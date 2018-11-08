EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 За рубежом
  509  11
Материалы по теме:
Все про:агрессия (1361) Великобритания (2025) Россия (71029) химическое оружие (243) Скрипаль (459)

 В мире признают российскую гибридную угрозу, - Грант

Постоянный представитель Великобритании в ООН (2009-2015) Марк Лайл Грант уверен, что в мире признают наличие российской гибридной угрозы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Реакция на это нападение (отравление бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. - Ред.) дает нам соответствующий сигнал, что в мире признают российскую гибридную угрозу. Поэтому реакция была показать, что Россия причастна к этому нападению, что должны быть выявлены ответственные люди, их настоящие имена, их принадлежность к ГРУ и разведывательному управлению. Это новый шаг со стороны Запада", - сказал он на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" в четверг в Киеве.

По словам бывшего постпреда, ранее государства избегали прямого обвинения конкретных стран, стоящих за атаками.

"Причина была в том, что мы не хотим нашим противникам давать понять, что мы их определили... мы не хотим эскалации", - добавил он.

Грант пояснил, что агрессивные действия России стали настолько откровенными, что государства публично более не скрывают доказательств о причастности РФ к преступлениям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США введут дополнительные санкции против России "в полном соответствии с законом", - Госдеп

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. 9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".

Источник: https://censor.net.ua/n3095781
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Крим окупували, Донбас знищили, а вони тільки "роздуплятись" почали.
 показать весь комментарий
 
 
Мир признает агрессию... но самого мира от этого не прибавляется
 показать весь комментарий
 
 
Ниченипанимаю....чеделают? Или чесделают?
 показать весь комментарий
 
 
Ну признают, ну выразят обеспокоенность, а что толку?
 показать весь комментарий
 
 
Наші проблеми з гібридною війною вже давно вирішив КРОЛИК, побудувавши "Велику Кролікова стіну" за багато лямів зеленню.... , вирішив Потрох ввівши візовий режим з Ордою, На полі бою вирішені командуванням КОТЛОводців Муженка... у нас що не генерал - то Бонапарт під Ватерлоо... що не "державний" діяч, то - як не підпалювач, то пожежник економічних проблем і військових складів, які "чомусь" постійно вибухають...

Порядних і професійних у нинішній владі - тотальний дефіцит...
 показать весь комментарий
 
Это не гибрид, это откровенное засрашье болткладение на всех
 показать весь комментарий
 
 
В прежние времена, если кто то слишком наглел на международной арене, ему хором физически чистили рыло. Сегодня чистка выродилась в придумывание новых терминов и высказыванию обеспокоенностей
 показать весь комментарий
 
 
Тоді совковий "ґазпром" не працевлаштовував "канцлерів" та не тримав раду_Європи за кімнатних песиків, а також фінансував лише комуняцьких бомбістів, а не "лє_пенів".
 показать весь комментарий
 
Аггга, сначала про*бали, потом ужаснулись, затем срачно
начали вааружатца...А Україна стримує і воює проти
рашистів!
Падлюки еврогейські, мля!
 показать весь комментарий
 
 
Сыкотно европейцам, если будут проблемы с баблом или теплом, для разноса их изнутри хватит и беженцев, вот и пищат все время одно и тоже разными пустыми словами, одновременно смазывая губы вазелином чтобы удовлетворить Россию ))
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ мире признают российскую гибридную угрозу, - Грант
 
 
 
 
 
 вверх