 С 8 ноября квота украинской музыки на радио увеличивается до 35%

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко написал в Твиттере в четверг.
"Сегодня вступает в силу третий этап введения украинских квот на радио - не менее 35% песен, в т.ч. в прайм-тайм, на украинском языке", - написал Кириленко.
Он подчеркнул, что за два года действия соответствующего закона ни одна радиостанция не закрылась, "новых замечательных песен на украинском языке во всех жанрах всё больше".
Как сообщалось, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон о квотах на песни на украинском языке в радиоэфире Украины. Согласно закону, минимальная доля песен на украинском языке должна составлять 35% общего объема в течение суток, в частности, в промежутках от 7:00 до 14:00 и 15:00 до 22:00. Определен также трехлетний переходный период, в течение которого эта квота вводится постепенно, – 25%, 30% и 35%. Квота уменьшена до 25% для радиокомпаний, распространяющих музыкальные произведения, среди которых песни на официальных языках ЕС составляют не менее 60% общего объема песен, распространенных в течение суток.
ничего, все у на будет свое!..
они меня уже один раз "спасли", боюсь что еще одного спасения руцькэязычных, я не переживу!...
А взагалі, "шансон" та "кісс фм" - там по визначенню не може бути нічого якісного, вони такими і задумувалися.
А Гарік видатний співак, кілоМЕТР російськомовного шансону!
"Здравствуй город Амстердам, за тебя молчок
Мы сегодня тут и там дули косячок
Ели дивные грибы, выпал белый снег
А на прочие понты просто денег нет."
А щодо кілометра - він реально міліметр, але є ще і мікрони...
Ну це все так, так треба і я тільки ЗА.
Але, я полюбляв дивитись канал Квартал ТВ. Зараз це просто дикий ЖАХ. Там не сміятись, а плакати треба з тих перекладачів. Нащо там таке? Самі себе переводять!