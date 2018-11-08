 Домбровскис заверил Порошенко, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину на пути реформ и имплементации Соглашения об ассоциации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
Глава Украинского государства и вице-президент Европейской Комиссии обсудили состояние реализации Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом относительно Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 млрд евро.
Во время встречи было отмечено, что Украина максимально быстро реализует взятые на себя обязательства в рамках упомянутых соглашений и на сегодня завершается выполнение всех 6 условий для получения первого транша помощи (500 млн евро) и ожидается положительная оценка Европейской Комиссии.
Вице-президент Еврокомиссии заверил в продолжении всесторонней поддержки Украины со стороны Европейского Союза на пути успешных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации.
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Побиття копа у Києві: суд виправдав скандального бізнесмена-боксера
08-11-18 09:59
Надзвичайні новини
Екс-віце-президента Федерації боксу Києва, бізнесмена Миколу Щура, підозрюваного у побитті патрульного поліцейського 2 січня 2017 року, суд визнав невинним.
Довести факт вчинення злочину у суді не вдалося, повідомляє Слідство.Інфо.
У січні 2017 року серед ночі Микола Щур приїхав до Оболонського райвідділку поліції, аби визволити подругу, яку затримали за керування авто напідпитку. Він лаявся, погрожував патрульним, а коли його попросили вийти - вдарив одного з поліцейських.
Тоді постраждалий патрульний Анатолій Денискін подав позов до суду.
У лютому того ж року суд обрав Щуру запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Проте це не зупинило скандального бізнесмена - 26 жовтня біля розважального закладу у Голосіївському районі Києва він побив двох киян, одному з них прострелив ногу та втік на авто. Згодом його затримали, але суд не взяв чоловіка під варту, а залишив під нічним домашнім арештом.