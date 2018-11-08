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 В ОРДЛО паника из-за попадания в сеть списков организаторов "выборов", - ИС

Российское оккупационное командование продолжает активно проводить роботу по подготовке к так называемым "выборам" в "ДНР/ЛНР", которые запланированы на 11 ноября 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В связи с этим, оккупационная администрация РФ на временно оккупированных территориях усилила административно-полицейский и контрразведывательный режим. Личный состав т.н. силовых структур ДНР/ЛНР" переведен на усиленный режим несения службы. Проводятся учения для отработки алгоритма в случае захвата или нападения на избирательный участок, а также по "наведению порядка" в случае возникновения массовых беспорядков", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ОРДЛО среди разного рода коллаборантов из числа работников бюджетной сферы, мелких и средних чиновников оккупационных администраций, бывших правоохранителей, перешедших на сторону оккупантов, значительный резонанс вызвал факт попадания списков "граждан "ДНР", принимающих участие в организации и проведении выборов 11 ноября" в сеть.

"В Донецке и в Луганске ширятся слухи, что за голосование на "выборах" украинские власти будут лишать соцвыплат, а при попытке пересечь линию разграничения будут арестовывать. В оккупационных администрациях и "МГБ" пытаются бороться с паническими слухами, но пока безуспешно", - отметил Тымчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз не признает незаконные выборы на оккупированной части Донбасса, - Косьянчич

Источник: https://censor.net.ua/n3095782
 
   
 Топ комментарии
 
Без сумніву, що на контрольованій території тих, хто організовував ці "вибори" арештують.
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Що страшно? Правильно, бійтеся, за зраду треба платити
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Нормально, пускай идут голосуют, с таким падением скота им надо привыкать голосовать очень часто...
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всех голосящих надо лишать украинских пенсий...
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раша объявит, что участие в "выборах" приняло 90% "народа" Донбасса! А сам "народ", у которого в карманах паспорта Украины - скажет нам всем - что они вообще участия в "выборах" не принимали! И как доказать - что они - не верблюды!!!
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хитрожопые, хотят голосовать в лугандонии, а в Украине получать пособия и пенсии
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а в лугандонии еще и помощь от ООН и Красного Креста получать.
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Ну так пускай Украина возвращает назад лугандонию...
А пока не вернула - какие претензии к жителям?
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Що страшно? Правильно, бійтеся, за зраду треба платити
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Без сумніву, що на контрольованій території тих, хто організовував ці "вибори" арештують.
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С предателями нужно поступать так, как поступал их любимый сралин...
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Случайно застрелить при сопротивлении полиции.
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В лугандонской психбольнице свои заботы. Выбирают старшего по палате.
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В ОРДЛО паника из-за попадания в сеть списков организаторов "выборов" - Цензор.НЕТ 3739представьте,что будет,когда списки ботвы всплывут? В ОРДЛО паника из-за попадания в сеть списков организаторов "выборов" - Цензор.НЕТ 3739
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Представляю, они буду получать от нас социальные выплаты, а мы будем сглатывать.
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Та чего им боятся, им уже придумали определение: лица, действовавшие в сложившихся обстоятельствах. За "референдум" 2014 года, который провели практически по всем населенным пунктам Донбасса, КТО ответил???
Да НИКТО!
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Они сюда едут за украинской пенсией, молодые женщины приезжают рожать, чтобы получить пособие и т д. Чего им бояться ?
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Не ссыте братья....Пердушилин вас защитит!!!!
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Ага, сейчас приедут на подконтрольную территорию за пенсиями, потом вернутся, проголосуют и продолжат паниковать.
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А на следующий месяц уже не приедут,сено кончиться ,да и страшно будет,особо активные в буцегарню пойдут....
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Страшно, что в 2019 году они приедут не только за пенсиями, а для участия в "карусели" на президентских выборах... Ко всем рейтингам и опросам, которые проводятся на территории Украины можно смело добавлять 1,5 миллиона голосов к жОпоблоку
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А если закроют кпп на ремонт этак с 20 марта, кто эти 1,5 млн 10 дней кормить будет?
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Было бы неплохо если бы закрыли. Недели за 2 до выборов.
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Так и я про то, 1,5 млн донбасят надо не только и не столько кормить, сколько поить. В ОРДЛО паніка через потрапляння в мережу списків організаторів "виборів" - Цензор.НЕТ 8293
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Как стало известно, будут созданы специальные места для занятия сепаратизмом: они будут защищены колючей проволокой и надежно охраняются. Здесь можно беспрепятственно заниматься сепаратизмом от 5 до 10 лет.
🤑
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Неважно, кого ты поддерживаешь - ДНР или ЛНР. Главное, что ты - долбоёб.
🤑
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нет ничего тайного, что не стало бы явным
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а классно было бы!
на КПВВ... не за пенсией и выплатами...а за жабры или кадык!!! получите
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людишки пенсии у нас получают, а тут такая непруха...
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"украинские власти будут лишать соцвыплат", а что еще не лишили....
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Ненавиджу колаборантів з "ордло". Але. Що в розумінні Цензора можна називати панікою? панове журналісти, не знецінюйте слова/поняття.
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Смешные они... Почти год назад им писалось, что у нас есть списки ВСЕХ избирательны комиссий по всем "выборам\референдумам" как в ОРДЛО, так и в Крыму.
Сушите сухари...
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Помойка если честно, все показано однобоко.
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Да я все честно прочитал, хотя и противный сайт, какие там настроения, если они просто просят возможность выбора из промосковских кандидатов.
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Ну ладно, не умею, влом с тобой еще ругаться.
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Для тех, кто читает, но не умеет читать, ниже приведены цитаты из вышеуказанной вражеской статьи, которые неплохо иллюстрируют настроения в оккупированном Донбассе и постепенное подыханые "русского мира" не только на захваченных землях, а и в самой Рашке.
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"в ДНР ситуация тревожная, если не сказать драматичная."
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"Жители недовольны тем, что выборы, именуемые демократическими, на самом деле, вообще не выборы, - говорит жительница города Горловка (ДНР), писатель Елена Лаврова. - Пустая трата денег и сил на пиар Пушилина, которого, вопреки нашим желаниям, всё равно назначат главой ДНР. Так уж назначили бы без выборов и дело с концом! Повсюду висят билборды с портретами «спасителя отечества», смотрящего в светлое будущее. Рядом написаны пиарщиками суперглупые тексты, например, «Мирным гражданам - мирную республику» или «Достойным гражданам - достойную пенсию». Сплошное лицемерие!"
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зарплаты и пенсии даже не смешные, а просто убогие. Народ не живёт, а выживает, кто как может.
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уже сейчас очевидно, что полноценной конкуренции на выборах главы ДНР нет, и не будет, - говорит президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. - И это снижает не только внутреннюю легитимность этих выборов для жителей республики, но и внешнеполитическую их легитимность.
Теперь если Москва будет говорить о том, что население республик поддерживает курс на самостоятельность или присоединение к России, оппоненты всегда могут сослаться на эти фактически безальтернативные выборы, как пример пренебрежения народным мнением.
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Мы с вами не раз говорили о том, что у жителей Донбасса нарастает разочарование непоследовательной позицией России, тут ещё добавляется раздражение из-за безальтернативных выборов.
- Не думаю, что такие выборы как-то принципиально повлияют на ситуацию в ДНР. Да, это будет ещё один повод для недовольства. Но республике и её жителям ничего не остаётся, как принять это - они находятся в патовой ситуации. В данном случае формой русского бунта является «бунт ногами». Кто может, тот уезжает из ДНР и ЛНР, многие с намерением уже не возвращаться на постоянное место жительства сюда.
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кураторы в Кремле исходят из позиции - день простоять, да ночь продержаться, а там видно будет. А это катализирует настроения временщиков в том числе среди элит непризнанных республик.
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выборы... просто являются ещё одной вехой в том безвременье, в которое проваливается Донбасс.
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Хмм... Шикарно!... Наліво підеш - отримаєш в лоб. Направо підеш - отримаєш по лбу. А прямо підеш - назад не повернешся. І куди ж тіпєрь бєдному сєпару ідтіть? Кусять то хоцецся... 😉😉😉
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Упс, нежданчик нарисовался, СПГ из США обойдется Варшаве почти на 30% дешевле российского . 13:09 Польша окончательно променяла российский газ на более дешевый американский
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Та ладно. Многие, кто организовал референдум, до сих пор руководят районами на Донбассе
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Зашевелились "тараканы", как только увидели баллончик с "Дихлофосом"...
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"В Донецке и в Луганске ширятся слухи, что за голосование на "выборах" украинские власти будут лишать соцвыплат, а при попытке пересечь линию разграничения будут арестовывать.

А хорошая идея! Вот и будет момент истины.
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Це так і в тата відомого антикорупціонера та борця з баригою Олександра Дубінсково пенсію відберуть...
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Списочки - це дуже добре).
Приезжаешь в Украину - идёшь за пенсией. А паспорт можно ваш ? Голосовали за отделение от Украины ? Нет - что вы... А сейчас проверим по спискам. Ваша подпись ? А ,да моя. Вы голосовали за отделение там-то и тогда-то. Пенсия автоматически отменяется + вы должны вернуть предыдущие выплаты за 3 года! Вот это сюрприз.
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Пора бы уже и крымскими крысами так заняться. Ведь списки скакунов по антимайдауну на крысме в 14 году есть.
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