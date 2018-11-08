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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество
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Все про:религия (697) Шахов_Сергей (20)

 Нужно усилить ответственность за нападения, захваты или повреждения религиозных сооружений, - Шахов

Власть должна усилить ответственность за нападение, захват или повреждение религиозных сооружений.

Об этом заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.

Он призвал усилить ответственность чиновников за участие в межконфессиональных противостояниях на стороне одной из сторон.

"По мере приближения предоставления украинской церкви Томоса на местах участились призывы к перераспределению культовых сооружений. В противостояния часто вовлекаются местные чиновники, что недопустимо в стране, где церковь отделена от государства. Это вызывает бурную реакцию верующих и общественности. Власти должна усилить ответственность за нападения, захваты или повреждения религиозных сооружений. Особенно, что касается участия в таких конфликтах должностных лиц", – отметил Сергей Шахов.

Народный депутат отметил, что сохранение межнационального и межконфессионального мира – одна из важнейших задач власти.

"Конституция и Программа деятельности Правительства предусматривают создание равных условий для религиозных организаций, недопущение межконфессиональных противостояний. К счастью, несмотря на неоднозначные события в стране, у нас никогда не было вражды на национальной или религиозной почве. Это достижение надо сохранить любой ценой", – считает Сергей Шахов.

Он призвал власть на законодательном уровне запретить вмешательство чиновников в деятельность религиозных общин.

"В соответствии с духом рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам защиты собственности религиозных общин партия "Наш край" призывает украинскую власть ввести пятилетний мораторий на полномочия местной власти передавать храмы от одной общины к другой. Власть должна держать такие вопросы на контроле, все споры должны решаться только в суде. Уверен, соблюдения законности и свободы совести сделает нашу страну сильнее", – резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, что в селе Старый Гвоздец Коломыйского района Ивано-Франковской области депутаты сельсовета односторонним решением передали храм в пользование одной из церковных общин. Это вызвало возмущение у представителей другой общины. Полиция открыла производство. Споры за храмы также продолжаются в селе Куты Шумского района Тернопольской области и городе Константиновка Донецкой области.

Источник: https://censor.net.ua/n3095793
 
 
 Топ комментарии
 
Ответственность нужно усилить за убийства и воровство миллиардами,за рейдерство и помощь агрессору,за пьянство за рулем и убийство десятков тысяч на дорогах ежегодно.Вот это делайте, а не охраняйте МПЦ, которой не место в Украине.
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Розпочинають, роздмухувати релігіозний конфлікт ? Ви ще мовний не загасили.
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правильно , но с уточнением - не московского патриархата
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Ответственность нужно усилить за убийства и воровство миллиардами,за рейдерство и помощь агрессору,за пьянство за рулем и убийство десятков тысяч на дорогах ежегодно.Вот это делайте, а не охраняйте МПЦ, которой не место в Украине.
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не сотворяйте из недвижимости культ , так сказать
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Розпочинають, роздмухувати релігіозний конфлікт ? Ви ще мовний не загасили.
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Всі ці конфлікти лише у вашій совково-кацапській голові. І у голові кацапської маріонетки "шахова".
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Ну ти і баламут, до совка і до кацапів, я маю таке ж відношення, як хуйло до адекватної людини.
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Ясен перец - гундяевские попы нуждаются в охране...)
Плюс еще "уважаемые люди" свои хатынки будут рассматривать как храмы...)
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Согласен. Пора московских попов привлечь за захват украинских церквей Потрібно посилити відповідальність за напади, захоплення або пошкодження релігійних споруд, - Шахов - Цензор.НЕТ 8331
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Свидетелям Гундяя в Украине статус Свидетелей Иеговы в таёжной папуассии.С запретом попам на богослужение и конфискацией поповского имущества!
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Раз МП вже не існує, то росіська церква немає жодних прав на майно української громади.
Виселити їх !
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Нужно временно вообще отменить ответственность за нападения, захваты или повреждения религиозных сооружений,
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что то часто ручная собачонка Ахметова на цензоре мелькать стала. неужели джинса?
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Тогда Захарова выскочит и скажет, что так можно будет каждого русского посадить в Украине
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Эти депутаты могут ещё что нибудь предложить кроме усилить, повысить и т.д. ? Просто должны в стране работать законы для всех.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужно усилить ответственность за нападения, захваты или повреждения религиозных сооружений, - Шахов
 
 
 
 
 
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