 МИД РФ возмущен введением в Украине уголовной ответственности за нарушение границы: "Подпадает любой россиянин"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Смотрите также: РФ формирует новую воинскую часть у границы с Украиной в городе Унеча, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Она возмутилась тем, что уголовное преследование наступает в случае, если целью визита является нанесение вреда Украине, использование недостоверных документов при пересечении границы, что дает украинским властям "широкие, а лучше сказать - безбрежные возможности для свободной трактовки принятого документа".

По мнению Захаровой, под эту статью можно подвести, "в принципе, любого гражданина".

Она также заявила, что "закон сфокусирован на представителях России, которую нынешний украинский режим, следуя только им одним понятной логике, называет страной-агрессором".

По словам Захаровой, ранее "рестрикции" применялись индивидуально, потом под запрет "начали попадать деятели российской культуры", а теперь власти Украины "начали действовать более масштабно и начали вводить ограничения, которые легко можно распространить на большие группы людей, в частности, россиян, которые собираются посетить Украину".



"Расцениваем это как очередную попытку киевского руководства под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности Украины продолжать нагнетать антироссийскую истерику в стране накануне президентских выборов", - подчеркнула Захарова.

18 октября Рада поддержала этот законопроект 243 голосами. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Подследственность по таким уголовным делам оставили за Службой безопасности Украины.

7 ноября закон был подписан Президентом Порошенко.