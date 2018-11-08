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 Несмотря на выборы, Госбюджет-2019 должен быть сбалансированным, - глава миссии МВФ в Украине ван Роден

Сбалансированный государственный бюджет Украины на 2019 год необходим для обеспечения макроэкономической стабильности украинской экономики, отметил руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

осударственный бюджет Украины на 2019 год должен быть сбалансированным, несмотря на выборы. Об этом 7 ноября сказал руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Рон ван Роден на встрече со спикером Верховной Рады Андреем Парубием, информирует сайт парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Роден отметил, что несмотря на избирательный характер следующего года, для обеспечения макроэкономической стабильности экономики Украины бюджет на следующий год должен быть сбалансированным. Он пожелал успехов и дальнейшего плодотворного сотрудничества", – сказано в сообщении.

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О подготовке госбюджета ко второму чтению Родену рассказал Парубий.

"Мы очень хорошо понимаем, насколько этот документ важен не только для нашего внутреннего экономического развития, но и для сотрудничества с МВФ", – подчеркнул спикер Верховной Рады.

Он прогнозирует принятие госбюджета 22 ноября.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095758
 
 
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А как же без баланса...
Не забыть бы премии для чиновников... высших...
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Сказал бы просто: "Проценты по кредитам МВФ не забудьте выплатить с вашими цирками для лохтората"...)))
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не переживай ,сбалансируют --- стырят сколько смогут , это то последний их бюджет, поэтому намерения у них серьезные Несмотря на выборы, Госбюджет-2019 должен быть сбалансированным, - глава миссии МВФ в Украине ван Роден - Цензор.НЕТ 1483
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западные кредиторы раскошелились на 2 миллиарда евро,введя паралельно санкции против роssii/Гослеп и Финансовая полиция СШа опубликует полный перечень в ближайшие часы.Их назвали Дьявольскими,сказал представитель Госдепа
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кредит Тимошенко составляет 26,5 миллиарда долларов,кредит Азарова 19.Всё это есть в открытом доступе.Сейчас Украина отдает те кредиты и проценты по ним.
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Парубий тот ещё рассказчик. Он и в самом деле поверил в силу своего красноречия.
' Макроэкономическая стабильность экономики Украины '- он же ж в этом как рыба в воде.
МС полемики и слога, гуру экономики и коммуникабельности , спикер всех времён и народов - да здравствует Палубий !
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Украина находится в жестких финансовых рамках МВФ,ЕБРР ( европейский банк реконстукции и развития) и Всемирного банка.Шаг вправо влево и конец кредитованию.В этой ситуации Цугцванга не пожируешь.все до уента считается на год вперед.Капиталисты Запада совсем не дураки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНесмотря на выборы, Госбюджет-2019 должен быть сбалансированным, - глава миссии МВФ в Украине ван Роден
 
 
 
 
 
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