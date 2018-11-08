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 Оккупанты отпустили задержанного утром крымского татарина Аблямитова и его беременную жену

Задержанного после обыска крымского татарина Аблялима Аблямитова отпустили. Силовики держали его в управлении МВД, которое подчинено российской оккупационной власти.

Об этом сообщила в Facebook "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

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"Аблялима Аблямитова отпустили. Стало известно, что он находился в управлении МВД", - говорится в сообщении.

Ранее, по данным "Крымской солидарности", адвокат Эмине Авамилева прибыла в управление ФСБ в Симферополе, после чего беременную жену Аблямитова отпустили. Местонахождение жены Аблялима оставалось неизвестным.

"Были произведены звонки в управление МВД, где отрицают нахождение Аблямитова. Далее был сделан звонок в управление ФСБ, где также отрицают присутствие у них задержанного, указывая на то, чтобы обращение было возвращено к сотрудникам МВД", - уточнили в Крымской солидарности.

При этом неравнодушные люди продолжали собираться возле здания ФСБ.

Как сообщалось, утром 8 ноября в доме семьи крымского татарина Халила Аблямитова, проживающего в пгт Азовское (Джанкойский район) проходил обыск. Сотрудники силовых структур увезли сына хозяина Аблялима вместе с его беременной женой Айджан в неизвестном направлении. В доме с родственниками остался их ребенок в возрасте полутора лет. На момент обыска возле дома находились две ГАЗели и одна легковая машина, принадлежащие сотрудникам силовых структур, в числе которых одиннадцать человек в масках, на форме нашивки ОМОНа. Позже стало известно, что крымских татар держат в ФСБ. 

Оккупанты отпустили задержанного утром крымского татарина Аблямитова и его беременную жену 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095815
 
 
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Пусть люди "прошарят" всю усадьбу... "Ещё не вечер...". Могли что-нибудь подсунуть, а потом, когда всё утихнет, наведаться вновь... У них задача главная - не "найти нарушителя", а "держать в постоянном напряжении", чтобы люди опасались, что в любой момент за ними придут... Это называется "моральный террор"...
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УЗИ надо было качественней проводить, а то вдруг - в животе будущий террорист...
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