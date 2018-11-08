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 Российским военным хотят запретить размещать в интернете и в СМИ информацию о себе, в том числе фото- и видеоматериалы

Госдума РФ в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете военнослужащим размещать в интернете и в СМИ информацию о себе или других военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно положениям законопроекта, военнослужащим запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих (военнослужащих - иностранных гражданах).

Это касается информации, позволяющей раскрыть ведомственную принадлежность военных, информацию о служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу, и месте их дислокации (нахождения). Исключение составляют случаи, предусмотренные законом.

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Это ограничение касается и военнослужащих - иностранных граждан.

Предлагаемый законопроект не распространяется на граждан, уволенных с военной службы.

За нарушение указанного запрета в соответствии с дисциплинарным уставом Вооруженных сил РФ каждый военнослужащий может быть привлечен к дисциплинарной ответственности властью соответствующего командира.

Источник: https://censor.net.ua/n3095800
 
 
 Топ комментарии
 
Як жеж їм тепер без селфі ? Российским военным хотят запретить размещать в интернете и в СМИ информацию о себе, в том числе фото- и видеоматериалы - Цензор.НЕТ 4797
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Лучше сразу запретить выдавать свидетельства о рождении новорожденным (как будущим расейским солдатам) ну и разумеется паспорт
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патамуштабыдло....
какая информация? мясо...
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А че, мона посмертна рразррешить, как поощренийо..
🤑
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А чого тоді служити, якщо не можна буде вихвалятися?
Це ж національна риса характеру.
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только две даты через черточку: когда родился и когда сдох
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Лучше сразу запретить выдавать свидетельства о рождении новорожденным (как будущим расейским солдатам) ну и разумеется паспорт
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Все рівно будуть розміщувати в інтернеті все про себе.
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Не, ну это не правильно... Лучше выдавайте по бронежилету и пистолету ТТ с обоймой патронов. После этого больше половины ваших непобедимых рузгесолдатен уже будут не в состаянии розмещать что либо в интернете...
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Как же им теперь неавторизированным без лайков жить?
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Прикольно! И как они этих придурей ИХТАМНЕТОВ проконтролируют? Только Чебурашка и железный Занавес 2 " спасут" режим путлера и Ко.
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Тогда уже и паёк....салфетка - самобранка. берцы скороходы...а ума как у Емели или Ивана Дурака!
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В Чебурнеті дозволять! Вже скоро...
🤑
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в мире животных запретите им сниматься....
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Зато Украинские военные (участникиАТО)лично едут к кацапам,зачем интернет.
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На рассее идет мощная Волна Штрафов,за все!
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правильно ...кибер-враг не спит , ещё затролят досмерти
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"Пізно всралась ваша хата...". Вони за "ять років уже так "населфились", що "Вофці" і "собратьям" на п"ять "Гааг" вистачить...
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Так пускай кремль интернет отключит и дело в шляпе
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А как же они (потенциальные 200-е, 300-ые мышебратья) будут узнавать "Чё там у хахлов" и о мальчике в трусиках? Не все же ТВ смотрят. Російським військовим хочуть заборонити розміщувати в інтернеті і в ЗМІ інформацію про себе, зокрема фото- і відеоматеріали - Цензор.НЕТ 3277
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийским военным хотят запретить размещать в интернете и в СМИ информацию о себе, в том числе фото- и видеоматериалы
 
 
 
 
 
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