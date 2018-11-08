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 Запорожье, Днепр, Одесса, Николаев и Херсон до сих пор не вошли в медреформу, - глава Нацслужбы здоровья Петренко

Медицинские учреждения, которые не заключат договоры с Национальной службой здоровья Украины, не смогут получить деньги от государства за подписанные декларации с пациентами.

Глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко в интервью LB.ua сказал, что пять больших городов страны пока не присоединились к реформе здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в 2018 году в стране останется немного медицинских учреждений, которые не успеют заключить договор с НСЗУ во время третьей волны реформы, которая начнется в конце ноября и будет продолжаться в декабре.

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"Учреждения, которые не сделают это, не получат средства по договору от НСЗУ, а субвенция на первичку в 2019 году не предусмотрена бюджетом. Далее будет один из двух вариантов. Или они все же автономизируются и подпишут с нами договор (а в 2019 году это можно будет сделать в любой момент), и тогда будут получать средства за подписанные декларации. Или местные власти должны будут их финансировать из собственного бюджета. Из крупных городов до сих пор не вошли в реформу Запорожье, Днепр и Одесса, Николаев и Херсон", – рассказал Петренко.

Он добавил, что с 1 января 2019 года НСЗУ сможет прекращать выплаты учреждению, в котором, к примеру, будут требовать деньги за бесплатную услугу.

"И даже расторгнуть договор, если это будет повторяться. Предварительно уведомив об этом владельца, потому что если мы расторгнем договор, финансировать заведение придется владельцу – местной власти", – пояснил Петренко.

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Он напомнил, что на каждого пациента больницам выделяют разные суммы.

"Тариф за одного пациента в год составляет 370 грн, умноженные на возрастной коэффициент. Для детей от нуля до пяти лет коэффициент составляет 4,0, для детей 6–17 лет – 2,2, для людей от 40 до 64 лет – 1,2, для пациентов в возрасте от 65 лет – 2,0. То есть всего заведение получает за ребенка в возрасте до пяти лет – это 1480 грн в год. Но и внимания такие пациенты требуют немало", – подчеркнул Петренко. 

Источник: https://censor.net.ua/n3095776
 
 
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Гы...вотчина будущего хазарского каганата, не ведется на вашу лажу... А это повод задуматься
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...а кака така государство , затеяла вот эту вот клаустрофобию???? Та, чье имя называть нельзя?
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Кто постельку не возьмет - ночью глазки не сомкнет!
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- Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги. (с)
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Нє хатят жжидь па новому, а прросто исчо
ПОЖИТЬ хатят!
🤑
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МОЗ занимается бегом на месте, но с выгодой для себя, чем больше участников, тпм больше чиновникам отломится. Это нам ой-ой-ой как знакомо.
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чого б це Запоріжжя увійшло ? Коли тут обласний департамент охорони здоров"я очолює дурепа -Клименко
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Нічого дивного - звичайний саботаж. звільнення з відшкодуванням державі
завданих збитків. з позбавленням права обіймати державні посади довічно.
З такими виконавцями вороги непотрібні. елітобидло хоче і надалі тримати баранів в стійлі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапорожье, Днепр, Одесса, Николаев и Херсон до сих пор не вошли в медреформу, - глава Нацслужбы здоровья Петренко
 
 
 
 
 
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