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Все про:забастовка (242) маршрутки (382) проезд (244) Тернополь (536) транспорт (1245)

 Водители маршруток в Тернополе согласились выйти на работу

После нескольких дней забастовки тернопольские водители маршруток возобновили работу. Соответствующие договоренности были достигнуты поздно вечером в среду, 7 ноября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на горсовет.

После встречи с городским головой Сергеем Надалем перевозчики согласились пока работать по старым тарифам.

"Перевозчики согласились выйти на маршруты, ведь перед ними была поставлено четкое требование: или возобновить движение всего общественного транспорта, или городской совет расторгнет с ними соглашение. Теперь определено, что перевозчики будут курсировать по старым тарифам (4-5 грн) до получения заключения независимой экспертизы относительно расчетов тарифов, решения депутатских комиссий и соответствующего решения исполнительного комитета", - говорится в сообщении.

Для решения ситуации с тарифами депутатская комиссия проведет сегодня, 8 ноября, заседание. После получения результатов деятельности комиссий и независимой экспертизы от аудиторской компании, стоимость проезда в общественно-пассажирском транспорте будет пересмотрена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подорожание проезда в Тернополе отменили из-за протестов. ДОКУМЕНТ

Напомним, 5 ноября под давлением общественности городские власти Тернополя отменили повышение тарифов на проезд в городском транспорте. Так, стоимость проезда в маршрутках вернули с 9 до 4-5 гривен, как это было до 1 ноября.

В ответ с 6 ноября частные перевозчики перестали выходить на маршруты, требуя повысить стоимость проезда.

В свою очередь, водители Тернополя начали флешмоб #Подвезу.

Источник: https://censor.net.ua/n3095773
 
   
 Топ комментарии
 
Тернопольчане молодцы. Красиво нагнули барыг.
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Так, так. А коли б по 9, то б автобуси нові, напевно були? Самому не смішно, блін? Та скільки б не піднось тариф, то все мало буде, просто красти не треба. А тут і водій готівку тягне, і перевізник, і сірожа присмоктався. Всі вони хочуть масно жерти, на новеньких крузаках їздити, хатинки десь в хорватіях купляти, а нам плати? Та на всіх, пілять, вже не вистачає.
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Це чудово, коли суспільство диктує свою волю. Зарплату ж нікому одночасно не підняли з 5000 до 9000 гривень. Маршрутчики ж не збирались вкладатися в оновлення автопарку, або підвищення якості перевезень, а так і планували пакувати людей у вигляді тетріса.
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ну вотъ....а то нам мало, на водку и соляру не хватает все!
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Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда.
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нагнули водителей маршруток....
Вот только не понял хорошо это или плохо...
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Це чудово, коли суспільство диктує свою волю. Зарплату ж нікому одночасно не підняли з 5000 до 9000 гривень. Маршрутчики ж не збирались вкладатися в оновлення автопарку, або підвищення якості перевезень, а так і планували пакувати людей у вигляді тетріса.
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какая бы стоимость проезда ни была, им всегда будет мало и на "ремонт" не будет хватать. Водители маршруток в Тернополе согласились выйти на работу - Цензор.НЕТ 4947
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Тернопольчане молодцы. Красиво нагнули барыг.
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Супер, будемо мати плюсом декілька сотень людей з жебрачими зарплатами... вбиті маршрутки і тікачих до Польщі водіїв...
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Так, так. А коли б по 9, то б автобуси нові, напевно були? Самому не смішно, блін? Та скільки б не піднось тариф, то все мало буде, просто красти не треба. А тут і водій готівку тягне, і перевізник, і сірожа присмоктався. Всі вони хочуть масно жерти, на новеньких крузаках їздити, хатинки десь в хорватіях купляти, а нам плати? Та на всіх, пілять, вже не вистачає.
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Ні не смішно, у нас автобуси нові. Може проблема у тому, що ви не піднімаєте тариф для прибутковості, а лишень вимушено підтягаєте для виживання? У чому проблема? Купи автобус і постав на маршрут
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Та крадуть безбожно! Нагло, відверто, тому й не вистачає! Водій за зміну має в кишені не менше 1000 мати, перевізник свою долю, сірожа з системним зв*язком присмоктався, лише офіційно 12 млн в рік за просто так. Та тут ніяих тарифів не вистачить! Порахована реальна собівартість проїзду 3,70, то 5 замало? Хоча враховуючи, на яких вони машинках розсікають, скільки в них квартир і маєточків і тут і на теплих берегах, то й 10 буде замало!
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Я не хочу жити в країні де усе по собівартості!!! Мене за.пав ваш СіСіСєР!!!
Так, я за те, щоби люди мали багато машин і багато квартир.
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От блін! Собівартість 3,7, а тариф існуючий 5 грн.!!! різниця 1,3 грн! Рентабельність 26%. Рентабельність ДВАДЦЯТЬ ШІСТЬ відсотків! ЦЬОГО МАЛО?!!! А при тарифі 9 грн рентабельність має бути 180%. А морда не трісне, виродки?
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100% ,не звертай і не вступай в дискусію з цим мудаком,він сере на кожній гілці,типовий троль.
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Звісно що мало, має бути у водіїв зарплата як у Польщі, ви хіба не цього вимагаєте від влади? А чому підняття зарплат має починатися саме з вас?
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Без питань. офіційно оформлений. зарплата як у Польщі + всі податки.
Тільки виявиться що водій платитиме більше податків ніж його гаспідар з десяти маршруток.
а це нах кому потрібно із них.
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В Киеве уже не раз поднимали цену под этим предлогом, но что-то я не вижу счастливых водителей и европейской инфраструктуры, зато в декларации руководителя метрополитена 2 квартиры, куча земли и >200 тыс баксов на депозитах.
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Правильно вся страна валит в Европу на заработки, а маршрутчикам видите ли денег мало,так пусть тоже за деньгами в Европу едут.Или зарплаты всем и сразу или в стойло и не хрюкать без повода.
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Ну і лохи... тепер їх затягнуть у нескінченний процес і будуть годувати казками
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Я вважаю, що влада Тернополя, якщо не згідна з тарифами, мала б оголосити конкурс на заміщення "вакантних" маршрутів. Побачили б тоді реальну картину. Якщо не помиляюся, схожа ситуація була в Полтаві. Тоді до Полтави прийшов київський перевізник.
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У багатьох містах міські перевезення це: або бізнес влади, або їх кумів/сватів/братів. Тому й не змогли оголосити конкурс.
Адже підняття тарифів -- це тривала процедура, включно з аудитами_громадськими_слуханнями_антимонопольним_комітетом. Просто совки (громадяни Тернополя в тім числі) звикли втручатися в процес, коли вже все вирішене. Але ж обрані ними депутати мали б відслідковувати процес на всьому ланцюжку зміни та ухвалення тарифів.
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До того ж Полтава невдалий приклад. Там один маошрут "кільцевий" охоплює 50% міста, якщо ге більше. Наматувати коло по центральним вулицям значно економніше... крім того там плнад 12 марштутів тролейбусів, як туда може зайти київський перевізник? Кому дорого маршруткою, користуйтесь тролейбусом.
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Був прецедент київського перевізника в Полтаві. Щодо "користуйтеся_тролейбусом", то є невеликі містечка без тролейбусів.
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Так, я в такому живу, Міська влада створила комунального перевізника, закупила сучасні автобуси і ціною, конкурує із іншими перевізниками. Ціною, а не наказами!!!
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Я погоджуюся з Вами. Але "влада...закупила сучасні автобуси" свідчить про те, що гроші взято у кожного платника податків. Навіть у тих, хто не користується цим транспортом. Звісно, що "конкурувати" їй легше, адже завжди може запустити руку до кишені всіх платників податків.
Муніципальний транспорт має бути, звісно, але й ринок має бути.
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А вони в нас і є. Функціонують паралельно. Інше питання, що комунальний транспорт також не має бути збитковим чи по собівартості. Це захист від необгрунтованих тарифів, а не інструмент популізму. Так, міська влада інвестувала мої податки, створила додаткові робочі місця, підвищила якість сервісу, якщо при цьому буде ще й прибуток, то чому ні?
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Незбитковість -- основна умова. Бо влада може "вирівняти" тарифи субсидуванням.
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Перевозчики согласились пока работать по старым тарифам. Ключевое слово здесь - пока
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Яке там погодились, жерти немає за що, вони ж з/п отримують за деня, який відпрацювали, ставки їм ніхто не платить.
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"газ-нафта власного видобутку ", "справедливі тарифи" отето всьо.
так начиналось процветание в Венесуеле...
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Водії маршруток у Тернополі погодилися вийти на роботу Власники маршрутів дозволили своїм водіям вийти на роботу. Щоб розібратись у рентабельності достатньо й бухгалтерської освіти, а щоб зрозуміти, що найкращі маршрути належать тільки потрібним "людям" та не своїх не допустять- поліції. Тому, як не піднімай ціну, але сервіс та стан тр. засобів не зміниться. Ось і весь "бізнес".
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- Який там розвиток і рентабельність? Елементарна барижна жадібність. Водії маршруток у Тернополі погодилися вийти на роботу - Цензор.НЕТ 4678
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодители маршруток в Тернополе согласились выйти на работу
 
 
 
 
 
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