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Все про:контрабанда (1611) Гройсман (4407)

 Гройсман о борьбе с контрабандой: "400 млн грн ежедневно поступают в бюджет "плюсом""

Борьба с контрабандой ежедневно приносит в государственный бюджет Украины более 400 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал на странице в Facebook.

"Среднесуточные поступления с таможни: июнь 2018 – 1,33 млрд грн, октябрь 2018 – 1,76 млрд грн. Фактически 400 млн грн ежедневно поступают в бюджет "плюсом", - отметил Гройсман.

Он напомнил о том, что Кабмин в июне начал новый этап борьбы с контрабандой. За это время обнаружили с десяток схем, которые чаще всего используют контрабандисты.

"Они вымывали десятки миллиардов гривен из бюджета себе в карман", - отметил Премьер.

Также читайте: В последние годы, несмотря на войну, объемы контрабанды оружия не увеличились, - Госпогранслужба

Гройсман о борьбе с контрабандой: 400 млн грн ежедневно поступают в бюджет плюсом 01
Гройсман о борьбе с контрабандой: 400 млн грн ежедневно поступают в бюджет плюсом 02

Источник: https://censor.net.ua/n3095761
 
 
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От тільки незрозуміло, в який "бюджет" ідуть ці надходження. Бо слова "державний" озвучено не було.
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Плохо о нем думаете. Он не полностью испорчен, помогает не только себе, родственникам, но и нуждающимся друзьям. И, кстати, кое-что доходит и до всяких государственных программ по закупкам. Но по чем покупают - сие есть тайна великая.
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Ого!!! А куда деваются? Ведь за год это, на минуточку, 146000000000 грн. Как-то слабо верится, что все в бюджет... Вернее, куда из бюджета идет?
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На закуп шин для броньованих Мерсівурядовців,шо неясно?
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Так ведь чиновники, они как дети малые - живут за наш счет.
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а может, они инвалиды? Всякие дети имеют свойство вырастать...
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Опять же таки ахметке мы 'задолжали' за свет, который оккупанты спалили . Надо ж было срочно долги вернуть !
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скучно, вова...давай о борьбе с офшорниками...там в госбюджет пойдет поболе...
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Ти неук краще скажи скільки не поступає? Я думаю 400 мільйонів це мізер від того що поступає але не в бюджет а і в твої в тому числі "кишені" інакше за які такі доходи ви б купляли "яхти пароходи і замки в "марбельях" - що за дохід від продажі "шоколадок"???
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Соціяльного?По успіхи рехворм й райське житіє українців під орудою кучерявих?
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Уже. Хоть телевизор не включай - отовсюду лезут ответственные граждане папа с сыном и рассуждают патриотично о нигадяях папередниках и рыхорматорском гении соевой власти.
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интересно, а какой это процент от реальных объемов...
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А вот это уже попахивает экстремизмом и антисемитизмом с вашей стороны.
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если начать бороться с гнойсманом, то эти 430 млн. покажутся копейками, в сравнении с поступлениями от борьбы с нынешними "крепкими хазяйственниками".
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Соевый бюджет, видать, очень дырявый. прям решето. Тоже от папередников такой достался?
Все, что туда попадает, исчезает незаметно, как в черной дыре... Без никаких последствий для посполитых, которые этот бюджет наполняют, справно ишача за миску супа во всяких ротердамах и дюсельдорфах..
Чудеса соевой базарной каномики.
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Гройсман - это еще один раб на галерах, который покажет всем, как надо управлять страной. Гребет с командой изо всех сил. Но, пока-что, под себя.
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Фактично 400 млн грн щодня надходять у бюджет "плюсом", - зазначив Гройсман.Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3095761

За цей час виявили з десяток схемДжерело:https://ua.censor.net.ua/n3095761

"Вони вимивали десятки мільярдів гривень з бюджету собі в кишеню",Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3095761

Зина где деньги???(с)
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А 600 відїжджають мінусом компенсованого ПДВ....
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