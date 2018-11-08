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Все про:ДТП (5279) Зайцева (61) Харьков (4060)

 Смертельное ДТП в Харькове: адвокат Зайцевой заявил, что один из пострадавших отказался от претензий к подзащитной

Один из пострадавших в резонансном ДТП в Харькове отказался от претензий к Елене Зайцевой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на слова адвоката Зайцевой Евгения Мельниченко.

"Один из пострадавших полностью отказался от претензий и гражданского иска к Зайцевой", - заявил адвокат.

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Отмечается, что вероятнее всего, речь идет о Юрии Неудачине, который получил травму ноги и взял у семьи обвиняемой 50 тысяч гривен. В феврале молодой человек заявил, что все равно собирается подавать гражданский иск.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3095803
 
 
 Топ комментарии
 
Пошло дерьмо...Пострадавший? Это небось тот кто смотрел и на смарфон снимал видео? Очень впечатлительный. а бабок получил и уж не свидетель морально потерпевший.....Охренели
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Зараз, зараз. 4,5 років "реформ", люстрацій, деолігархізацій та декомунізацій, а влада досі злочинна? Смертельное ДТП в Харькове: адвокат Зайцевой заявил, что один из пострадавших отказался от претензий к подзащитной - Цензор.НЕТ 160
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Неплохо юра обставился. Ножку ударил-50 тонн получил.Дело касается только его. Сам не помер,да и родня не погибла. За других тянуть не обязан.
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может ОНО вообще с тренировки шло или на даче с лестницы гребанулось......
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Пошло дерьмо...Пострадавший? Это небось тот кто смотрел и на смарфон снимал видео? Очень впечатлительный. а бабок получил и уж не свидетель морально потерпевший.....Охренели
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И это ничего не меняет.
Должны ВСЕ потерпевшие снять претензии что бы ей полегчало!
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Причем Зайцевой лично на БОЖЬЕМ СУДЕ!
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Відмовився то що ? Це відміняє факт смерті 6 осіб ?
За грати цю прохіндєйку !
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А погибшие типа не имеют претензий и даже выражают благодарность зайцевой, за то что она их отправила в рай
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Скидываются ей на Новый Лексус и дико извиняются.
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Зараз, зараз. 4,5 років "реформ", люстрацій, деолігархізацій та декомунізацій, а влада досі злочинна? Смертельное ДТП в Харькове: адвокат Зайцевой заявил, что один из пострадавших отказался от претензий к подзащитной - Цензор.НЕТ 160
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Пришла новая Панда со знанием английского! Уже пора Гэть?
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не то тело осталось на перекрестке...Пусть бог меня простит.
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50.000 за повреждённую ногу.
По какой цене мёртвые пойдут?
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50000 --цена за гипсовую " повязку" в приёмном покое.
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Начнем с того, что это его личное дело.
Он получил травму ноги.
Ранку замазали йодом.
Потерявшие близких не откажутся от иска, я надеюсь.
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Неплохо юра обставился. Ножку ударил-50 тонн получил.Дело касается только его. Сам не помер,да и родня не погибла. За других тянуть не обязан.
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они ещё "боком вылезут".....а потом будет сидеть и думать _за что мне такое?
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и что это меняет? зайцева оправдана или что хочет сказать этот адвокат дьявола?
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С первого дня Луценко заявил что все будет спускаться на тормозах под его личным контролем. Луценко идет в отставку кто же теперь будет. Неужели президент лично.
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закончится тем что пострадавшей объявят Зайцуву
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и вообще , какая разница - отказался кто то от претензий или нет ...есть факт преступления
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСмертельное ДТП в Харькове: адвокат Зайцевой заявил, что один из пострадавших отказался от претензий к подзащитной
 
 
 
 
 
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