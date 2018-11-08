 Домбровскис заверил Порошенко, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину на пути реформ и имплементации Соглашения об ассоциации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава Украинского государства и вице-президент Европейской Комиссии обсудили состояние реализации Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом относительно Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 млрд евро.

Во время встречи было отмечено, что Украина максимально быстро реализует взятые на себя обязательства в рамках упомянутых соглашений и на сегодня завершается выполнение всех 6 условий для получения первого транша помощи (500 млн евро) и ожидается положительная оценка Европейской Комиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Вице-президент Еврокомиссии заверил в продолжении всесторонней поддержки Украины со стороны Европейского Союза на пути успешных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации.