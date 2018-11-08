 Нужно усилить ответственность за нападения, захваты или повреждения религиозных сооружений, - Шахов

Об этом заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.

Он призвал усилить ответственность чиновников за участие в межконфессиональных противостояниях на стороне одной из сторон.

"По мере приближения предоставления украинской церкви Томоса на местах участились призывы к перераспределению культовых сооружений. В противостояния часто вовлекаются местные чиновники, что недопустимо в стране, где церковь отделена от государства. Это вызывает бурную реакцию верующих и общественности. Власти должна усилить ответственность за нападения, захваты или повреждения религиозных сооружений. Особенно, что касается участия в таких конфликтах должностных лиц", – отметил Сергей Шахов.

Народный депутат отметил, что сохранение межнационального и межконфессионального мира – одна из важнейших задач власти.

"Конституция и Программа деятельности Правительства предусматривают создание равных условий для религиозных организаций, недопущение межконфессиональных противостояний. К счастью, несмотря на неоднозначные события в стране, у нас никогда не было вражды на национальной или религиозной почве. Это достижение надо сохранить любой ценой", – считает Сергей Шахов.

Он призвал власть на законодательном уровне запретить вмешательство чиновников в деятельность религиозных общин.

"В соответствии с духом рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам защиты собственности религиозных общин партия "Наш край" призывает украинскую власть ввести пятилетний мораторий на полномочия местной власти передавать храмы от одной общины к другой. Власть должна держать такие вопросы на контроле, все споры должны решаться только в суде. Уверен, соблюдения законности и свободы совести сделает нашу страну сильнее", – резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, что в селе Старый Гвоздец Коломыйского района Ивано-Франковской области депутаты сельсовета односторонним решением передали храм в пользование одной из церковных общин. Это вызвало возмущение у представителей другой общины. Полиция открыла производство. Споры за храмы также продолжаются в селе Куты Шумского района Тернопольской области и городе Константиновка Донецкой области.