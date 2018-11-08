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 Политика Украины
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 Порошенко и президент ЕНП договорились противодействовать российскому вмешательству в избирательные процессы

В рамках визита в Хельсинки Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства выразил благодарность руководству Европейской народной партии за приглашение принять участие в Конгрессе и выступить на расширенном Саммите Европейской народной партии для ознакомления европейских лидеров с ситуацией в Украине в контексте приближения президентских выборов и продолжающейся российской агрессии.

Президент Европейской народной партии подтвердил неизменную поддержку Украины на пути сближения с Европейским Союзом, реформ и отпора российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вмешательство Кремля грозит выборам-2019 в Украине и Евросоюзе, - Порошенко на саммите ЕНП в Хельсинки

"Президенты скоординировали подходы к усилению политического и санкционного давления на Россию в связи с запланированным проведением незаконных выборов на оккупированных территориях Донбасса, "ползучей аннексией" Россией Черного и Азовского морей, а также массовыми нарушениями прав человека Россией на Донбассе и в Крыму.

В контексте приближающихся выборов в Украине и Европейском Союзе в 2019 году лидеры договорились совместно противодействовать российскому вмешательству в избирательные процессы", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3095749
 
 
 Топ комментарии
 
Петя,ты своих пидрахуев в ЦВК завел,но это тебе не поможет,собирай чемодан на Ростов.
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Не Порох, а уважаемый Петр Алексеич. И в ноги так цьом-цьом. Ну как вы, бульбаны, своему уже четверть столетия
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Особливо ця "протидія" спостерігається у збільшенні зовнішньої торгівлі з паРашею та до сих пір не скасованому безвізовому режимі.
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Петя,ты своих пидрахуев в ЦВК завел,но это тебе не поможет,собирай чемодан на Ростов.
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Вы бы с таким рвением пошли лыч шуфричу бойко мураеву рабиновичу набили.Или на фронт лаптеногих погоняли. Вы даже не злой,а грозный...но крот точно.М сами похоже в Ростове.Смешите свои тапки тут.
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А чего ты тут советы раздаешь? Все уже поробыв?
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И вам такие же советы.Что от вашего скулежа тут толку.Порох армию на боинг пересадил,попов рпцшных с яблони вниз головой уронил.А вы только сопли по монику и носки его в лупу рассматриваете.Некогда ему-делов много.
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Не Порох, а уважаемый Петр Алексеич. И в ноги так цьом-цьом. Ну как вы, бульбаны, своему уже четверть столетия
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Ты укусить решил.Так мы один раз на грабли наступили ,а украинцы 4 как минимум.И кто лох потешней.....в чём разница? Из совкового говна вместе вылазить надо,а не мериться у кого короче-длиннее.Порох не золото,но у козломордых кость в горле.И зрадники в хоре.
простой вопрос.....Кого видите сегодня на его месте?
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Ваш сЦарь Пуйло,а Лукавый генерал губернатор,каким и Петя себя видеть мечтает.
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Твой сЦарь Пуйло точно) гони методичку дальше.На фронт тебе страшно пускать.
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Иностранец союзного государства Кацапия-Бералусь,я живу в 10ти км от линии фронта,да что то Петруха команду о наступлении не дает,жду уже пятый год.
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Кошулинського наприклад
Турчинова б не відмовився
можна чітко й безоглоядки "лягти" під зовнішнє управління США - Вакарчук (неприпустимий особисто для мене варіант, але для України не найгірший)

але якщо трошки узагальнити (а може й не трошки) - на його місці я бачу людину яка вийде й скаже

Шановні українці у нас пздц повний тому будем пахати пахати й ще раз пахати- піт й сльози вам обіцяю - більше на даний момент не можу, а перший законопроект буде стосуватись що з/п держчиновників привязана до ВВП...
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Кандидатуры очень достойные-оба.Но Турчинов на своём месте.А перед Кошулинским нет никаких обязательств у мировой элиты Да и опыта ведения переговоров-уговоров..Тот случай,когда до Победы коня менять нельзя.Во внешней политике Порошенко нет равных.После войны разберётесь,ордена ему носить или ногами бить.Слава Украине!!
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Мнение лоханской продавщицы беляшей с генетическим кацапским преклонением перед барином очень ценно в определении быдла
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Если не секрет, кто ваш кандидат в президенты?
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Это вопрос-тупик для зрадников.....они отвечают что в Украине много умных,но все безфамильные.
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Мне никто так и не ответил на этот вопрос. Иногда было - кто угодно, но только не Порошенко.
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И не ответят,не ждите.Реально такой расклад сегодня,что любой хуже.Именно Порошенко со всеми мировыми лидерами гарантии получал.Они бы и сами рады были,чтобы поменяли его и не выполнять.Кроме Америки нет союзника у Украины.Остальные и вашим и нашим спляшем.
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ну який може бути кандидат, для мешканців донбасу, тільки тий що там закінчить війну. А війну закінчити можна тільки виграв чи програв підписати капітуляцію, Юля ідеальний варіант для білого прапора.
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лидеры договорились совместно противодействовать российскому вмешательству в избирательные процессы

Грудью защитят Порошенко и президент ЕНП договорились противодействовать российскому вмешательству в избирательные процессы - Цензор.НЕТ 2346
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Кое-кто подавится Крымом. И мой искренний совет выплюнуть его заблаговременно, пока не задохнулся.
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І особливо відчутна ця "протидія" ось у цій новині - сепар Мураєв 7 листопада!!! відкриває новий телеканал в українському медіапросторі!!! "Екс-власник Newsone Мураєв запустив телеканал "Наш" на базі каналу для жінок"
https://rubryka.com/2018/11/07/eks-vlasnyk-newsone-murayev-zapustyv-telekanal-nash-na-bazi-kanalu-dlya-zhinok/

Порошенко и президент ЕНП договорились противодействовать российскому вмешательству в избирательные процессы - Цензор.НЕТ 1042
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Не довго тішилась старушка в високовольтних проводах...
- Мурайка той виявився імпотентом ...😁😁😁
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В нормальній країні такі як "мурайка" вже давно сидів би в буцигарні за сепаратизм а в Україні він "канали" відкриває - що тут поробиш?
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Не переживайте Там все ще попереду. Від тюрьми і торби не зарікаються. І якщо зі старим Мураєвим все зрозуміло, то молодому майбутнє світить в кращому випадку тявкати за обгризену кістку на рашистстких телешоу в Соловьева і Скобеевой..😃😃😃
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Особливо ця "протидія" спостерігається у збільшенні зовнішньої торгівлі з паРашею та до сих пір не скасованому безвізовому режимі.
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петрык под подолом - в засаде, как настоящий агент
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пригадайте усі вибори до ВР в Чернігові, Київі та інших містах. ці 3.14дараси будуть чеплятися за владу до посиніння. усі мають розуміти, що залишити Порошенка при владі буде фатальною помилкою для України. для усіх хто не знаю за кого голосувати, будь ласка, викресліть зі списку кандидатів усіх минулих Ригів куди до речі попадає і Порох, усіх тих хто роками терлися при владі, куди попадає Вона, і вибирайте з тих хто залишився.
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Викреслив. Залишилась Вєрка Сердючка.
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Від Сердючки толку може й не буде,о от шкоди--набагато менше.
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А таки молодець Олексійович.. Абізьяни лают, а він свою роботу робить.

РоSSія повинна і буде знищена!
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Так робить,що Українці Полякам зменшення пенсійного віку заробили,та мінімальну пенсію у 500 євро.
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Дивно, що вас так турбує це питання.. Мені здавалося, що вас мало більше б турбувати завезення рашистами в якості "гуманітарної допомоги" радіоактивних відходів на окуповану територію Донбасу. Тим паче наскільки я знаю ви з тих країв..😕😕😕
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Фуфло толкает этот дрыщь,он даже толком не знает что пишет,Ртутный Комбинат был ликвидирован еще в 2012 году,а все здания взорваны,нет такой шахты "Новая" и не было никогда,2-Бис есть,но ртути в шахте нет,там руда киноварь- HgS .
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А як ви сьогодні можете бути переконаним про достовірність факту завезення з Росії на ту територію радіоактивних чи навіть інших токсичних відходів, якщо ви зараз там навіть не проживаєте?..😕😕😕
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А ви знаєте анекдот про Бога, абізьян і людей? Погугліть і вам самій стане смішно..😃
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Я знаю Бога,людей й чортів на посадах.Хто підтримує останніх--абізяна й є!
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Цікава ваша позиція, якщо врахувати оцінку митрополитом Вселенського патріархату поведінку РПЦ, як сатанинської. І кого ж тоді чортом вважати?..😋😋😋
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"Я держу свое слово и не умею врать,
Я умею очень профессионально обещать,
Обещаний ждут три года, чтобы больше захотеть.
Перед вами лучший Петя среди самых лучших Петь".🤑
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Не задача вышла блеть,прошло уже пять лет,Петь))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и президент ЕНП договорились противодействовать российскому вмешательству в избирательные процессы
 
 
 
 
 
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