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Все про:Госпогранслужба (3039) запрет (1288) РПЦ (478) Слободян (330)

 Слободян объяснил, почему пограничники не впустили в Украину ректора Московской духовной академии Ермакова

Государственная пограничная служба Украины в киевском аэропорту не впустила на территорию страны ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия (Ермакова).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Эта информация соответствует действительности. Данное лицо не было пропущено на территорию Украины, поскольку, во-первых, оно не смогло подтвердить цель своей поездки, а также Государственная пограничная служба выполнила поручение одного из украинских правоохранительных органов о том, что данное лицо не может быть допущено на территорию Украины", - сообщил Слободян в четверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники не впустили на территорию Украины ректора Московской духовной академии РПЦ Ермакова. ДОКУМЕНТ

Накануне, 7 ноября, глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что ректора Московской духовной академии не пустили на территорию Украины.

"Архиепископа Амвросия сегодня в Киеве на паспортном контроле не пустили в Украину. Владыка прилетел на актовый день Киевской духовной академии, который теперь пройдёт без него", - написал В.Легойда в своём Телеграм-канале в среду.

Источник: https://censor.net.ua/n3095779
 
   
 Топ комментарии
 
ну хоть один сделал верно - нех тут делать попу окупанту
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Среди вопросов, задаваемых пограничниками на паспортном контроле (Цель вашего визита, Сколько времени планируете пребывать в Украине, и т.п.) нужно ещё спрашивать,- чей Крым?
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не согласен... внимательнее нужно было выслушать попа и арестовать за попытку проникновения на территорию Украины с целью совершения подрывной деятельности... а ещё лучьше с целью пресечения совершения теракта...
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ну хоть один сделал верно - нех тут делать попу окупанту
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не согласен... внимательнее нужно было выслушать попа и арестовать за попытку проникновения на территорию Украины с целью совершения подрывной деятельности... а ещё лучьше с целью пресечения совершения теракта...
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Не надо плодить чертей, или кем там у сатанистов становятся после попадания в ад.
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Не мог объяснить цель приезда, бормотал:
"В очередь, сучьи дети...."

"Примус. Признание Америки. МОСКВОШВЕЯ. Примус. Пивная. Ещё парочку. Пивная. Ещё парочку."
............ Слободян пояснив, чому прикордонники не впустили в Україну ректора Московської духовної академії Єрмакова - Цензор.НЕТ 8467
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Попытка проникновения не катит , если лицо пытается въехать официально через пограничный пункт. Его можно только не пустить.
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Нам можешь объяснять, мы в курсе начальник...а тем, кто на геликах можно и по закрытой связи обьясниться
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Среди вопросов, задаваемых пограничниками на паспортном контроле (Цель вашего визита, Сколько времени планируете пребывать в Украине, и т.п.) нужно ещё спрашивать,- чей Крым?
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Москва + духовность? Это для "Белого попугая".
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Иди-полюбуйся видом из окна комплекса Лахта-2.
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Да у попа тема выступления в Киевской духовной академии была подозрительная: "Особенности реорганизации резидентуры и направлений деятельности агентуры на местах, в свете надвигающегося объединения церквей Украины в "Единую поместную" и получения Томоса от еретиков Константинополя..."
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Одним словом - Емісару гуньдяєвскої контори " Рога и Копита" дали по рогах. І зі словами " Нех#й шастать" копняком під хвіст відправили нечистого назад в мокшанське болото...😃😃😃
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оно не смогло подтвердить цель своей поездкиИсточник: https://censor.net.ua/n3095779
цель у них одна - раскачивать
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Пропоную кацапам удар у відповідь: не впускати до кацапії ректора Київської духовної академії Слободян пояснив, чому прикордонники не впустили в Україну ректора Московської духовної академії Єрмакова - Цензор.НЕТ 462
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і всяких там учоних-кусочків уруского міра
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А после авиадаров рассеян там не находят трупов сирийских детей ?
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никому не нужно было ничего объяснять, выкинули и хорошо!!
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Всех машковских попов выпускать, но никого не впускать - без объяснений.
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Не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя жены

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так сказано - каноніческая тєріторія Всєлєнского патріарха. Он тут сєбє ставропігію нєрукотворную воздвіг, і московскім попам сюда ніззя!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСлободян объяснил, почему пограничники не впустили в Украину ректора Московской духовной академии Ермакова
 
 
 
 
 
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