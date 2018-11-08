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Все про:беспилотник (602) Минобороны (5447) Бахмут (Артемовск) (257)

 Военные перехватили беспилотник над воинской частью в Бахмуте, управлявшего им мужчину передали СБУ, - Минобороны

Вблизи одной из воинских частей, в городе Бахмут Донецкой области, дежурной сменой был замечен пролет беспилотного летательного аппарата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

Так, дежурная смена заметила беспилотник около 20:00 в среду, 7 ноября. Мобильная группа была направлена на вероятное место запуска дрона.

"В ходе розыскных мероприятий удалось задержать человека на автомобиле, который управлял беспилотником. В автомобиле были обнаружены два дрона, ноутбук и устройства управления БПЛА. Подозреваемого, автомобиль и технические средства передали сотрудникам СБУ из состава операции Объединенных Сил", - сказано в сообщении.

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В Минобороны напоминают, что БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, а причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Отметим, что сообщения об обнаружении дронов возле воинских частей в течение последних дней поступают регулярно.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095804
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Його хоч відлупцювали ? в рамках профілактичного застереження ?
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Лучше наоборот...Беспилотник предали куда надо, а управлявшего им потеряли в земле на метр глубины.
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Якщо не відправлять за ґрати, то приїде з дронами знову. Він або хтось наступний.
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Буде де хоть дрони на фронт брати.
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І автівка була би не зайвою.
Повинні конфіскувати.
Аби тільки не відкупився...
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удалось задержать человека на автомобиле, который управлял беспилотником. В автомобиле были обнаружены два дрона, ноутбук и устройства управления БПЛА. Источник: https://censor.net.ua/n3095804

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Звісно, що це не просто аматор з такою екіпіровкою. Сьогодні просто запускає дрони у тестовому режимі, перевіряє на скільки місія здійснена, вивчає супутні фактори, здійснює заміри часу у реальності. Розкручуйте його по повній програмі, він не випадковий.
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Все буде добре для нього. І дрони йому віддадуть, і на вечір випустять, та й ще вибачаться.
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Ну да, это же не АТОшников засуживать. эта же наши лбюди и ни ф чём не финофаты.
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наконец..хватило всего пяти складов, чтоб начали хоботиться..
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проклятые агенты путена, нет от них отбоя, так же, как и от алкашни
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенные перехватили беспилотник над воинской частью в Бахмуте, управлявшего им мужчину передали СБУ, - Минобороны
 
 
 
 
 
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