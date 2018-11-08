 Российским военным хотят запретить размещать в интернете и в СМИ информацию о себе, в том числе фото- и видеоматериалы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно положениям законопроекта, военнослужащим запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих (военнослужащих - иностранных гражданах).

Это касается информации, позволяющей раскрыть ведомственную принадлежность военных, информацию о служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу, и месте их дислокации (нахождения). Исключение составляют случаи, предусмотренные законом.

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Это ограничение касается и военнослужащих - иностранных граждан.

Предлагаемый законопроект не распространяется на граждан, уволенных с военной службы.

За нарушение указанного запрета в соответствии с дисциплинарным уставом Вооруженных сил РФ каждый военнослужащий может быть привлечен к дисциплинарной ответственности властью соответствующего командира.