 Приговоренный к 7 годам лишения свободы за крушение Ил-76 генерал Назаров получил квартиру от Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Inforesist, об этом свидетельствует электронная декларация военнослужащего.
В документе указано, что 17 июля 2018 года Назаров получил от квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны права на квартиру в Киеве площадью 60,7 квадратных метров.
Кроме того, в декларации жены Назарова, которая является членом Высшей квалификационной комиссии судей, указано, что осенью этого года она приобрела Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска.
Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
рыба гниёт с головы...
страна, где абсурд в порядке вещей, где здравый смысл уступает целесообразности по-петиному
Уже всё награждено, просто узнаем "попИзже"😉
Бо такого навіть при ЗЕКові не було....
Да НЕ ГУБИЛ ОН ПАЦАНОВ!
19, ДЕВЯТНАДЦАТЬ !!! бортов долетело успешно. от токо СМИ о этом молчат.
А если б борты не полетели, десанту в аэропорту была бы крышка!!!
В свою очередь, в декларации его жены, члена Высшей квалификационной комиссии судей Оксаны Назаровой указано, что осенью 2018 года она купила Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска.
Плюс уродові компенсували пів ляма гривень. заробітної плати. за час перебування під слідством.
жена - из Высшей квалификационной комиссии судей
что прицепились.... к ылите?
Чтоб виноватую предать позорной казни
20И, в страх другим, повесить на суку.
«Почтенные судьи!» Лиса тут приступила:
«Повесить мало: я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно -
Так утопить ее в реке».- «Прекрасно!»
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили - в реку! (с)
Начштаба ВЫПОЛНЯЕТ ПРИКАЗЫ вышестоящих.
Приказы были от Муженка и Пороха.
Но кто ж их посадит ???
Поэтому нашли козла отпущения.
Маючи дані розвідки. попередження про можливість використання ПЗРК.
нестиковки із заходом на посадку і виходом у прямий ефір льотчиків із запросом на посадку.
при планувані повного режиму тишини.
ну один літак проскочивби 50 / 50. але три .....
Примета не прикуривать сигарету третьим от одной спички пришла к нам со времен англо-бурской войны, когда снайперы стреляли по огоньку спички.
Борта летали почти каждый днь.
Ты уверен, что для них тоже небыло предупреждений что собьют?
А в деле, между прочим,были показания полкана раведки, что ЛЕТЕТЬ МОЖНО БЫЛО.
Вот токо нам про них не пишут.
У "вас" походу був тільки куромаршал захараст і того задохлили.
Я жил в пределах 10 км от Луганского Аэропрта во время его обороны нашими десантниками. День через день туда летали наши борта (видел и слышал), садились или сбрасывали груз. (Видел сброс)
Много раз подтверждена инфа о 17 ДОЛЕТЕВШИХ бортах.
ЛИЧНО общался с десантником в Аэропорту (знаю позывной).
Он говорил, что недостаток воды, еды и боекомплекта, "без бортов нам торба" - его слова.
Аэропорт был в полном окружении. До наших в Счастье 30 км, в Славяносербске - 50 км.
По сбитому борту.
Предусмотреть было нереально. До ближайшего нас. пункта 2 км (Переможное). До Луганска 15 км. И еще с десяток нас. пунктов вокруг. Стреляй из ПЗРК из любого двора!
Или доскочить до порта из города 20 минут на авто!!!
Всё вблизи аэропорта было переполнено боевиками!!!
По тому, что "предупреждали":
Так Гирки тоже "предупреждал",чтоб не летали, и что , не надо было летать???
Конкретно по тому случаю.
Летели ДВА борта.
Первый сел по Афгански, почти пикируя без огней, сел успешно.
Второй командир испугался, и садился полого, включив все огни.
На пологой глиссаде сбить его мог кто угодно (боевики были везде, я уже писал).
Что и произошло. Его расстреляли из зенитки ЗА НЕСКОЛЬКО КМ ДО АЭРОПОРТА!!!
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО общался в соцсетях с самим генералом Назаровым. Он сообщил, что послать штурмовики поддержки небыло смысла, у них небыло приборов наблюдекния и прицеливания для ночи. Прямая речь "был бы сбит и штурмовик".
Всегда ваш, порохобот!
Несмотря на моё глубокое уважение к главному редактору, не всё что он пишет, есть истина в последней инстанции.
Уважаемы Юрий, ни в коем случае не хотел вас обидеть.
- "Жаба"... Задавит, кого-угодно...
У жаби там центральне місце)
Для народу - европейської тарифи, для можновладців - па- масковськи,,,, царськи привілеї.
Слава петру оляксеечу!!!
Військові експерти
Лук'янчук та Пахольченко, які підписали висновок про причини загибелі Іл-76,
були звільнені зі ЗСУ шляхом скорочення
https://ua.censor.net.ua/news/464188/viyiskovi_eksperty_lukyanchuk_ta_paholchenko_yaki_pidpysaly_vysnovok_pro_prychyny_zagybeli_il76_buly
01.03.17 Дружина
підсудного генерала Назарова працює у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, -
сестра загиблого десантника https://ua.censor.net.ua/news/430173/drujyna_pidsudnogo_generala_nazarova_pratsyuye_u_vyschiyi_kvalifikatsiyiniyi_komisiyi_suddiv_sestra
відповідь на відкриту підтримку Порошенком засудженого генерала Назарова
повернула Президентові орден Богдана Хмельницького III ступеня, який він вручив
її брату (посмертно).
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала сестра
загиблого в збитому Іл-76 десантника Іллі Гайдук Іляна Гайдук, передає
Цензор.НЕТ.
"Петре Олексійовичу, у відповідь на Вашу відкриту
підтримку генерала В. Назарова, засудженого в службовій недбалості, що призвела
до загибелі 49 воїнів, хочу повернути Вам орден "За мужність"
третього ступеня, що був даний Вами моєму брату посмертно. Вину генерала
доказав суд і ГПУ, та Ви попри це даєте власну оцінку щодо вироку, порушуючи
Конституцію України", - заявила вона.
"Правосуддя в
Україні здійснюють виключно суди (ст. 124) і ст. 126 (Незалежність та
недоторканість суді гарантується Конституцією та Законами України), в
обов'язках Президента (ст. 106) відсутні повноваження щодо надання оцінки
судового рішення, чи визначати нове поняття "цивільний" суд", -
процитувала Гайдук адвоката родичів загиблих воїнів В. Погосяна.
"По-друге, ви
змогли мовчати як головнокомандувач, коли судили і судять військових патріотів,
а коли судять генерала, то тут вже порука?! І підрив злагодженої системи?
По-третє, генерал В. Назаров не є бойовим генералом, так як йдеться у Вашому
зверненні. Він сам у суді це визнав. Через короткий час після катастрофи Іл-76,
Ви нагороджуєте генерала Назарова таким же орденом Богдана Хмельницького
третього ступеня за мужність, як і наших хлопців посмертно, не уточнюючи, в
чому ж саме вона проявлялась, чи за 49 загиблих чи за знищення військового майна?
Ви ігноруєте звернення батьків у відкритому листі, щодо відсторонення генерала
від військової служби на час проведення судового розслідування, а також
прохання родин загиблих зустрітись з Вами. У річницю збитого Іл-76 Ви не
висловили свої співчуття українцям, як, наприклад, потерпілим у катастрофі
МН17. Українці для Вас люди нижчого ґатунку?" - резюмувала вона.
Нету.Тишина.
Мы только и слышим: Назаров, Назаров, Назаров, Назаров...
Складывается впечатление, что нас от чего то отвлекают.
Например от Иловайска, Дебальцево, где вина лежит на Муженко .
А может нас отвлекают от складов?
Смотрите, подорвали очередной склад, и тут выплывает... Назаров, с делом 2014го.
И лохторат, забыв о складах, дружно ревёт "Ату его!!!!"