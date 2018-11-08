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Все про:Харьков (4060) Mobile ID (1)

 В Украине запустили Mobile ID. Пока только в Харькове

Официальный старт внедрения технологии Mobile ID презентовал Офис реформ Харькова совместно с компанией Vodafone.

Первой площадкой, где заработала система электронной идентификации личности Mobile ID, стал Портал электронных сервисов города Харькова, где харьковчане могут в режиме онлайн получить справку о составе семьи, справку о регистрации места проживания, а также заказать изготовление технического паспорта БТИ, сообщает УНИАН.

Mobile ID или мобильный паспорт – это инновационная технология, которая позволяет осуществлять электронную идентификацию личности. В перспективе, Mobile ID может применяться везде, где сегодня нужно предъявить паспорт. Личные данные и цифровая подпись человека записываются на SIM-карту, поэтому систему можно использовать вместо паспорта и идентификационного кода.

Заместитель гендиректора "Vodafone Украина" Сергей Скрипников сообщил, что Mobile ID пока внедрен только в Харькове. "Мы готовы предоставлять эту услугу на всей территории Украины, в любом городе. Но там должен быть спрос, должны быть адаптированы электронные сервисы. В Харькове такой спрос есть, и есть возможности, чтобы все это реализовать", - отметил представитель компании. Как рассказал координатор Офиса реформ Харькова Олег Дробот, это один из первых проектов, реализованных городом в партнерстве с Vodafone. В перспективе – более 30 проектов по внедрению электронных технологий во все сферы жизнедеятельности города, такие как smart-транспорт, smart-energy, безопасный город, экология, утилизация мусора, электронное управление городом и туризм. Напомним, компания Vodafone, проанализировав деятельность городских советов Украины, выбрала Харьков для реализации своей программы Харьков-smart city. Соответствующий меморандум о сотрудничестве официально подписали гендиректор Vodafone Украина Ольга Устинова и мэр Харькова Геннадий Кернес.

Источник: https://censor.net.ua/n3095791
 
   
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водафон кацапська фірма. які можуть бути персональні дані?
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москальский водафон и мер наперсточник кернес - обличчя реформ.
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та знову зрада повсюду, технічний прогрес то зрада.
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ти вже записався в аватари на Місяці заради прогресу?
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а ти з вчора ще від бояришніка не прийшов до тями.
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в Харкові також діє електронний проїзд у міському транспорті розраховуючись карткою, прогрес. У метрополітені правла інші картки не сумісні з наземним транспортом.
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Может это и неплохо, но в целом это - игрушки. Точно так же как и система 5G - её дикая скорость нафиг не нужна, разве что для специальных приложений. Вам нужно чтобы телевизор, чайник и холодильник переговаривались друг с другом, следили за вами, и информацию о вас передавали "куда следует" ? Вот так же и с телефоном. Поголовная слежка до сих пор не сделала ни одну страну индустриальным лидером. Авторитет и мощь достигаются созданием самодостаточной экономики, образованием населения, рождаемостью по 2-3 ребёнка на семью, современной армией и т.д., а не задушевными разговорами с амазоновской Алексой с бодуна после бани: "Эй, Алекса, где мои носки ? - Ты их оставил на пианино ! Меньше пей, придурок ! Мне, как компьютерной программе, за тебя стыдно"
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У Харкові також діє електрона система роспізвання пик, зроблена у США.
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Да новые модели Айфона все снабжены этой системой. Народ в натуре ругается: телефон не узнаёт хозяина с утра, когда рожа опухшая.
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииВ Украине запустили Mobile ID. Пока только в Харькове
 
 
 
 
 
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