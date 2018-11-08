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 Параметры миротворческой миссии ООН на Донбассе согласованы примерно на 30%, - Марчук

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Евгений Марчук заявляет о том, что также представляет Украину в международной рабочей группе по согласованию параметров введения на Донбасс миротворческой миссии Организации Объединенных Наций и компромисс найден примерно на 30%, после того, как стороны сошлись на необходимости поэтапного введения.

Об этом он сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

"Я представляю Украину еще в двух группах по Донбассу. Одна из них касается мандата миротворческой миссии ООН, который был бы компромиссным. Там не принимают участие ОРДЛО. Кроме Украины и России туда входят США, Великобритания, Германия, специалисты ООН по миротворческим миссиям, Нидерланды. Последняя встреча состоялась в Братиславе. Мы там пришли примерно к 30% консенсуса, но это рабочий уровень. Возможность продвижения появилась, когда стороны согласились миротворческий процесс разбить на 4-5 этапов", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейские лидеры сделают консолидированное заявление накануне "выборов" в ОРДЛО, - Марчук

По его словам, у сторон есть согласие насчет временных администраций на Донбассе.

"Второй блок документов - это переходные компоненты: переходная юстиция, переходные администрации, амнистия, выборы. Там непросто, но по некоторым точкам относительно формирования переходных администраций есть согласие. Например, если взять поэтапное введение миротворцев, то первый этап - это линия фронта и нормализация жизни в прифронтовой зоне. В переходных администрациях старшим может быть миротворец или по согласию, но обязательно должны быть представители и с оккупированной части и с не оккупированной", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия предлагает в качестве миротворцев на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки, - Марчук

Марчук добавил, что самая сложная при переговорах проблема - это недоверие сторон, которое необходимо преодолевать путем исключения языка ненависти среди политиков и СМИ.

Источник: https://censor.net.ua/n3095813
 
   
 Топ комментарии
 
Марчук, перш за все, ґебня. І нічого доброго від нього для України чекати не треба.
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"поэтапное", "вначале на линии разграничения"- так это и останется на одном этапе лет на 40, короче всё идёт к замораживанию. А оно нам надо? Полностью изолировать от нас этот дамбас, пусть живёт, как хочет.
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Це означає,що українські інтереси здано тільки на 30%
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Марчук авторитетный человек пенсионер. Но кто замерял проценты? Это типа как в рекламе стоматологов 87% рекомендуют Блендамёд........Бред
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Марчук, перш за все, ґебня. І нічого доброго від нього для України чекати не треба.
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К сожалению на ВСЁМ постсоветском пространстве КУЧА сексотов и агентов кгб.......И орать громче всех Слав Украине и вышиванка это только прикрытие. Одна Фарион и Тягнибок чего стоят.....
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т.е дедок Марчук это та фигура что будет определять%?
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Любі призначення, на любі посади від Потроха - це "неймовірні патріоти", бариги, агенти Москви і корупціонери...
На цих перемовинах Марчук -Медведчук- Кучма - три московські "богатирі", чи багатії.. І сутність в них одна і та гнила - з ординським душком...
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договор с масковией не стоит бумаги, на которой кацапы ставят свою подпись...
Бисмарк был прав...
Марчук - старалюдина... маразм, альцгеймер и прочий прастатит...
шо взять с дедули?...
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Первая часть -ДА. А вот во второй не истери...его то связи, возраст это мудрость.
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АйКю с возрастом уменьшается...
в итоге - старческий маразм развивается...
кто дедулю тестировал на маразм?
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Стукни ботинком по столу тогда Хуйло стазу согласится на все твои условия...
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"поэтапное", "вначале на линии разграничения"- так это и останется на одном этапе лет на 40, короче всё идёт к замораживанию. А оно нам надо? Полностью изолировать от нас этот дамбас, пусть живёт, как хочет.
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Маловато - поэтапное, Надо бы ещё москалям на Донбасе голубые каски одеть, да их технику выкрасить в белый цвет.
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Це означає,що українські інтереси здано тільки на 30%
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Вопрос не в процентах, а в том что идет процесс и находятся точки соприкосновения.
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це ж просто чудово: "У перехідних адміністраціях старшим може бути миротворець або за згодою, але обов'язково мають бути представники і з окупованої частини і з не окупованої Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3095813"
спочатку московські призначенці сядуть у "перехідних адміністраціях", а потім - місцеві ради, Верховна рада, Кабмін і т.ін.

оце вони нам "наперемовляються", тварюки.
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ну еще потяните лет 5 !идиоты !оон и нато никчемные конторы оказались
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Евгений Марчук генерал КГБ. А бывших гебистов не бывает. Где люстрация?
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"Например, если взять поэтапное введение миротворцев, то первый этап ( первый и последний. Россия хочет разграничение по линии фронта чтобы сказать вот у вас гражданская война. гебист Марчук с этим согласен.) - это линия фронта и нормализация жизни в прифронтовой зоне."
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"Марчук добавил, что самая сложная при переговорах проблема - это недоверие сторон, которое необходимо преодолевать путем исключения языка ненависти среди политиков и СМИ.",- гебист Марчук повторил российскую пропаганду.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПараметры миротворческой миссии ООН на Донбассе согласованы примерно на 30%, - Марчук
 
 
 
 
 
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