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Все про:Канада (1164) США (14376) Хербст (42) Javelin (46)

 Хербст призывает Запад предоставить Украине оружие "свыше Javelin"

Западные страны должны предоставить Украине современное летальное вооружение для сдерживания российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время заседания Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"В интересах не только Украины, но и Запада предоставить Украине оружие, в частности ракеты класса "земля-земля" и "земля-море", чтобы сделать уязвимыми возможные российские десантные операции с высадкой на берег", - сказал Хербст.

Он напомнил депутатам, что с апреля Россия существенно обострила ситуацию в Азовском море.

"Украине нужна помощь свыше Javelin", - отметил бывший дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые депутаты ВР препятствовали тому, чтобы США предоставили Украине оружие, - Чалый

Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко подтвердил получение Украиной от США комплексов "Джавелин". Министр обороны Степан Полторак отмечал, что 2 мая Вооруженные силы Украины приступят к теоретической и практической подготовке по использованию Javelin.

Javelin - американский переносный противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтокрылых самолетов, которые заходят на посадку.

Источник: https://censor.net.ua/n3095753
 
   
 Топ комментарии
 
задолбали уже.. разместите базу ПРО под Харьковом или под Уманью, и курите бамбук, наблюдая как корчит Путена
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Уважаемый Джон Хербст, вы наш друг! Помогите уничтожить тыщ 40 русовойск на Донбассе и в Крыму. И все будет Украина!
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А ты не путай старый савецкий хлам, который даже наши ворюги не могут никуда продать, потому, что он нафиг никому не нужен даже в Зимбабве с нормальными современными боеприпасами.
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Которое тоже нельзя использовать?)
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задолбали уже.. разместите базу ПРО под Харьковом или под Уманью, и курите бамбук, наблюдая как корчит Путена
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Уважаемый Джон Хербст, вы наш друг! Помогите уничтожить тыщ 40 русовойск на Донбассе и в Крыму. И все будет Украина!
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Причина - для защиты стран НАТО от угроз ядерного оружия, наводнившего оккупированные районы Украины.
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Ведь, судя по Боингу, там над кнопками сидят обезяны с гранатами. И это серьезно.
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Куда?
Нам нашего ложить уже некуда, а вы со своим претесь!
У нас складов нет.
Шо, по подвалам генералов и прапорщиков размещать?
Хотя если хотите недорого ликвидировать... то таки да.
У нас на подходе еще 2 склада скоро сгорят!
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Ладно, беспилотники уже оперативно выявляют.
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Да, а американцы могут еще существенно усилить эту сферу.
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А ты не путай старый савецкий хлам, который даже наши ворюги не могут никуда продать, потому, что он нафиг никому не нужен даже в Зимбабве с нормальными современными боеприпасами.
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on шо бояры с утра зарядил
це внутренний конфликт тама в даунбассе повстанцы
эмбарго на поставку даже стрелковки
вот истинная суть Будапештских друзей
сделали бы сразу хйлу такое эмбарго как сделали Украине в 2014 то давно уже и Крым был бы наш
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пральна, давайте, будем дальше убиваться
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Чтоб такие, как ты, боялись за свою шкуру и не лезли в Украину ни за какие деньги.
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Это тот посол, который хочет Украине Вакарчука?...
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И ЭТО ПРАВИЛЬНО. А самое главное - не мешайте нам когда начнём восстанавливать своё ядерное оружие.
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ещё 5 лет тому джавелин был фантастикой для Украины, ну что пришло время абрамсов... Хербст призывает Запад предоставить Украине оружие "свыше Javelin" - Цензор.НЕТ 2462
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А дійсео, останнього часу, рашка щось затихла, перестала бичити на Азові, а воно от що...підсцикає...

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Украину вооружим и начнем воевать и отвоевывать хлопцы.
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Правильно говорит: ведь его страна не покупает у Орды нефть, не строит "Северные потоки" и мало что продает Орде.
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Сейчас с обоих сторон идет наращивание вооружения .А потом?!А потом будет война в которой победит Украина!Слава Украине!
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уточните - в которой победят: Украина, США, НАТО и весь цивилизованньій мир.
Слава Украині !
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Хербст призывает Запад предоставить Украине оружие "свыше Javelin" - ядерное шо ли ???
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Все бывшие начинают как то быть смелее, говорить увереннее. А почему не было этих смелых слов , когда были на должностях?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХербст призывает Запад предоставить Украине оружие "свыше Javelin"
 
 
 
 
 
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