 Минобразования создает службу "школьных ревизоров" в каждой области: "Это - идеологически новая структура"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства, соответствующее решение об образовании территориальных органов Государственной службы качества образования принял Кабинет Министров в среду, 7 ноября.
"Госслужба качества - идеологически новая структура. Ее основное задание - не наказание виновных, а помощь учреждению, руководству, учителям в повышении качества их деятельности и качества результатов учебы учеников. ГСКО и ее территориальные органы, в первую очередь, будут предоставлять рекомендации относительно организации внутренней системы обеспечения качества образования, будут проводить институционный аудит, утверждать по результатам экспертизы образовательные программы школ и будут активно участвовать в сертификации педагогических работников", - объяснила министр образования и науки Лилия Гриневич.
Первые территориальные органы планируется образовать в 6 регионах: Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской областях и г. Киеве. Уже до конца января 2019 года Госслужба проведет конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей и заместителей руководителей этих органов.
Ожидается, что на протяжении 2019 года такие структурные подразделения Государственной службы качества образования заработают во всех областях Украины. На сегодняшний день формируется также штат центрального аппарата ГСКО.
Все работники Госслужбы и ее территориальных органов будут иметь статус госслужащих. Как результат, отбор на работу будет проходить на конкурсных принципах и по ряду жестких требований Закона "О государственной службе".
Также в Министерстве напомнили, что Государственная служба качества образования Украины была создана решением правительства в декабре 2017 года.
стоматологовдетей у строителей будок меньше не становится, а должностей для их талантов начинает не хватать.
житы па-навому!
И политинформацию не забудьте нулевым уроком ввести.
Мракобесие какое то！
лохторатизбиратели.
А еще можно Госслужбу количества+качества ввести. И ревизоров над ними. Страна берет в долг под 10% чтобы кормить своры чиновников. Эта все....
- Отчего у нас с образованием всё хуже и хуже?
Педагог отвечает:
- Представьте, что вы должны письменно фиксировать и обосновывать применение каждого инструмента для стрижки, составлять перспективный и почасовой планы пострижения каждой головы,
обосновать письменно ее помывку, применение шампуня и других средств по уходу за волосами.
Оплата вашего труда будет в прямой зависимости от количества статей о пользе стрижки, которые вы опубликуете, при чем с учетом рейтинга издания ("Космополитен"- супер, "Работница" - так себе),
от чтения публичных лекций о мытье головы и участия в семинарах и конференциях на тему "Бритье как исторический концепт в медиа-коммуникативном аспекте",
от показательных развлечений, которые вы будете устраивать для клиентов... Несколько раз в год к вам будут приезжать с проверками. Решением свыше будет запрещено использование ножниц с острыми концами... .
- ...!! ... бл... . . ! - сказал обалдевший парикмахер, - А СТРИЧЬ-ТО КОГДА?!
- Полагаю, что я ответил на Ваш вопрос.
як порохоботніколи й нікому не дозволю використати цю ситуацію (описану в новині) для дестабілізаці ситуації в мережі інет. кожен хто не бачить що це реформа освіти - грає на руку кремля...сходіть помоліться, Томос вам в ***ем....в помічь
А вы как думаете?
Дмитро Корчинський
13 хв. ·
Якщо українські націоналісти будуть змушувати українських євреїв забути рідну російську мову й практикувати виключно іврит (або ідиш), чи буде насильницька івритизація вважатися антисемітизмом?