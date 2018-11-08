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Все про:квоты (134) Кириленко (634) радио (241)

 С 8 ноября квота украинской музыки на радио увеличивается до 35%

В Украине с 8 ноября квота украинских песен в эфире радио увеличивается до 35%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко написал в Твиттере в четверг.

"Сегодня вступает в силу третий этап введения украинских квот на радио - не менее 35% песен, в т.ч. в прайм-тайм, на украинском языке", - написал Кириленко.

Он подчеркнул, что за два года действия соответствующего закона ни одна радиостанция не закрылась, "новых замечательных песен на украинском языке во всех жанрах всё больше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В первом полугодии объем украинской музыки на общенациональных радиостанциях составлял 54%, - Костинский

С 8 ноября квота украинской музыки на радио увеличивается до 35% 01

Как сообщалось, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон о квотах на песни на украинском языке в радиоэфире Украины. Согласно закону, минимальная доля песен на украинском языке должна составлять 35% общего объема в течение суток, в частности, в промежутках от 7:00 до 14:00 и 15:00 до 22:00. Определен также трехлетний переходный период, в течение которого эта квота вводится постепенно, – 25%, 30% и 35%. Квота уменьшена до 25% для радиокомпаний, распространяющих музыкальные произведения, среди которых песни на официальных языках ЕС составляют не менее 60% общего объема песен, распространенных в течение суток.

Источник: https://censor.net.ua/n3095775
 
   
 Топ комментарии
 
нужно руцкэ мыр вытравливать, всеми возможными способами...
они меня уже один раз "спасли", боюсь что еще одного спасения руцькэязычных, я не переживу!... С 8 ноября квота украинской музыки на радио увеличивается до 35% - Цензор.НЕТ 2509
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Это хорошо. А весь рассейский контент, то-есть блатняк, полностью убрать. И будет хорошо.
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Маловато будет. Представьте в Германии только 35% песен на немецком языке. С 8 ноября квота украинской музыки на радио увеличивается до 35% - Цензор.НЕТ 2653
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Прийміть закон, щоб пісня "самотняаааа босааааа" транслювалась на одному каналі не частіше одного разу на годину.
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так потому что украинская музыка так же вытравливалась и уничтожалась как и украинская культура, украинская литература, украинская армия, все украинское...
ничего, все у на будет свое!..
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для установления квот необходимо иметь достаточное кол-во продукта. Иначе будем слушать по всем каналам одну кассету
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совок досі користується однією касетою? ))
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нужно руцкэ мыр вытравливать, всеми возможными способами...
они меня уже один раз "спасли", боюсь что еще одного спасения руцькэязычных, я не переживу!... С 8 ноября квота украинской музыки на радио увеличивается до 35% - Цензор.НЕТ 2509
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Маловато будет. Представьте в Германии только 35% песен на немецком языке. С 8 ноября квота украинской музыки на радио увеличивается до 35% - Цензор.НЕТ 2653
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поддержу, если не понимаешь, не слушай, а то на иностранном поют- 90 % не понимают, но слушают. А тут проблему нашли. Да и вообще, только дибилы зная русский не могут понять украинского.
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Не знаю як вони "п'ятікапєєчниє", а от ти дуже схожий на "трінадцатірубльовава".
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Я тебе здивую - на росії таких дебілів що не розуміють української 99%
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І то, що українська мова для них чужа і незрозуміла, побудована на зовсім інших засадах ніж їх язик. Це зайвий раз доводить що ніякі вони нам не брати.
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я знаю, не удивишь, они просто прикидываются, потому, что дибилы в 99 случаях из 100.
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Та ні не прикидаються. Реально не розуміють, я перевіряв ))
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совкопенсів мову не примусиш вивчити, але молодь поступово відходить від впливу російської естради, це можна дивитись на те що заказують за гроші на радіо.
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кобздох під санкціями, але можна заказати та лохонутися деяким ведучим на радіо бо не слухають репертуар', а там може бути підстава.
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Значить Кабзон не користується попитом, якщо його немає в прейскуранті )))
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Якщо проблем нема, то чому Вас так обходять квоти? Нехай собі квотять.
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Скажіть це французам. І чому Ви вважаєте, що "чЄлАвЄком" є лише 47-хромосомний кацап?
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это малая плата за сотни лет оккупации..так, что сидите тихо..
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А що, чєлавєк має право ігнорувати мову країни в якій мешкає?
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Це означає вимагати для себе якихось мовних преференцій, наприклад пісень на радіо або інструкцій до ліків своєю мовою. Між іншим данєцкіє бабушкі дуже охоче користуються ліками з України при нагоді, і відсутність рускаязичнава пєрєвода вже анітрохи їм не заважає. А раніше було губи кривили від української мови. Все ж таки рускій мір позитивно впливає на людей, що не кажи )))
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Это хорошо. А весь рассейский контент, то-есть блатняк, полностью убрать. И будет хорошо.
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А десь у світі є ще хуйловвіді і защіті рускаязичнуйу чєлюсть?
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Всюди де поселилися рускоязичниє є така проблема
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Вам уже сказали, що у Франції. Причому такі жорсткі, що наші, порівняно з їхніми, просто дитячі.
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цікаво як там буде викручуватися радіо "шансон" чи "кісс фм")
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Вони зараз замість російськомовного фуфла крутять україномовне фуфло свого гівняного формату - виявляється, у нас і такого вистачає, на жаль...
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а "руськоє радіо Україна" треба взагалі назву міняти.
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Крічєвскій - це ще па-божескі на фоні інших.
А взагалі, "шансон" та "кісс фм" - там по визначенню не може бути нічого якісного, вони такими і задумувалися.
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Не слухаю їх, тому не уявляю, що там може бути. Погано, що рівень культури наших співгромадян такий, що вони обирають такі радіостанції.
А Гарік видатний співак, кілоМЕТР російськомовного шансону! Від 8 листопада квота української музики на радіо збільшується до 35% - Цензор.НЕТ 5374

"Здравствуй город Амстердам, за тебя молчок
Мы сегодня тут и там дули косячок
Ели дивные грибы, выпал белый снег
А на прочие понты просто денег нет."


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Я їх вимушено слухаю лише коли в маршрутці.
А щодо кілометра - він реально міліметр, але є ще і мікрони...
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Якщо так кажеш, то ти ще не чув української музики та пісень.
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Не хотите слушать песни на руцком, слушайте рок. Я в машине кроме "Радио-рок" ничего не слушаю. Поскольку русский рок примитивный, его на "радио-рок" вообще не крутят. Ну а если Вы любитель послушать про то, как вора мусара ни за что скрутили, а он просто воровал и никому не мешал, то такое дерьмо только на руцьком и можно услышать.
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так там тоже квоты действуют!), от Сотник на ВВ и Плаче Еремии и выезжает))))
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Ага, цікаво слухати "Русское радио" по українські. Його взагалі треба викреслити з ефіра України.
Ну це все так, так треба і я тільки ЗА.
Але, я полюбляв дивитись канал Квартал ТВ. Зараз це просто дикий ЖАХ. Там не сміятись, а плакати треба з тих перекладачів. Нащо там таке? Самі себе переводять!
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Это точно.Я как то тожэ включал этот квартал ты.Разве не видно что это полный маразм?
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з часом з"являться суто українські ЗА ДУХОМ комедійні проекти .КОТРИХ ЗАРАЗ власники ЗМІ - НЕУКРАЇНЦІ не пускають у широкий ефір.
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Квота, повинна бути 65%, а решта на інші іноземні пісні.
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за виНятком " тематичних" радіостанцій,де можна враховувати мову ведучих,визавши передачу,де присутні двомовні ведучі( як на"НВ") ВИКЛЮЧЕНОЮ З "УКРАЇНСЬКОЇ "КВОТИ"
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серед молодого покоління великий попин саме на українську! Знаю це, як педагог
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НЕОБХІДНО буде "промоніторити" радіо "шансон" і "пятніца"
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А на Радио Рокс по двадцать раз крутят Братьев Гадюкиных,ВВ и Океан Эльзы.В то время как есть такие современные монстры как Nokturnal Mortum,Dammering,Kroda,Drudkt,Khors,Burshtyn.....и еще еще еще.Зато за год приучили к Антителам и БеZобмежень
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС 8 ноября квота украинской музыки на радио увеличивается до 35%
 
 
 
 
 
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