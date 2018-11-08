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Все про:несчастный_случай (213) шахта (803) Донецкая область (4118)

 Работник шахты на Донетчине погиб, сорвавшись с высоты 320 метров

На шахте "Свято-Покровская" в Александровском районе Донецкой области погиб плотник, который упал в ствол шахты глубиной 320 метров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

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Сообщается, что трагедия произошла 8 ноября, приблизительно в 2 часа ночи.

"56-летний плотник, согласно трудовому договору о подготовке цехов к зимнему периоду, утеплял окна по периметру внутренней стороны здания. Во время выполнения указанных работ мужчина упал в ствол шахты глубиной 320 м и от полученных телесных повреждений скончался на месте", - сообщили в прокуратуре.

Сведения по факту внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, если оно повлекло гибель людей) УК Украины.

Сейчас на месте происшествия проводятся неотложные следственные действия. Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3095807
 
 
 Топ комментарии
 
Шкода людину...
Це ж скільки донизу летіти...
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Жаль человека и его семью. На его месте должен быть культурист Насцалик.
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А скільки бізнесменів за весь час дамбасу в шурфи повкидали...
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Шкода людину...
Це ж скільки донизу летіти...
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8 секунд
t = корінь квадратний з 2Н/g
де t - час падіння
H - висота падіння
g - прискорення вільного падіння = 9,8
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висота 320 метрів множимо на 2 = 640 ділимо на 9,8 = 65,30 беремо корінь квадратний = 8 (приблизно). Відповідь: час падіння з висоти 320 метрів 8 секунд. Що таке 145?
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Жаль человека и его семью. На его месте должен быть культурист Насцалик.
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А скільки бізнесменів за весь час дамбасу в шурфи повкидали...
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в начале 2000-х на ш-те щегловская -глубокая, при ремонте в стволе, один пристегнулся к балке, а потом её автогеном отрезал. там глубина была метров 900, вот с какими мыслями он летел?
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Очевидно умер от сердечного приступа еще в полете....
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Кстати, если бы шахта шла в центр Земли, то в конце пути дядя имел бы 1-ую космическую скорость.
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Скорее сгорел бы ещё раньше, от трения об воздух.
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По условиям задачи воздуха в шахте не было. Чистый вакуум....
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А гравитация как учитывалась? При движении к центру Земли она уменьшается, значит и ускорение свободного падения тоже уменьшается до 0 в центре, но увеличивается боковое влияние гравитации., так что не всё так просто...
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сорвавшись с высоты 320 метров и упал в ствол две большие разницы..не позорьтесь ...:)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРаботник шахты на Донетчине погиб, сорвавшись с высоты 320 метров
 
 
 
 
 
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