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 Следственные действия на аллее Героев Небесной Сотни займут не меньше месяца, - Горбатюк

Следственный эксперимент на аллее Героев Небесной Сотни продлится не менее месяца, а эксперты будут пытаться работать в максимально сжатые сроки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "5 каналу" сообщил руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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В любом случае действия разделят на два этапа: сначала с помощью геодезистов определят местонахождение погибших и пострадавших, а затем определят, откуда именно они могли получить пулевое ранение.

Горбатюк отметил, что следственные действия в центре продолжались и раньше. Однако, окончательно их завершить мешал уличный мемориал.

"Следственные эксперименты, которые проводились - большая часть еще до направления обвинительного акта в суд, по убийствам 20-го февраля, а в настоящее время, некоторые из них - они уточняются. В разных местах. Это были места и возле Октябрьского дворца, это на противоположной стороне улицы Институтской, это и внизу улицы Институтской. То есть до настоящего времени они постоянно проводились. Но именно задержка была в первую очередь из-за невозможности проведения следственных экспериментов, из-за временного мемориала", - пояснил Горбатюк.

7 ноября на аллее Героев Небесной Сотни начали переноску мемориала. Стелу с портретами Героев Небесной Сотни поставили ближе к деревянной часовне. Должны перенести и крест, который мешает проведению баллистических экспертиз.

Источник: https://censor.net.ua/n3095785
 
 
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Этот горбатый следак-импотент. Он постоянно придумывает причины как тормозить
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Согласен. Живым прокурорам очень нужно 100летнее расследование. И сам, и дети и внуки при работе.
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Прошло уже 5 лет. Горбатюк и его свора уже получили одной зарплаты на десятки миллионов, а результата ноль. Кроме как саботажем и вредительством работу горбатюка назвать нельзя - он явно враг народа Украины.
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Причем на его зарплату и миллионные льготы берут кредиты под 10 в валюте.
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На очах всієї країни. десятків камер. сотня убитих....
пять років. пятььь....і кінця не видно....
Відповідь і правда багатьом зрозуміла і відома. Гонгадзе - 2.
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Дебилы, бля...(с)
Обязательно сейчас надо демонтировать? Да?
На два месяца раньше нельзя было это сделать???
А именно сейчас, когда 5 летний юбилей Революции?????
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