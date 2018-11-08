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 Приговоренный к 7 годам лишения свободы за крушение Ил-76 генерал Назаров получил квартиру от Минобороны

Осужденный по делу о гибели украинских военных в сбитом боевиками самолете Ил-76 генерал-майор Виктор Назаров получил квартиру от Министерства обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Inforesist, об этом свидетельствует электронная декларация военнослужащего.

В документе указано, что 17 июля 2018 года Назаров получил от квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны права на квартиру в Киеве площадью 60,7 квадратных метров.

Кроме того, в декларации жены Назарова, которая является членом Высшей квалификационной комиссии судей, указано, что осенью этого года она приобрела Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор (обновлено)

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Источник: https://censor.net.ua/n3095784
 
 
 Топ комментарии
 
Можно было бы и орден добавить.
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ну он ведь должен где то отбывать свой срок...…. Сюр какой то.....
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страна "лимония" панамовый президент...
рыба гниёт с головы...
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ну он ведь должен где то отбывать свой срок...…. Сюр какой то.....
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страна "лимония" панамовый президент...
рыба гниёт с головы...
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рошения
страна, где абсурд в порядке вещей, где здравый смысл уступает целесообразности по-петиному
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Дык он в 14 или 15м получил орден. За реально успешную операцию. А потом рашшка ввела войска и наши вынуждены были уйти.
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Совершенно секретно: " Указом Главнокомандующего Армии, Полковник "Юстас" награждён "Орденом...""

Уже всё награждено, просто узнаем "попИзже"😉
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Ну й скажіть, що Потрох НЕ проросійський президент, який так "преміює" організатора масового вбивства наших героїв вояків?
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Прям организатора? Может все таки организаторами были трористы с луганды?
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Ну, це ж "життя по-новому".
Бо такого навіть при ЗЕКові не було....
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Логично - сгоревшим в самолете квариры не нужны.
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Как же это все давно было. Сейчас эту паскуду даже бы не судили. На плебс уже внимания соевые мародеры не обращают. Как там говорили Зорян со Шкиряком? Повоняют и разойдутся
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это вообще уже край. Столько пацанов погубил, а ему квартиру. Где там наш "гражданский" министр обороны?
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Ипать-колотить.
Да НЕ ГУБИЛ ОН ПАЦАНОВ!
19, ДЕВЯТНАДЦАТЬ !!! бортов долетело успешно. от токо СМИ о этом молчат.
А если б борты не полетели, десанту в аэропорту была бы крышка!!!
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Так десанту в луганском аэропорту и так была крышка - в конце августа 2014 убили почти всех наших пацанов , а белозубый министр Гелетей заявлял , что параша приминила малый ядерный боеприпас .
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А он срок хоть отбывает или с приблатненной супругой ламинат в новой квартире стелет?
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його дружина саме зараз приймає рішення по апеляції на вирок судді, здогадайтеся яке, і ніфіга це не упередженість - з шоколадної точки зору, коли розглядом апеляції займається дружина підсудного. Квартира - мабуть, за "спричинену судовим процесом моральну шкоду".
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Вона новий джипак обкатує...
В свою очередь, в декларации его жены, члена Высшей квалификационной комиссии судей Оксаны Назаровой указано, что осенью 2018 года она купила Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска.

Плюс уродові компенсували пів ляма гривень. заробітної плати. за час перебування під слідством.
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подследственному... квартира
жена - из Высшей квалификационной комиссии судей
что прицепились.... к ылите?
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Так делать нечего: пришло писать указ,
Чтоб виноватую предать позорной казни
20И, в страх другим, повесить на суку.
«Почтенные судьи!» Лиса тут приступила:
«Повесить мало: я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно -
Так утопить ее в реке».- «Прекрасно!»
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили - в реку! (с)
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Люди, включайте моск иногда.
Начштаба ВЫПОЛНЯЕТ ПРИКАЗЫ вышестоящих.
Приказы были от Муженка и Пороха.
Но кто ж их посадит ???
Поэтому нашли козла отпущения.
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Начштаба-робот или человек с мозгами?
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Дрон. включи свої мізки. наказ . непутати з плануваням і виконанням наказу.
Маючи дані розвідки. попередження про можливість використання ПЗРК.
нестиковки із заходом на посадку і виходом у прямий ефір льотчиків із запросом на посадку.
при планувані повного режиму тишини.
ну один літак проскочивби 50 / 50. але три .....
Примета не прикуривать сигарету третьим от одной спички пришла к нам со времен англо-бурской войны, когда снайперы стреляли по огоньку спички.
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Ты читал шо я писал?
Борта летали почти каждый днь.
Ты уверен, что для них тоже небыло предупреждений что собьют?
А в деле, между прочим,были показания полкана раведки, что ЛЕТЕТЬ МОЖНО БЫЛО.
Вот токо нам про них не пишут.
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А якщо головнокомандувачем буде Тимошенко, то теж будемо її за такі події знімати?
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Мабуть до цих пір в общазі з дружиною-суддею тулився
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Назаров один з тих бойових генералів які реально зупинили кацапню в 14-му. А те що псевдопатріоти намагаються перекласти вину за загибель ІЛа з росії і путіна на українських військових лише характеризує цих "патріотів".
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А может если бы у нас были нормальные генералы хуйло б вообще забоялся нападать?
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У кого, у "вас"?
У "вас" походу був тільки куромаршал захараст і того задохлили.
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Он дал кому-то взятку за квартиру, поэтому квартиру отменить никак нельзя, ибо откат от взятки уже ушёл на Банковую. Имейте совесть и поймите.
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И это наверное они не про камеру в тюрьме, да?
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Почитайте, у кого есть мозги.

Я жил в пределах 10 км от Луганского Аэропрта во время его обороны нашими десантниками. День через день туда летали наши борта (видел и слышал), садились или сбрасывали груз. (Видел сброс)
Много раз подтверждена инфа о 17 ДОЛЕТЕВШИХ бортах.
ЛИЧНО общался с десантником в Аэропорту (знаю позывной).
Он говорил, что недостаток воды, еды и боекомплекта, "без бортов нам торба" - его слова.
Аэропорт был в полном окружении. До наших в Счастье 30 км, в Славяносербске - 50 км.
По сбитому борту.
Предусмотреть было нереально. До ближайшего нас. пункта 2 км (Переможное). До Луганска 15 км. И еще с десяток нас. пунктов вокруг. Стреляй из ПЗРК из любого двора!
Или доскочить до порта из города 20 минут на авто!!!
Всё вблизи аэропорта было переполнено боевиками!!!
По тому, что "предупреждали":
Так Гирки тоже "предупреждал",чтоб не летали, и что , не надо было летать???
Конкретно по тому случаю.
Летели ДВА борта.
Первый сел по Афгански, почти пикируя без огней, сел успешно.
Второй командир испугался, и садился полого, включив все огни.
На пологой глиссаде сбить его мог кто угодно (боевики были везде, я уже писал).
Что и произошло. Его расстреляли из зенитки ЗА НЕСКОЛЬКО КМ ДО АЭРОПОРТА!!!

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО общался в соцсетях с самим генералом Назаровым. Он сообщил, что послать штурмовики поддержки небыло смысла, у них небыло приборов наблюдекния и прицеливания для ночи. Прямая речь "был бы сбит и штурмовик".
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Всё верно!!! Надо было отправлять рейсы до последнего ИЛа...но зрадоботы были против.

Всегда ваш, порохобот!
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Летіло три борта. три....небули вімкненні посадкові вогні і перший вийшов у прямий ефір....
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Люди.
Несмотря на моё глубокое уважение к главному редактору, не всё что он пишет, есть истина в последней инстанции.
Уважаемы Юрий, ни в коем случае не хотел вас обидеть.
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Ні честі,ні совісті,одні пагони,"які заробив" при Янеку.
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НУ, и при чём здесь квартира от министерства обороны? Военнослужащий стоял на очереди на получение квартиры. В период ожидания он, согласно приговору суда, совершил преступление, за которое он был признан виновным и осуждён. Согласно приговору суда, к нему дополнительные наказания, как-то - конфискация имущества, лишение воинского звания, не применялись. (да если-бы и применялась конфискация, то только лично его собственного имущества, имевшегося у него на момент вынесения приговора). С жилищного учёта он снят не был. Квартира была ему выделена ПОСЛЕ вступления приговора в законную силу... Об чём тогда "поднят гевалт"?
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- Какой в Украине самый страшный зверь?...
- "Жаба"... Задавит, кого-угодно...
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кацапська пропаганда так і побудована, - на експлуатації самих примітивних інстинктів.
У жаби там центральне місце)
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У такому випадку треба аргументована відповідь МО України з цього приводу.
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З приводу чого? Вироку суду? Так це птання не до МО, а до суду...Чи, чому не виключили з житлової черги? А на підставі чого? Він військовослужбовець, не звільнений в запас, після "відсидки", теоретично, може повернутися на службу... Яка підстава для виключення? Ми ж, не при Радянській владі, коли навіть за адмінпорушення житлова комісія могла перенести черговість на отримання житла (однак, не позбавить)...
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Слова не позорь,холуй.Люди достойные по 20 лет стоят в очереди...
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Вот так. А нужно было дать койко-место от пенетенциарной службы.
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Значит есть за что, но мы не знаем, пока. Там 90% генштаба сотрудничают с рашкой, как и Лолита.
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В Україні, пройшла чергова шоколадна реформа: Осудженним високопосадовцям за: корупційні злочини, недбалість, крадіж, і т.д., тепер дають цінні подарунки: квартири, автомобілі, премії, нові посади.
Для народу - европейської тарифи, для можновладців - па- масковськи,,,, царськи привілеї.
Слава петру оляксеечу!!!
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Ось це називається Система. Організована злочинна група:

Військові експерти
Лук'янчук та Пахольченко, які підписали висновок про причини загибелі Іл-76,
були звільнені зі ЗСУ шляхом скорочення

https://ua.censor.net.ua/news/464188/viyiskovi_eksperty_lukyanchuk_ta_paholchenko_yaki_pidpysaly_vysnovok_pro_prychyny_zagybeli_il76_buly

01.03.17 Дружина
підсудного генерала Назарова працює у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, -
сестра загиблого десантника https://ua.censor.net.ua/news/430173/drujyna_pidsudnogo_generala_nazarova_pratsyuye_u_vyschiyi_kvalifikatsiyiniyi_komisiyi_suddiv_sestra
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Сестра загиблого в збитому Іл-76 десантника Іллі Гайдука у
відповідь на відкриту підтримку Порошенком засудженого генерала Назарова
повернула Президентові орден Богдана Хмельницького III ступеня, який він вручив
її брату (посмертно).

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала сестра
загиблого в збитому Іл-76 десантника Іллі Гайдук Іляна Гайдук, передає
Цензор.НЕТ.



"Петре Олексійовичу, у відповідь на Вашу відкриту
підтримку генерала В. Назарова, засудженого в службовій недбалості, що призвела
до загибелі 49 воїнів, хочу повернути Вам орден "За мужність"
третього ступеня, що був даний Вами моєму брату посмертно. Вину генерала
доказав суд і ГПУ, та Ви попри це даєте власну оцінку щодо вироку, порушуючи
Конституцію України", - заявила вона.



"Правосуддя в
Україні здійснюють виключно суди (ст. 124) і ст. 126 (Незалежність та
недоторканість суді гарантується Конституцією та Законами України), в
обов'язках Президента (ст. 106) відсутні повноваження щодо надання оцінки
судового рішення, чи визначати нове поняття "цивільний" суд", -
процитувала Гайдук адвоката родичів загиблих воїнів В. Погосяна.

"По-друге, ви
змогли мовчати як головнокомандувач, коли судили і судять військових патріотів,
а коли судять генерала, то тут вже порука?! І підрив злагодженої системи?
По-третє, генерал В. Назаров не є бойовим генералом, так як йдеться у Вашому
зверненні. Він сам у суді це визнав. Через короткий час після катастрофи Іл-76,
Ви нагороджуєте генерала Назарова таким же орденом Богдана Хмельницького
третього ступеня за мужність, як і наших хлопців посмертно, не уточнюючи, в
чому ж саме вона проявлялась, чи за 49 загиблих чи за знищення військового майна?
Ви ігноруєте звернення батьків у відкритому листі, щодо відсторонення генерала
від військової служби на час проведення судового розслідування, а також
прохання родин загиблих зустрітись з Вами. У річницю збитого Іл-76 Ви не
висловили свої співчуття українцям, як, наприклад, потерпілим у катастрофі
МН17. Українці для Вас люди нижчого ґатунку?" - резюмувала вона.
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Интересно,это какая по счету квартира у украинского ГЕНЕРАЛА ? Неужели до этого по общагам ютился? В жизть не поверю. Шо за страна...Печалька...
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А мне интересно, где дела и обвиняемые по другим сбитым самолётам и вертолётам.
Нету.Тишина.
Мы только и слышим: Назаров, Назаров, Назаров, Назаров...
Складывается впечатление, что нас от чего то отвлекают.
Например от Иловайска, Дебальцево, где вина лежит на Муженко .
А может нас отвлекают от складов?
Смотрите, подорвали очередной склад, и тут выплывает... Назаров, с делом 2014го.
И лохторат, забыв о складах, дружно ревёт "Ату его!!!!"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПриговоренный к 7 годам лишения свободы за крушение Ил-76 генерал Назаров получил квартиру от Минобороны
 
 
 
 
 
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