 Следственные действия на аллее Героев Небесной Сотни займут не меньше месяца, - Горбатюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "5 каналу" сообщил руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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В любом случае действия разделят на два этапа: сначала с помощью геодезистов определят местонахождение погибших и пострадавших, а затем определят, откуда именно они могли получить пулевое ранение.

Горбатюк отметил, что следственные действия в центре продолжались и раньше. Однако, окончательно их завершить мешал уличный мемориал.

"Следственные эксперименты, которые проводились - большая часть еще до направления обвинительного акта в суд, по убийствам 20-го февраля, а в настоящее время, некоторые из них - они уточняются. В разных местах. Это были места и возле Октябрьского дворца, это на противоположной стороне улицы Институтской, это и внизу улицы Институтской. То есть до настоящего времени они постоянно проводились. Но именно задержка была в первую очередь из-за невозможности проведения следственных экспериментов, из-за временного мемориала", - пояснил Горбатюк.

7 ноября на аллее Героев Небесной Сотни начали переноску мемориала. Стелу с портретами Героев Небесной Сотни поставили ближе к деревянной часовне. Должны перенести и крест, который мешает проведению баллистических экспертиз.