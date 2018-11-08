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Все про:Россия (71029) Хербст (42)

 Ослабление экономики России выгодно миру, - Хербст

Агрессивная реваншистская политика России делает ее экономическое ослабление выгодным для демократических государств.

Такое мнение во время заседании Постоянного комитета по вопросам обороны парламента Канады выразил бывший посол США в Украине Джон Хербст, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ослабление экономики государства с ядерным оружием и второй по мощности армией мира одновременно ослабляет и ее способность вести войну в дальней перспективе, что отвечает нашим интересам", - сказал Хербст.

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Он добавил, что санкции также склоняют правящий в России режим к прекращению захватнических действий на международной арене.

"Финансовые элиты в России осознают цену, которую платит экономика за действующую московскую агрессию. Они представляют заинтересованную группу в Москве, которая выступает против войны в Украине. Со временем это подтолкнет к принятию правильного решения относительно необходимости отступления России", - подчеркнул экс-дипломат.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095765
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Рашка получает от продажи нефти и газа на Запад по МИЛЛИАРДУ долларов в день. Ее бюджет сверстан из цены в 40 баксов за бочку, а Рашке платят по 72. Плевала она на все санкции при такой цене на нефть. Ее просто накачивают деньгами, на которые она воюет, нападает, убивает... Сделайте на полгода бочку по 30 и РФ повторит участь Совка. На это, почему-то никто не делает!
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если мастурбация на пэрэмогу не приносит результат - нада сменить руку
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Потому, что, кроме Роиси, на этом рынке играют многие.

Умнее сделать так, чтобы добыча нефти и газа для Роиси становилась все дороже или вовсе не возможна - т.е. полностью перекрыть доступ к технологиям, оборудованию (своего у Роиси нет) и инвестициям в эту область.

Что сейчас и делается.
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Или введите санкции аналогичные Иранским... или налог на нефть и газ с России, чтоб им в бюджет капало не больше 30$ с барреля, пусть им на хлебушек хватает, но не больше...
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Только Слава татарстанам спасёт всех здравых мира сего от этой нечисти...
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Эх, ну почему все экс-чиновники такие умные? Где раньше ваши умы пропадали, когда вы были при должностях?
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Будучи на должности чиновник не имеет права на отсебятину.
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Какой умный человек !!! Дай ему Бог здоровья. Пусть заменит умершего сенатора Маккейна . Для Украины он сделал многое
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Да, а вот усиление экономики Украины наоборот, выгодно всему миру, поэтому весь мир помогает ее усилить и мы видим, что результат чудесный.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОслабление экономики России выгодно миру, - Хербст
 
 
 
 
 
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