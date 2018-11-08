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 Оккупанты привели войска в повышенную боевую готовность в связи с возможными акциями протеста в ходе "выборов" на Донбассе, - ГУР

Оккупационное командование привело войска в повышенную боевую готовность из-за возможных акций протеста в ходе "выборов" в органы власти "Л/ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР. 

"Российские оккупационные администрации проводят комплекс мероприятий с целью "легитимизации" результатов "выборов" 11 ноября с.г. В частности, в "учреждениях" и общественных местах проводятся агитационные мероприятия, направленные на изменение общественного мнения о заранее определенных российскими властями результатов "голосования". Для обеспечения высокого присутствия на выборах оккупационными властями принято решение о реализации во время голосования товаров первой необходимости, продуктов и дефицитных медикаментов со складов с гуманитарной помощью поблизости "избирательных участков" по ​​сниженным ценам. Несмотря на указанные усилия оккупантов, местные жители не желают участвовать в псевдоголосовании и выражают свое негативное отношение к нему", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что с целью недопущения распространения протестных настроений и роста уровня социальной напряженности, оккупационным командованием принято решение о приведении российских оккупационных войск в высшую степень боевой готовности, запрете увольнений и отпусков до 12 ноября с.г. : "В соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ, во взаимодействии с подразделениями "МВД" оккупантов отрабатываются вопросы их совместного применения для противодействия возможным проявлениям гражданского неповиновения и обеспечения якобы "высокого уровня волеизъявления"".

В то же время, по данным украинской разведки, российской оккупационной властью отдано распоряжение о запрете фото- и видеосъемки для недопущения утечки информации о реальных результатах выборов. После их проведения списки избирателей запланировано сдать представителям "службы защиты государственной тайны" и засекретить.

Как сообщалось, пророссийские террористы на Донбассе назначили на 11 ноября так называемые выборы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3095810
 
 
 Топ комментарии
 
Можно смеяться? акции протеста? Это им не в Киев по приказу м в поездах, автобусах Ахметова упыря ездить и касками стучать в центре Киева. Там один СТУК - одна короткая очередь, ну если повезёт то на подвал.
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пусть узбагоются, терпилы протестовать не будут.
это когда пройдет Украина,то уже бояться не будут и будут орать вы нам должны и дАмбаС на колени не поставить
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Які акції, які протести асвабадітєлям? Ви чо?Оккупанты привели войска в повышенную боевую готовность в связи с возможными акциями протеста в ходе "выборов" на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 7598
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но мысленно они то ого го ...на колени хрен поставят, если они лежат в дерьме и скользят. Оккупанты привели войска в повышенную боевую готовность в связи с возможными акциями протеста в ходе "выборов" на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 221
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Можно смеяться? акции протеста? Это им не в Киев по приказу м в поездах, автобусах Ахметова упыря ездить и касками стучать в центре Киева. Там один СТУК - одна короткая очередь, ну если повезёт то на подвал.
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Наркотики в сторону. Пайка водяры снижена до литра в день. Боевая готовность по-кацапьи.
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рашка все одно їх проведе, результати вже відомі.
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Ксения, не переймайтеся......они этого хотели. Время всё поставит на свои места.
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пусть узбагоются, терпилы протестовать не будут.
это когда пройдет Украина,то уже бояться не будут и будут орать вы нам должны и дАмбаС на колени не поставить
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У диавола много имен. Одно из них - москаль-лапотник.
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Приведи хоть один пример, что рассеяне - люди.
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Насправді нам такі "вибори" у "ДНР" вигідні. Бо далі можна буде говорити, що вони все порушили і тому ми їм не платимо пенсії...
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о как!
не доверяют освобожденным и благодарным дамбасянам?
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Які акції, які протести асвабадітєлям? Ви чо?
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Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят! © С-ЩедринОкупанти привели війська в підвищену бойову готовність у зв'язку з можливими акціями протесту в ході "виборів" на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 3757
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Які акції протесту? Щось ГУР городить херню якусь. Майже п"ять років тотального зомбування і дітей і дорослої "вати". Ці недолюдки, якщо і хають )(уйла і козлостан, то тільки за те, що ті їх "зрадили", не приєднали як крим, до паРаші. А Україну даунбасія ненавидить так само як це почалося ще з першого "пришестя" Хама в 2004-5 роках. Спілкувався на днях зі знайомим з даунецька. Він розповів: стоять агітаційні палапки, там розповсюджують сепарську агітаційну прессу і ЗБИРАЮТЬ ПІДПИСИ на ПІДТРИМКУ "дири". Що його шокувало, так це ЧЕРГА прокацапських виродків, щоб поставити свій підпис "ЗА" днр! Цю мразоту, після звільнення Донбасу, треба позбавляти громодянства України. Ось тільки питання, хто буде позбавляти? Нинішня влада - НІКОЛИ!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты привели войска в повышенную боевую готовность в связи с возможными акциями протеста в ходе "выборов" на Донбассе, - ГУР
 
 
 
 
 
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