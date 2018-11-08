 Гройсман о борьбе с контрабандой: "400 млн грн ежедневно поступают в бюджет "плюсом""

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал на странице в Facebook.
"Среднесуточные поступления с таможни: июнь 2018 – 1,33 млрд грн, октябрь 2018 – 1,76 млрд грн. Фактически 400 млн грн ежедневно поступают в бюджет "плюсом", - отметил Гройсман.
Он напомнил о том, что Кабмин в июне начал новый этап борьбы с контрабандой. За это время обнаружили с десяток схем, которые чаще всего используют контрабандисты.
"Они вымывали десятки миллиардов гривен из бюджета себе в карман", - отметил Премьер.
Все, что туда попадает, исчезает незаметно, как в черной дыре... Без никаких последствий для посполитых, которые этот бюджет наполняют, справно ишача за миску супа во всяких ротердамах и дюсельдорфах..
Чудеса соевой базарной каномики.
За цей час виявили з десяток схемДжерело:https://ua.censor.net.ua/n3095761
"Вони вимивали десятки мільярдів гривень з бюджету собі в кишеню",Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3095761
Зина где деньги???(с)