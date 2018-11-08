 Работник шахты на Донетчине погиб, сорвавшись с высоты 320 метров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Сообщается, что трагедия произошла 8 ноября, приблизительно в 2 часа ночи.
"56-летний плотник, согласно трудовому договору о подготовке цехов к зимнему периоду, утеплял окна по периметру внутренней стороны здания. Во время выполнения указанных работ мужчина упал в ствол шахты глубиной 320 м и от полученных телесных повреждений скончался на месте", - сообщили в прокуратуре.
Сведения по факту внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, если оно повлекло гибель людей) УК Украины.
Сейчас на месте происшествия проводятся неотложные следственные действия. Досудебное расследование продолжается.
Це ж скільки донизу летіти...
t = корінь квадратний з 2Н/g
де t - час падіння
H - висота падіння
g - прискорення вільного падіння = 9,8