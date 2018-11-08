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 В Госслужбе спецсвязи ожидают увеличения кибератак в преддверии выборов в Украине: "Мы входим в зону турбулентности"

Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонид Евдоченко прогнозирует увеличение количества атак в киберпространстве в контексте выборов в стране в 2019 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" в четверг в Киеве.

"Мы ожидаем увеличения кибератак, к сожалению, в киберпространстве... Мы входим в зону турбулентности, связанную с выборами. Мы как представители государственного сектора понимаем необходимость сделать все для обеспечения свободного волеизъявления граждан во время избирательного процесса", - сказал Евдоченко.

Евдоченко пояснил, что действия по защите от кибератак перед выборами должны быть направлены, в первую очередь, на защиту персональных данных, баз данных и ресурсов Центральной избирательной комиссии.

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По его словам, Центр реагирования на киберугрозы в Украине сотрудничает более чем с 300 подобными командами в 60 странах по всему миру.

"Мы научились противостоять кибератакам", - заявил Евдоченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3095789
 
 
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Головна "кіберзагроза" для правильного підрахунку результатів виборів--ЦВК ім.Охрєндовського!
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Ми з зони турбулентності вже вісім років й не виходили...
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торгуют сертификатами защиты информации за сотни тыс и чуть что, зона турбулентности..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Госслужбе спецсвязи ожидают увеличения кибератак в преддверии выборов в Украине: "Мы входим в зону турбулентности"
 
 
 
 
 
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