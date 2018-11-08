EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  8827  96
Все про:граница (3111) МИД РФ (1175)

 МИД РФ возмущен введением в Украине уголовной ответственности за нарушение границы: "Подпадает любой россиянин"

В МИД РФ признали, что большое количество россиян может быть привлечено к уголовной ответственности в Украине за незаконное пересечение границы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Смотрите также: РФ формирует новую воинскую часть у границы с Украиной в городе Унеча, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Она возмутилась тем, что уголовное преследование наступает в случае, если целью визита является нанесение вреда Украине, использование недостоверных документов при пересечении границы, что дает украинским властям "широкие, а лучше сказать - безбрежные возможности для свободной трактовки принятого документа".

По мнению Захаровой, под эту статью можно подвести, "в принципе, любого гражданина".

Она также заявила, что "закон сфокусирован на представителях России, которую нынешний украинский режим, следуя только им одним понятной логике, называет страной-агрессором".

По словам Захаровой, ранее "рестрикции" применялись индивидуально, потом под запрет "начали попадать деятели российской культуры", а теперь власти Украины "начали действовать более масштабно и начали вводить ограничения, которые легко можно распространить на большие группы людей, в частности, россиян, которые собираются посетить Украину".

"Расцениваем это как очередную попытку киевского руководства под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности Украины продолжать нагнетать антироссийскую истерику в стране накануне президентских выборов", - подчеркнула Захарова.

18 октября Рада поддержала этот законопроект 243 голосами. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Подследственность по таким уголовным делам оставили за Службой безопасности Украины.

7 ноября закон был подписан Президентом Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3095790
 
   
 Топ комментарии
 
а вот это гуд!!!
раз захЕрова против - значит верной дорогой идете таварисчи!!! МИД РФ возмущен введением в Украине уголовной ответственности за нарушение границы: "Подпадает любой россиянин" - Цензор.НЕТ 1865
 показать весь комментарий
 
А вы не шастайте туда сюда! Сидите в безопасном Мухосранске
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а вот это гуд!!!
раз захЕрова против - значит верной дорогой идете таварисчи!!!
 показать весь комментарий
 
 
Товар ищи в другом месте! А чего лайканул под статьей? Нравится возмущение алкоголички?
 показать весь комментарий
 
 
Захарова с дуба свалилась? Кацапам не место в Украине так как они агрессоры и их танки и оружие на украинской территории. Наши политики "стесняются" об этом говорить каждый день,у них бизнес в Кацапстане, поэтому я повторяю.Это ужасно, что олигархат Украины ставит страну в такое дикое положение, что мы почти не говорим о войне,торгуем с врагом,не закрыли границу с врагом и на нашем телевидении развлекательных передач больше, чем передач,например, о героях этой войны. Не выпускаются в прокат патриотичные фильмы,например - "Солодка Даруся",этот фильм давно Порошенко обещал выпустить в прокат и что? И где? И вообще почему нет украинских фильмов в прокате? Где фильм ужасов "Лысая гора"? Он еще в 2016 году закончен.В общем в стране бардак, а регионалы подняли свои рыла перед выборами.
 показать весь комментарий
 
 
Вот тут власти Украины сделали верно,-попали в болевую точку мокшей и ордынцев!
 показать весь комментарий
 
 
тАтЫшО? голову с унитаза высунь, меньше смотри раша тиви, помогает.
 показать весь комментарий
 
 
А вы не шастайте туда сюда! Сидите в безопасном Мухосранске
 показать весь комментарий
 
 
Дело в том, что теперь можно посадить любого "отпускника", независимо от того, где он успел засветиться. И вообще любого крымнашиста. Был в Крыму? Сядь в тюрьму.
 показать весь комментарий
 
ну вот, снова не так....
как же вам, бл...дям угодить?
 показать весь комментарий
 
 
о, вылезло, хоть помылось? А этот цюрикат-письков где?
 показать весь комментарий
 
 
И вот с этими «новая Украинская власть» будет налаживать отношения?
 показать весь комментарий
 
 
Да где уж нам несчастным,у нас же нету лишней хромосомы как у тебя,фесебешных методичек и кожаной рашенки в сосале...
 показать весь комментарий
 
Рюзьге, почему ты здесь под флагом моей страны? Кто тебе разрешил?! Где твой хозяин, скотина?!
 показать весь комментарий
 
 
Даааа ??? А Российскую границу мы переходим с хороводами и кокошниками. МИД РФ возмущен введением в Украине уголовной ответственности за нарушение границы: "Подпадает любой россиянин" - Цензор.НЕТ 6794
 показать весь комментарий
 
 
А я то думала, что это только " миллионы украинцев" в мокшу ломится..., а оказывается о как -"каждый россиянин" может под раздачу попасть)))
 показать весь комментарий
 
 
А особенно те, кто "заблудившимися" и "туристами" оказались на востоке Украины и( случайно, мамой клянусь!) с оружием в руках
А ведь гос. границу там никто не отменял!
 показать весь комментарий
 
 
Странно, и какого красного Украина считает парашу страной - агрессором?
 показать весь комментарий
 
 
В МИД РФ признали, что большое количество россиян может быть привлечено к уголовной ответственности в Украине за незаконное пересечение границы.Источник: https://censor.net.ua/n3095790

----------------------
кацапи, так вживайте як ви любите казати "дзеркальну відповідь": саджайте всіх "українців", що їдуть до вас через державний кордон України.
 показать весь комментарий
 
 
а этот текст?Она возмутилась тем, что уголовное преследование наступает в случае, если целью визита является нанесение вреда Украине, Источник: https://censor.net.ua/n3095790
 показать весь комментарий
 
 
А хто в Росії, тоді, працювать буде, на бурових і будівництві? "Равшани" з кишлаків?
 показать весь комментарий
 
 
саме так. На застарілому обладнанні і равшани навчаться. А нове обладнання для газових та нафтових бурових підпадає під санкційний режим, їм Штати цю опцію перекрили, тож спеціалісти їм всерівно не потрібні.
 показать весь комментарий
 
 
Фрейд в гробу кувыркается. машка признала нарасеянских посетителей Крыма преступниками, незаконно пересекшими границу.
 показать весь комментарий
 
 
Нема чого росіянам шастати по наших землях.
 показать весь комментарий
 
 
Потішила Машка своєю заявою. Це ж потрібно бути такою набитою ягелем дурепою, щоб таке відморозити... Давай Машка! Жгі ісчо..👏👏👏👏👏
 показать весь комментарий
 
 
так ёптиль в этом же и весь смысл ....нехер шастать в Украине любому гражданину эрэфии
 показать весь комментарий
 
 
Эх маруся ( грязная голова) вам ли быть в печали?
 показать весь комментарий
 
 
Раз Манька-облигация недовольна - значит Украина делает все правильно!
 показать весь комментарий
 
 
Захарку бомбит. Значит правильно делаем!
 показать весь комментарий
 
 
типа рашисты возмущены... это сделано что бы Мишу не пустить а не рашистов... Мишу сцат так что закон высрали...
 показать весь комментарий
 
 
Узбагойся, Миша уже на родину собрался.
 показать весь комментарий
 
 
"Кому що, а курці - просо...". Та на твого "Мішу" уже давно всі "поклали" і про нього забули... А ти все з ним "Носишся, як дурень з писаною торбою...".
 показать весь комментарий
 
 
Чего это Захарова возбудилась? Кроме как с Россией у нас еще границы с Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей и Белорусью. Чего уж на себя одеяло тянуть обвиняя в антироссийской истерике? Логики у барышни нет или просто сосет проблему из пальца.
 показать весь комментарий
 
 
которую нынешний украинский режим, следуя только им одним понятной логике, называет страной-агрессором - ООН не в счёт.
 показать весь комментарий
 
 
"закон сфокусирован на представителях России, которую нынешний украинский режим, следуя только им одним понятной логике, называет страной-агрессором". Действительно, мокшанам нашу логику никак не понять, а все из-за лишней хромосомы.
 показать весь комментарий
 
 
следуя только им одним понятной логике, называет страной-агрессором

Оккупация Крыма и Донбасс - это НЕПОНЯТНАЯ ЛОГИКА
 показать весь комментарий
 
 
досить, коли табуни свинорусів у 2014р перлися в Україну!
 показать весь комментарий
 
 
яка ж гидомерна мордяка в захарової. !!!! Не лізьте до нас, козломорді, і не будуть до вас застосовуватися правила за незаконний перетин кордону.
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы наладить конструктив с МИДом рахи достаточно опохмелить его членов и других органов...бабушкиных. МЗС РФ обурено введенням в Україні кримінальної відповідальності за порушення кордону: "Підпадає будь-який росіянин" - Цензор.НЕТ 3392
 показать весь комментарий
 
 
"....Вона також заявила, що "закон сфокусовано на представниках Росії, яку нинішній український режим, дотримуючись тільки йому одному зрозумілої логіки, називає країною-агресором..."--- так і є. Всіх інших Україна приймає зі щирістю та доброзичливістю. А от нахабних виродків, які вже 5 років везуть до нас свою зброю та цсіляких моторол - не приймає. Що не так, маняха?
 показать весь комментарий
 
 
под вымышленным предлогом защиты суверенитета


маша, ну ты даешь...
Источник: https://censor.net.ua/n3095790
 показать весь комментарий
 
 
Ггг) "киевский рєжим", "придет нармальная власть и все атменит" - прям не мид ерефії а пресконфереція юлі тімашенко
 показать весь комментарий
 
 
Захарова, имей совесть, а не то, что у тебя на её месте выросло... У нас мужчины и женщины Родину защищают, с оружием в руках, волонтёрят... Надо же их кем-то заменить? Кому-то надо шить форму, чтобы обуть-одеть солдат, ломать камень в каменоломнях, лить железобетонные блоки для строительства блок-постов... У вас, в России, они работать не хотят - может, хоть у нас научатся?... А потом, после "отсидки", вернутся, и, обученные, будут "поднимать Россию с колен"...
 показать весь комментарий
 
 
Мозг на 80% состоит из жидкости. Мало того, что она у скрепноправославнутых тормозная, так некоторым и её конкретно не долили.


 показать весь комментарий
 
 
И да, тут есть ещё более ужаснгые обстоятельства:


 показать весь комментарий
 
 
скулежом этой кацапской алкоголички удовлетворен !! =)
 показать весь комментарий
 
 
Нагнетание антироссийской истерики - народный вид спорта и любимое занятие украинцев. Машке-дырявой шлюпке нех удивляться, ей это полагается знать по должности.
 показать весь комментарий
 
 
>Подпадает любой россиянин


К своему вящему несчастию любой рассеянец уже попал. По одному лишь факту своего рождения. Если не усвоит, что нехуй шастать, и попадёт ещё самую чуточку больше - невелика потеря.
 показать весь комментарий
 
 
...Она возмутилась тем, что уголовное преследование наступает в случае, если целью визита является нанесение вреда Украине, использование недостоверных документов при пересечении границы.
Черт!!! Да нет, ТРИ тысячи чертей!!! Я не знаю, как комментировать этот бред сивой Захаровой. Полнейшая хуцпа!
 показать весь комментарий
 
 
Ну и как после таких заявлений Захаровой не стать махровым русофобом???
 показать весь комментарий
 
 
Не удивительно. Россия реально так и не признала в Украине независимое государство.
Самое странное другое. Вещь многие верят - Путин уйдет и миллионы россиян которые сейчас не признают Украину как независимое государство и вообще украинцев как национальность отдельную от русских, поменяют свое мнение.
 показать весь комментарий
 
 
это порождение одной древней благоглупости. я про тезис, что плохих народов не бывает.
 показать весь комментарий
 
Пусть "дырявая шлюпка" не переживает. Ограничений для лоботомии на ее тупой черепушке не будет.
 показать весь комментарий
 
Ну раз это страхоебло,старая минетчица завалала,то закон правильный
 показать весь комментарий
 
 
ипать, иди похмелись, дура! сказано же, для незаконно пересекших границу граждан кремлевского мордора
 показать весь комментарий
 
 
Можливо "прохання" НЕХУЙ ШАСТАТЬ тепер угро-фіни сприйматимуть більш серйозно?!
 показать весь комментарий
 
 
Как говорится постепенно всё стало на свои места-почти всё!
 показать весь комментарий
 
Машка, пшла нахр. Голову помий, а тоді рот відкривай. Блін, і рот помий.
 показать весь комментарий
 
Кода Захарова возмущена,
она с утра даже расчёсывается, а с вечера моет голову.
 показать весь комментарий
 
 
Ага и делает апеляцию зоны бикини. МЗС РФ обурено введенням в Україні кримінальної відповідальності за порушення кордону: "Підпадає будь-який росіянин" - Цензор.НЕТ 2732
 показать весь комментарий
 
 
А взагалі то крутяцький закон. Тепер всі кацапи і не тільки, хто незаконно відвідував Крим, - злочинці. І то є Good
 показать весь комментарий
 
 
- Очень вызывающие сапоги. Я бы такие не взяла.
(с) Манька-Хабалка
 показать весь комментарий
 
 
Московиты вам чё своей земли не хвата,обрабатывайте её и не лезьте на земли своих соседей
 показать весь комментарий
 
 
Они так не умеют...
Лишняя хромосома однако!))
 показать весь комментарий
 
Виходить тепер якщо якийсь угорський Йобик без офіційного дозволу України захоче відвідати Крим, чи наприклад якийсь кацап на Донбасі скаже що заблукав, чи наприклад капітан якогось судна ризикне припаркуватись без дозволу в нашому порту то вже злодій?!! Послухайте, реально КРУТЯЦЬКИЙ закон)))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Шо не день...то новая порция русофобии)))
Ай да молодцы!)))
Дико ПЛЮСУЮ!))))
 показать весь комментарий
 
 
***
бывает, хочется поплакать
уткнувшись в чье-нибудь плечо
а тут стаканчик приподносят
ну Маш...ты чё?
 показать весь комментарий
 
 
И как после этого бедным расеянам жить? МЗС РФ обурено введенням в Україні кримінальної відповідальності за порушення кордону: "Підпадає будь-який росіянин" - Цензор.НЕТ 233
 показать весь комментарий
 
За кордон не пускають, в Украине стреляють. Прям, русофобия какая-то.
 показать весь комментарий
 
А кто это на фото? Такая красивая женщина! Да еще и с помытой головой!
 показать весь комментарий
 
"..как пишется Облигация или Аблигация ? .." Я, Манька Облигация....
 показать весь комментарий
 
Так, будь-хто. відвідавши Крисм може бути оголошений у розшук і затриманий у будь-якій країні, крім рахи, звичайно, висланий в Україну і посаджаний на 8 років!
Це слід було зробити давно!
Мене дивує. що не депутати, числом 450, а президент подав цей законопроект. З усіх суперпатріотів, які з телеекранів не злазять і не вилазять з фейсбука, з усіх хто розповідає нам що все не так і лиш воно знає як, ні хто не спромігся зробити це раніше.
В усьому винен Порощенко, холєрна мать! Це ж так зручно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД РФ возмущен введением в Украине уголовной ответственности за нарушение границы: "Подпадает любой россиянин"
 
 
 
 
 
 вверх