куб. сантиметров.

Ставка налога для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), устанавливается в размере 1 евро за 1 кВт.ч емкости электрического аккумулятора таких транспортных средств.

Установлен граничный коэффициент возраста импортируемого автомобиля. 15, то есть все автомобили старше 15 лет будут иметь максимальный коэффициент 15. 

В течение 90 календарных дней после вступления в силу закона будет действовать понижающий коэффициент 0,5. Этим понижающим коэффициентом можно воспользоваться лишь при ввозе легковых автомобилей и в количестве одна машина на одного человека.

В течение 180 дней можно будет растаможить автомобиль на еврономерах без привлечения к ответсвенности за не соблюдение сроков и условий (требований) таможенных режимов временного ввоза или транзита. 

По истечению 180 дней после вступления закона в силу правоохранители смогут останавливать "евробляхи" и штрафовать водителей за нарушение условий транзита.

"Все штрафы по новой системе, которые предусмотрены. Начнет действовать система взаимосвязанных функций между пограничниками, таможенниками и патрульной полицией. Все автомобили на европейской ресторации сможет останавливать патрульная полиция и будут выясняться обстоятельства, какой водитель управляет, с нарушениями сроков или без и далее все процедуры", - разъяснила Нина Южанина.

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос "евроблях" может решиться только в Раде: должен работать закон, - Омелян

"Осуществление таможенного оформления транспортного средства с соблюдением условий, определенных пунктом 93 раздела XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины, освобождает лиц, ответственных за не соблюдение сроков и условий (требований) таможенных режимов временного ввоза или транзита, от ответственности, предусмотренной пунктом 206.16 статьи 206 и пунктом 218.3 статьи 218 настоящего Кодекса, за нарушение таможенных правил относительно транспортного средства, в отношении которого не соблюдены сроки и условия (требования) таможенных режимов временного ввоза или транзита", - говорится в законопроекте.

Режимы временного ввоза или транзита, по которым в Украине находятся большинство "евроблях", можно будет перевести в режим импорта при уплате штрафа в размере 8500 гривен.

Средства от растаможки "евроблях" в 2018-2019 годах будут направлены на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

Источник: https://censor.net.ua/n3095817
 
   
 Топ комментарии
 
вы все забываете о маленьком моменте - владельцы блях - не являются владельцами по факту, а ездят по доверенности от какой то фирмы или нерезидента, для того что бы "легализовать" надо сначала купить официально )))) тоесть заплатить ушлым браткам из латвии/литвы/польши еще разок )))
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ТЫ ПРО САЖУ НЕ БЕСПОКОЙСЯ ПОСМОТРИ КАК ДЫМЯТ МАЗЫ КАМАЗЫ И ПОРОХА БОГДАНЫ
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Купить пежо 1.4 15 лет, итого выйдет 4.5 тыс долл за авто
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как 20 лет ? крайний возраст 15 лет вроде.
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Проте, крім акцизу, у вартість розмитнення авто також входять ще три платежі: ПДВ (20% від вартості), ввізне мито (10%) і збір до Пенсійного фонду (3-5% від вартості).
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Авто за 2000 евро з дизельним двигуном 2.0 десятирічного віку
можете порахувати повністю вартість в Україні із усіма платежами?
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Яких 900 евро, акциз за двигун тільки 1500 евро + ПДВ+ПФ+ВЗ так в результаті вийде близько 4500 евро. А ще дорога, проживання, доставка. В Україні на даний час дешевше авто коштують.
А хотіли не більше 40% від вартості авто, тобто 2000 евро авто, сума всіх зборів і податків 800 евро, а по закону вийшло 2500 евро
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ну акциз 1500 и еще всякой фигни около 700 выйдет завести в Украину
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Оппа, паны дали холопам чуть-чуть поиметь типа машины
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Добро побеждает зло Рада ухвалила законопроект про розмитнення "євроблях" - Цензор.НЕТ 202




Порохоботам сосать и не тявкать!
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Представляю, как тот, кто продавал ланос по цене мерседеса обломается. Цены на авто в Украине упадут. К примеру мазду 3 или 6 2006 года можно будет купить и растаможить за 5000 долл
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Ну пусть не продают свои ланосы, а ездят на них до самой смерти Рада ухвалила законопроект про розмитнення "євроблях" - Цензор.НЕТ 7218
А там в ланос положили, и закопали.

А на табличке напишут: "До конца своих дней верил в отечественный автопром. Долбоеб" Рада ухвалила законопроект про розмитнення "євроблях" - Цензор.НЕТ 4977
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По какой еще цене Мерседеса кто Ланосы продавал?
Мерседес от$ 30 до 100 тысяч не люксовый стоит. Ланос - тысяч 12.

Если работяги продавали свой честно купленный Ланос за 50% от того, за сколько они его купили новым - это что - цена Мерседеса?? Или 50% для вас мало? Сколько надо? 90%?
Вы же свою купленную бляху если продавать будете - готовы 90% от оплаченной за нее цены при продаже скинуть?
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Теперь говноланос за 2-2.5 тысячи баксов никому не нужен.
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Мне лично он и раньше был не нужен.
Но вы так радуетесь тому, что небогатые люди, купившие в свое время новый Ланос, не смогут выручить за него при продаже и 20% от того, что они за него заплатили, что у меня все же к вам резонный вопрос - вы-то сами готовы при продаже своего авто отдать его за 10-20% от суммы, за которую вы его купили? Или вы захотите вернуть хотя бы половину, но вас почему-то возмущает точно такое же желание тех, кто берет авто из салона?
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Не обращай внимание, евробляхеры,люто ненавидят Ланос и упоминают его на каждом шагу.потому,что на него полно запчастей и они дешевые,а запчачасти на металлолом,который они ввозят, либо отсутствуют,либо стоят бешеных денег. Зачастую ремонт бляхи ,вылазит дороже ее самой. Их уже кучи стоят во дворах и на разборках,так.как ремонт этих корыт- нерентабелен. У меня кстати был польский ланос 2006 года,я 3 года на нем отъездил и продал,почти за то,что и купил)
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+ посчитайте затраты на переоформление, тут пошли вдвоем и за 1000 преоформили еще и вины проверили... а то едешь, покупаешь авто без истории еще и +-500 баксов надо иметь ввиду на растоможки-оценки....
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"Стоянка запрещается: a) в местах, где запрещена остановка; б) на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками); в) на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается по меньшей мере 2 м;"



ПДД знать надо Рада ухвалила законопроект про розмитнення "євроблях" - Цензор.НЕТ 9856
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Я не про це, я про те, нафіга ввозити Лайнос на бляхах????
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Странно, что вам это не понятно.
Обычно евробляхеры ведь приводят в свою пользу аргументы про то, что бляхи покупают люди не богатые - вот небогатый человек и купил Ланос польской сборки, которая лучше украинской по дешевой цене. При этом так, как он реально не богатый чел, то продумал и то, как он это подержанное авто будет ремонтировать - ведь запчасти на Ланос стоят раз в 5 дешевле запчастей на БМВ.
То есть это пример того евробляхера, у которого реально нет лишних денег, в отличие от жуликов, которые ездят на трехлитровых Ауди и БМВ на бляхах и тратят каждый год на обслуживание своих авто больше покупной стоимости этих авто, но за растаможку платить просто не хотят, хотя могут.
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действительно! ж..свои ж , бляхеры, засмеют!!!)))
зы, на каждый товар есть свой - покупець!, картошку в селе возить с дешевыми запчастями - сомое оно!
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НОРМАЛЬНУЮ, только купить можно за 5000.... а хлам да..за 3000 купить+2000 расстаможить....
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ланосы продают в среднем по 3500-это цена мерса?...
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та нууу.... 1500 - 2000
https://auto.ria.com/search/?categories.main.id=1&brand.id[0]=18&model.id[0]=161&price.currency=1&abroad.not=0&custom.not=0&page=0&size=10&scrollToAuto=23107228
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Це жлобство наших українців, аж на 1200-1500 дол. Зашкалило. В Польші більше 500 ніхто не дасть
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то труп за 350...на запчасти, который тут и продать-то нельзя законно...да и новые запчасти тут дешевле купить....
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Да-да, а у нас за 3500 живий, наче б то ото тільки із автосалону виїхав.
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Супер. Я преобретал авто как законопослушный гражданин. После принятия закона мое авто упадет в цене в два раза. Государство мотивирует нарушать закон и ложить прибор на правила.
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А почему я как законопослушный гражданин должен покупать 10-летнее чужое ведро по 60% от стоимости нового авто только потому, что не денег на покупку нового авто?
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Ну во-первых - 10летку за 60% никто вам не будет продавать - даже 7-летка продается за 50% как правило.
А во-вторых - я вам помогу понять. Вот вы купили авто на бляхах, покатались на нем и хотели бы продать. Сколько % вы готовы скинуть? Вот сколько вы готовы скинуть % от покупной цены, столько готов скинуть и тот, кто купил его новым. Разве не справедливо?
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Ваше авто в ціні не впаде. Ніякої халяви з цим законом не вийшло. Тіж самі яйця тільки в профіль.
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А я тільки метро користуюся. Жодних проблем з розтаможкою.
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Зачекайте, до вас черга теж дійде, коли піднімуть ціни за проїзд у метро.
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а ты представь, что он стоит миллион и езди не парься!
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Почитайте закон і витріть сльози. Ваше авто тепер подорожчає.
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Хахахахахаа как я ранее (месяцы назад) и говорил в коменте 2х ходовочка пополнения бюджета перед выборами. Власть новая а методы старые. Но зато мы теперь официально автомусорка. Сила 💪 Европы - "молодцы". И автоэнтерпрайз тоже и похер куда будем сваливать аккумуляторы через годик.
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Круто. Але треба мітингувати далі. Будемо вимагати щоб коли ти ввозиш в Україну якісне дешеве європейське авто, держава повертала тобі заплачені за нього гроші і оплачувала ремонти бодай найближчі десять років.
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Моя рідна мова- українська. Ідіш я не знаю. Можу сказати на твоїй рідній кацапській: ;Іді сєбє лєсам;.
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каким лесом? хвойным или широколиственным?
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Знаєте, власників блях можна поділити на три категорії:
1. Ті, хто працює за кордоном, вони там тачки купили і сюди приїжджають до рідних
2. Ті, хто дійсно не має багато грошей, але їм дійсно потрібна дешева економна машинка - дітей возити чи жінку вагітну. Вони купують Гольфи, Шкоди Фабії чи Октавії, Астри і тд і тп.
3. Ті, хто хоче дешевих понтів - колхозні фраєри. Вони купують за копійки убиті потужні трилітрові БМВ чи Мерси або спортивні тачки (я і Ауді ТТ на бляхах бачив, і інші купе). Так от, враховуючи розхід пального і вартість запчастин до старих тачок преміум-класу, їх не можна назвати дешевими. Дешево вони тільки коштують, утримання дороге.

До чого я веду. Перші дві категорії - нормальні і зазвичай адекватні, третя - бидло і загроза на дорогах.
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А чому Ви рахуєте чужі гроші ? На чому хочу на тому і їду.
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Ну так тоді не треба мотивувати покупку трилітрової потужної або спортивної тачки своїм зубожінням. Не треба прибіднятися! Зубожілі люди братимуть 1,6 бензин чи 1,5 дизель там...
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Плюс всі прекрасно розуміють, що машину потужністю 200+ сил беруть не для того, щоб їздити 50... От через таких любителів поганяти і ДТП за їх участю і створюється негативний стереотип про абсолютно всіх власників блях...
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Ви це скажіть тим, хто їздить на Крузаках із обємом 4.7 л, але ж вони на укрреєстрації у них все впорядку. І напевне Тойота Камри 40 з обємом 3.5л теж потрібео заборонити, так як це потужна та ще й стара машина.
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Третей категории,намного больше,чем первой и второй. Во дворе стоит А6 с поломанной коробкой и убитой ходовой,ремонт.дороже ее стоимости. Владелец,местный фраер тоже,обсирал соседские авео и ланосы.говоря,что купил акуенную тачку по цене их "говнотачек")) Таких долбодятлов и тут на форуме полно)
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Блин. Вы меня опередили.
Я имел в виду тоже самое. Немцы и остальные европейцы разучились делать машины вообще.
Сейчас самый дружелюбный для потребителя вариант это либо азиатские ( япония корея) либо американские авто.

Европейцы деградировали в автопроме окончательно. И время престижных европейских марок типа ОООО или бмв прошло.
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Гольфи, Шкоди Фабії чи Октавії,(кроме Астри) покупают лохи. Нету более стремных машин чем эти псевдонемецкие, а по факту чешские машины.
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Можно было чуток и прибавить за растаможку раз эти средства пойдут пенсионерам,хорошее дело придумано.
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Яким пенсіонерам ? Ніхто розмитнювати по даному закону не буде. Перших 2 бляхера попробує і кине нахер ту машину прямо на митниці.
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А теперь, внимание, сравним это говно, которое приняли депутаты под видом шоколада, с растаможкой авто в соседней Польше:

Оплата акцизного сбора за ввезенный автомобиль - акцизная ставка на личные автомобили вне зависимости от года выпуска авто в Польше составляет:
- с двигателем до 2.000 ccm включительно - 3,1%;
- с двигателем свыше 2.000 ccm - 18,6%.
Уплата в казну подоходного налога VAT
- авто «возрастом» до 6 месяцев, считая от дня первой регистрации, или с пробегом меньше 6 тыс. км - VAT оплачивается в размере 23%;
- б/у автомобиль, купленный за границей частным лицом - VAT не оплачивается;
- б/у автомобиль, купленный за границей юридическим лицом по цене нетто (без налогов) - VAT оплачивается в размере 23%.
Итого с авто до двух литров, купленном в ЕС 3,1% никаних пошлин, никаких акцизов и прочей хуеты. От того там и авто доступные.
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))) Нормально. Т.е. те кто имеет бабло привести себе практически новую машину, практически ничего не платит. А заплатят в основном те, кто с трудом нашкрябал себе на европейский автохлам. Справедливость по украински. )))
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вот именно. если поляк купил авто в ес: 2 литра дизель, 15 лет за 2000 евро он заплатит за растаможку 3,1% без ндс и пошлин, т.е. 62 евро. а украинец 75*2*15=2160 акциз 400 евро ндс и 200 евро пошлины, не считая там уже штрафов и отчислений в пенс фонд получаем: 2760 евро с авто стоимостью 2000 евро, или в 44,5 раза дороже, чем заплатит за такое же авто поляк.
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Може з часом технології дозволятимуть "роздруковувати" будь-які машини на 3д принтері, і не треба тоді буде платити людям всілякі грабіжницькі збори.
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Я что, то не пойму. Это перемога чи зрада патриотов? Что то они какие-то поникшие тут
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зрада конечно, я пример выше привел:
если поляк купил авто в ес: 2 литра дизель, 15 лет за 2000 евро он заплатит за растаможку 3,1% без ндс и пошлин, т.е. 62 евро. а украинец 75*2*15=2160 акциз 400 евро ндс и 200 евро пошлины, не считая там уже штрафов и отчислений в пенс фонд получаем: 2760 евро с авто стоимостью 2000 евро, или в 44,5 раза дороже, чем заплатит за такое же авто поляк.
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пожалел волк кобылу, в смысле евробляхеров, мы вас задушим, тока не больно, короче кроме акциза, еще пошлина, еще НДС, постановка на учет, штраф за нарушение режима ввоза, и потом как они будуь узаканивать их если эти авто не принадлежат тем у кого они под седлом, ни купчей ни куя, это попадосы на баблосы...эх зря Надюхе не дали осуществить задуманное...
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тут другое. Юденрат в этом "законе" просто дал право мусорам и мытарям тупо тормозить евробляхи и стричь с них бабло. А налоги не уменьшил.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада приняла законопроект о растаможке "евроблях". ВИДЕО (обновлено)
 
 
 
 
 
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