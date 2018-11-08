 Водители маршруток в Тернополе согласились выйти на работу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на горсовет.
После встречи с городским головой Сергеем Надалем перевозчики согласились пока работать по старым тарифам.
"Перевозчики согласились выйти на маршруты, ведь перед ними была поставлено четкое требование: или возобновить движение всего общественного транспорта, или городской совет расторгнет с ними соглашение. Теперь определено, что перевозчики будут курсировать по старым тарифам (4-5 грн) до получения заключения независимой экспертизы относительно расчетов тарифов, решения депутатских комиссий и соответствующего решения исполнительного комитета", - говорится в сообщении.
Для решения ситуации с тарифами депутатская комиссия проведет сегодня, 8 ноября, заседание. После получения результатов деятельности комиссий и независимой экспертизы от аудиторской компании, стоимость проезда в общественно-пассажирском транспорте будет пересмотрена.
Напомним, 5 ноября под давлением общественности городские власти Тернополя отменили повышение тарифов на проезд в городском транспорте. Так, стоимость проезда в маршрутках вернули с 9 до 4-5 гривен, как это было до 1 ноября.
В ответ с 6 ноября частные перевозчики перестали выходить на маршруты, требуя повысить стоимость проезда.
В свою очередь, водители Тернополя начали флешмоб #Подвезу.
Вот только не понял хорошо это или плохо...
Так, я за те, щоби люди мали багато машин і багато квартир.
Тільки виявиться що водій платитиме більше податків ніж його гаспідар з десяти маршруток.
а це нах кому потрібно із них.
Адже підняття тарифів -- це тривала процедура, включно з аудитами_громадськими_слуханнями_антимонопольним_комітетом. Просто совки (громадяни Тернополя в тім числі) звикли втручатися в процес, коли вже все вирішене. Але ж обрані ними депутати мали б відслідковувати процес на всьому ланцюжку зміни та ухвалення тарифів.
Муніципальний транспорт має бути, звісно, але й ринок має бути.
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/208818
газ-нафта власного видобутку ", "справедливі тарифи" отето всьо.
так начиналось процветание в Венесуеле...
Водії маршруток у Тернополі погодилися вийти на роботуВласники маршрутів дозволили своїм водіям вийти на роботу. Щоб розібратись у рентабельності достатньо й бухгалтерської освіти, а щоб зрозуміти, що найкращі маршрути належать тільки потрібним "людям" та не своїх не допустять- поліції. Тому, як не піднімай ціну, але сервіс та стан тр. засобів не зміниться. Ось і весь "бізнес".
"Їдь нах#й, урод!", -"Ви за шо б'єтеся!? Нам на роботу треба!"- водії двох маршруток побилися в Рівному. ВIДЕО