 МИД РФ возмущен введением в Украине уголовной ответственности за нарушение границы: "Подпадает любой россиянин"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она возмутилась тем, что уголовное преследование наступает в случае, если целью визита является нанесение вреда Украине, использование недостоверных документов при пересечении границы, что дает украинским властям "широкие, а лучше сказать - безбрежные возможности для свободной трактовки принятого документа".
По мнению Захаровой, под эту статью можно подвести, "в принципе, любого гражданина".
Она также заявила, что "закон сфокусирован на представителях России, которую нынешний украинский режим, следуя только им одним понятной логике, называет страной-агрессором".
По словам Захаровой, ранее "рестрикции" применялись индивидуально, потом под запрет "начали попадать деятели российской культуры", а теперь власти Украины "начали действовать более масштабно и начали вводить ограничения, которые легко можно распространить на большие группы людей, в частности, россиян, которые собираются посетить Украину".
"Расцениваем это как очередную попытку киевского руководства под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности Украины продолжать нагнетать антироссийскую истерику в стране накануне президентских выборов", - подчеркнула Захарова.
18 октября Рада поддержала этот законопроект 243 голосами. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Подследственность по таким уголовным делам оставили за Службой безопасности Украины.
7 ноября закон был подписан Президентом Порошенко.
раз захЕрова против - значит верной дорогой идете таварисчи!!!
как же вам, бл...дям угодить?
А ведь гос. границу там никто не отменял!
----------------------
кацапи, так вживайте як ви любите казати "дзеркальну відповідь": саджайте всіх "українців", що їдуть до вас через державний кордон України.
Оккупация Крыма и Донбасс - это НЕПОНЯТНАЯ ЛОГИКА
🤑
маша, ну ты даешь...
Источник: https://censor.net.ua/n3095790
К своему вящему несчастию любой рассеянец уже попал. По одному лишь факту своего рождения. Если не усвоит, что нехуй шастать, и попадёт ещё самую чуточку больше - невелика потеря.
Черт!!! Да нет, ТРИ тысячи чертей!!! Я не знаю, как комментировать этот бред сивой Захаровой. Полнейшая хуцпа!
Самое странное другое. Вещь многие верят - Путин уйдет и миллионы россиян которые сейчас не признают Украину как независимое государство и вообще украинцев как национальность отдельную от русских, поменяют свое мнение.
она с утра даже расчёсывается, а с вечера моет голову.
(с) Манька-Хабалка
Лишняя хромосома однако!))
Ай да молодцы!)))
Дико ПЛЮСУЮ!))))
бывает, хочется поплакать
уткнувшись в чье-нибудь плечо
а тут стаканчик приподносят
ну Маш...ты чё?
Це слід було зробити давно!
Мене дивує. що не депутати, числом 450, а президент подав цей законопроект. З усіх суперпатріотів, які з телеекранів не злазять і не вилазять з фейсбука, з усіх хто розповідає нам що все не так і лиш воно знає як, ні хто не спромігся зробити це раніше.
В усьому винен Порощенко, холєрна мать! Це ж так зручно.