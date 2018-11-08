 Несмотря на выборы, Госбюджет-2019 должен быть сбалансированным, - глава миссии МВФ в Украине ван Роден

осударственный бюджет Украины на 2019 год должен быть сбалансированным, несмотря на выборы. Об этом 7 ноября сказал руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Рон ван Роден на встрече со спикером Верховной Рады Андреем Парубием, информирует сайт парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Роден отметил, что несмотря на избирательный характер следующего года, для обеспечения макроэкономической стабильности экономики Украины бюджет на следующий год должен быть сбалансированным. Он пожелал успехов и дальнейшего плодотворного сотрудничества", – сказано в сообщении.

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О подготовке госбюджета ко второму чтению Родену рассказал Парубий.

"Мы очень хорошо понимаем, насколько этот документ важен не только для нашего внутреннего экономического развития, но и для сотрудничества с МВФ", – подчеркнул спикер Верховной Рады.

Он прогнозирует принятие госбюджета 22 ноября.

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