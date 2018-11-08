 Смертельное ДТП в Харькове: адвокат Зайцевой заявил, что один из пострадавших отказался от претензий к подзащитной

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на слова адвоката Зайцевой Евгения Мельниченко.

"Один из пострадавших полностью отказался от претензий и гражданского иска к Зайцевой", - заявил адвокат.

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Отмечается, что вероятнее всего, речь идет о Юрии Неудачине, который получил травму ноги и взял у семьи обвиняемой 50 тысяч гривен. В феврале молодой человек заявил, что все равно собирается подавать гражданский иск.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.