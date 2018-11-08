 В ОРДЛО паника из-за попадания в сеть списков организаторов "выборов", - ИС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"В связи с этим, оккупационная администрация РФ на временно оккупированных территориях усилила административно-полицейский и контрразведывательный режим. Личный состав т.н. силовых структур ДНР/ЛНР" переведен на усиленный режим несения службы. Проводятся учения для отработки алгоритма в случае захвата или нападения на избирательный участок, а также по "наведению порядка" в случае возникновения массовых беспорядков", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в ОРДЛО среди разного рода коллаборантов из числа работников бюджетной сферы, мелких и средних чиновников оккупационных администраций, бывших правоохранителей, перешедших на сторону оккупантов, значительный резонанс вызвал факт попадания списков "граждан "ДНР", принимающих участие в организации и проведении выборов 11 ноября" в сеть.
"В Донецке и в Луганске ширятся слухи, что за голосование на "выборах" украинские власти будут лишать соцвыплат, а при попытке пересечь линию разграничения будут арестовывать. В оккупационных администрациях и "МГБ" пытаются бороться с паническими слухами, но пока безуспешно", - отметил Тымчук.
А пока не вернула - какие претензии к жителям?
Да НИКТО!
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на КПВВ... не за пенсией и выплатами...а за жабры или кадык!!! получите
Сушите сухари...
ВОТ ЗДЕСЬ ТАКАЯ СТАТЬЯ, КОТОРУЮ СТОИТ ПРОЧЕСТЬ. ЦЕНЗОР, ТОЖЕ РЕКОМЕНДУЮ. НА НЕЙ МОЖНО СДЕЛАТЬ МАТЕРИАЛЬЧИК.
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"в ДНР ситуация тревожная, если не сказать драматичная."
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"Жители недовольны тем, что выборы, именуемые демократическими, на самом деле, вообще не выборы, - говорит жительница города Горловка (ДНР), писатель Елена Лаврова. - Пустая трата денег и сил на пиар Пушилина, которого, вопреки нашим желаниям, всё равно назначат главой ДНР. Так уж назначили бы без выборов и дело с концом! Повсюду висят билборды с портретами «спасителя отечества», смотрящего в светлое будущее. Рядом написаны пиарщиками суперглупые тексты, например, «Мирным гражданам - мирную республику» или «Достойным гражданам - достойную пенсию». Сплошное лицемерие!"
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зарплаты и пенсии даже не смешные, а просто убогие. Народ не живёт, а выживает, кто как может.
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уже сейчас очевидно, что полноценной конкуренции на выборах главы ДНР нет, и не будет, - говорит президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. - И это снижает не только внутреннюю легитимность этих выборов для жителей республики, но и внешнеполитическую их легитимность.
Теперь если Москва будет говорить о том, что население республик поддерживает курс на самостоятельность или присоединение к России, оппоненты всегда могут сослаться на эти фактически безальтернативные выборы, как пример пренебрежения народным мнением.
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Мы с вами не раз говорили о том, что у жителей Донбасса нарастает разочарование непоследовательной позицией России, тут ещё добавляется раздражение из-за безальтернативных выборов.
- Не думаю, что такие выборы как-то принципиально повлияют на ситуацию в ДНР. Да, это будет ещё один повод для недовольства. Но республике и её жителям ничего не остаётся, как принять это - они находятся в патовой ситуации. В данном случае формой русского бунта является «бунт ногами». Кто может, тот уезжает из ДНР и ЛНР, многие с намерением уже не возвращаться на постоянное место жительства сюда.
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кураторы в Кремле исходят из позиции - день простоять, да ночь продержаться, а там видно будет. А это катализирует настроения временщиков в том числе среди элит непризнанных республик.
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выборы... просто являются ещё одной вехой в том безвременье, в которое проваливается Донбасс.
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А хорошая идея! Вот и будет момент истины.
Приезжаешь в Украину - идёшь за пенсией. А паспорт можно ваш ? Голосовали за отделение от Украины ? Нет - что вы... А сейчас проверим по спискам. Ваша подпись ? А ,да моя. Вы голосовали за отделение там-то и тогда-то. Пенсия автоматически отменяется + вы должны вернуть предыдущие выплаты за 3 года! Вот это сюрприз.