 В ОРДЛО паника из-за попадания в сеть списков организаторов "выборов", - ИС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.



"В связи с этим, оккупационная администрация РФ на временно оккупированных территориях усилила административно-полицейский и контрразведывательный режим. Личный состав т.н. силовых структур ДНР/ЛНР" переведен на усиленный режим несения службы. Проводятся учения для отработки алгоритма в случае захвата или нападения на избирательный участок, а также по "наведению порядка" в случае возникновения массовых беспорядков", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ОРДЛО среди разного рода коллаборантов из числа работников бюджетной сферы, мелких и средних чиновников оккупационных администраций, бывших правоохранителей, перешедших на сторону оккупантов, значительный резонанс вызвал факт попадания списков "граждан "ДНР", принимающих участие в организации и проведении выборов 11 ноября" в сеть.

"В Донецке и в Луганске ширятся слухи, что за голосование на "выборах" украинские власти будут лишать соцвыплат, а при попытке пересечь линию разграничения будут арестовывать. В оккупационных администрациях и "МГБ" пытаются бороться с паническими слухами, но пока безуспешно", - отметил Тымчук.

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