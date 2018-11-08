 Порошенко и президент ЕНП договорились противодействовать российскому вмешательству в избирательные процессы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
Глава государства выразил благодарность руководству Европейской народной партии за приглашение принять участие в Конгрессе и выступить на расширенном Саммите Европейской народной партии для ознакомления европейских лидеров с ситуацией в Украине в контексте приближения президентских выборов и продолжающейся российской агрессии.
Президент Европейской народной партии подтвердил неизменную поддержку Украины на пути сближения с Европейским Союзом, реформ и отпора российской агрессии.
"Президенты скоординировали подходы к усилению политического и санкционного давления на Россию в связи с запланированным проведением незаконных выборов на оккупированных территориях Донбасса, "ползучей аннексией" Россией Черного и Азовского морей, а также массовыми нарушениями прав человека Россией на Донбассе и в Крыму.
В контексте приближающихся выборов в Украине и Европейском Союзе в 2019 году лидеры договорились совместно противодействовать российскому вмешательству в избирательные процессы", - сказано в сообщении.
простой вопрос.....Кого видите сегодня на его месте?
Турчинова б не відмовився
можна чітко й безоглоядки "лягти" під зовнішнє управління США - Вакарчук (неприпустимий особисто для мене варіант, але для України не найгірший)
але якщо трошки узагальнити (а може й не трошки) - на його місці я бачу людину яка вийде й скаже
Шановні українці у нас пздц повний тому будем пахати пахати й ще раз пахати- піт й сльози вам обіцяю - більше на даний момент не можу, а перший законопроект буде стосуватись що з/п держчиновників привязана до ВВП...
Грудью защитят
https://rubryka.com/2018/11/07/eks-vlasnyk-newsone-murayev-zapustyv-telekanal-nash-na-bazi-kanalu-dlya-zhinok/
- Мурайка той виявився імпотентом ...😁😁😁
РоSSія повинна і буде знищена!
Я умею очень профессионально обещать,
Обещаний ждут три года, чтобы больше захотеть.
Перед вами лучший Петя среди самых лучших Петь".🤑