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 Минобразования создает службу "школьных ревизоров" в каждой области: "Это - идеологически новая структура"

Государственная служба качества образования, которая централизованно отвечает за соблюдение качества образования и образовательных стандартов, будет представлена в каждой области Украины и г. Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства, соответствующее решение об образовании территориальных органов Государственной службы качества образования принял Кабинет Министров в среду, 7 ноября.

"Госслужба качества - идеологически новая структура. Ее основное задание - не наказание виновных, а помощь учреждению, руководству, учителям в повышении качества их деятельности и качества результатов учебы учеников. ГСКО и ее территориальные органы, в первую очередь, будут предоставлять рекомендации относительно организации внутренней системы обеспечения качества образования, будут проводить институционный аудит, утверждать по результатам экспертизы образовательные программы школ и будут активно участвовать в сертификации педагогических работников", - объяснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

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Первые территориальные органы планируется образовать в 6 регионах: Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской областях и г. Киеве. Уже до конца января 2019 года Госслужба проведет конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей и заместителей руководителей этих органов.

Ожидается, что на протяжении 2019 года такие структурные подразделения Государственной службы качества образования заработают во всех областях Украины. На сегодняшний день формируется также штат центрального аппарата ГСКО.

Все работники Госслужбы и ее территориальных органов будут иметь статус госслужащих. Как результат, отбор на работу будет проходить на конкурсных принципах и по ряду жестких требований Закона "О государственной службе".

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Также в Министерстве напомнили, что Государственная служба качества образования Украины была создана решением правительства в декабре 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3095748
 
 
 Топ комментарии
 
Дайош побольше госчиновников всяких и разных! Урря, товаристчи!!
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ну так талантливых стоматологов детей у строителей будок меньше не становится, а должностей для их талантов начинает не хватать.
житы па-навому!
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класс！
И политинформацию не забудьте нулевым уроком ввести.
Мракобесие какое то！
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Дайош побольше госчиновников всяких и разных! Урря, товаристчи!!
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ну так талантливых стоматологов детей у строителей будок меньше не становится, а должностей для их талантов начинает не хватать.
житы па-навому!
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ну, слово в слово те, шо хотів написати!!! Развє шо без "Уря, таварісчі"
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класс！
И политинформацию не забудьте нулевым уроком ввести.
Мракобесие какое то！
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главой службы ольку фреймут берите
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думаешь кумовья закончились? у билозир один талантливый ребенок?
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а кто будет содердать свору этих дармоедов?
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Я так вижу что цель всех правительств увеличение доли бюджета на оплату своей деятельности до 101 процента.
А еще можно Госслужбу количества+качества ввести. И ревизоров над ними. Страна берет в долг под 10% чтобы кормить своры чиновников. Эта все....
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А керувати роботою "шкільних ревізорів" будуть "інспектори Міносвіти", яких, в свою чергу, будуть перевіряти чиновники департаменту контролю роботи інспекторів і тому подібне...
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Это не сделает учителей умнее !!!! В педагогический сейчас поступают только бездари и недоумки !!! пидагог - это диагноз !!!
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И кого в камерах держать? Чиновников или учеников?
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Так и сейчас все вместе сидят в классах. Идея в том, чтобы окончательно школу в тюрьму превратить с общей парашей на всех. Социальная адаптация , так сказать.
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В новій реформі так прямо і зазначено: "7 навчальних зон, які можуть бути у кожному класі." Параша йде мабуть 8-ю зоною.
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Парикмахер стрижёт педагога и спрашивает:

- Отчего у нас с образованием всё хуже и хуже?

Педагог отвечает:
- Представьте, что вы должны письменно фиксировать и обосновывать применение каждого инструмента для стрижки, составлять перспективный и почасовой планы пострижения каждой головы,

обосновать письменно ее помывку, применение шампуня и других средств по уходу за волосами.

Оплата вашего труда будет в прямой зависимости от количества статей о пользе стрижки, которые вы опубликуете, при чем с учетом рейтинга издания ("Космополитен"- супер, "Работница" - так себе),

от чтения публичных лекций о мытье головы и участия в семинарах и конференциях на тему "Бритье как исторический концепт в медиа-коммуникативном аспекте",

от показательных развлечений, которые вы будете устраивать для клиентов... Несколько раз в год к вам будут приезжать с проверками. Решением свыше будет запрещено использование ножниц с острыми концами... .

- ...!! ... бл... . . ! - сказал обалдевший парикмахер, - А СТРИЧЬ-ТО КОГДА?!

- Полагаю, что я ответил на Ваш вопрос.
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И об этом...В Китае разработают новую ракету для полетов на Луну, а в Мордовии пошли дальше,они разрабатывают ракету для полёта на Солнце. Минобразования создает службу "школьных ревизоров" в каждой области: "Это - идеологически новая структура" - Цензор.НЕТ 5918
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Не волнуйся, хитрые кацапы полетят ночью.
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Ну если так стоит вопрос, то наверное районо, гороно, облоно уже не нужны, логично? Или это простое увеличение количества держслужбовцив?
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конечно увеличение - у всех есть кумовья дядья зятья и прочие синекуристы Міносвіти створює службу "шкільних ревізорів" у кожній області: "Це - ідеологічно нова структура" - Цензор.НЕТ 6220
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Жаль, все как обычно, каждый министр начинает гнать штатку своего министерства.
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Это естественно для любой структуры. Просто в норм странах есть Парламент с правом принятия Бюджета. У нас по другому.
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Кто не умеет учить, учит других как надо учить...
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это потужная мыролюбная реформа. правильно соевые?
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а ваша юлька варофка Міносвіти створює службу "шкільних ревізорів" у кожній області: "Це - ідеологічно нова структура" - Цензор.НЕТ 9026а гриценко армію розікрав...а Ви агент кремля й будку шатаєте...щиросердечно заявляю що я як порохобот ніколи й нікому не дозволю використати цю ситуацію (описану в новині) для дестабілізаці ситуації в мережі інет. кожен хто не бачить що це реформа освіти - грає на руку кремля...сходіть помоліться, Томос вам в ***ем....в помічь
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Молчат... А что тут они могут придумать, кроме шаблонного "если у зрадоботов подгорает, значит власть всё делает правильно"...)))
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очень интересный вопрос..., учитывая что евреи в своем большинстве резко против украинского национализма....
А вы как думаете? Міносвіти створює службу "шкільних ревізорів" у кожній області: "Це - ідеологічно нова структура" - Цензор.НЕТ 6774

Міносвіти створює службу "шкільних ревізорів" у кожній області: "Це - ідеологічно нова структура" - Цензор.НЕТ 1393 Дмитро Корчинський

13 хв. ·
Якщо українські націоналісти будуть змушувати українських євреїв забути рідну російську мову й практикувати виключно іврит (або ідиш), чи буде насильницька івритизація вважатися антисемітизмом?
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"...кричал на уроке "Долой царя!"...)))
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Больше бюрократов, больше бездельников, больше налоги, - беднее народ.
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Замість того , щоб порозганяти райвно з заплісніліми комуняцькими бабками-методистами, плодять далі місця для маразматиків....
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До-речі: а ви знаєте, що виборчі комісії на 80% складаються з освітян Міносвіти створює службу "шкільних ревізорів" у кожній області: "Це - ідеологічно нова структура" - Цензор.НЕТ 963.

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Инспекция народных училищ Симбирской губернии с директором И. Н. Ульяновым. 1881 год.

Міносвіти створює службу "шкільних ревізорів" у кожній області: "Це - ідеологічно нова структура" - Цензор.НЕТ 6042
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобразования создает службу "школьных ревизоров" в каждой области: "Это - идеологически новая структура"
 
 
 
 
 
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