 В Венгрии открыли почетное консульство Украины, которое будет отвечать за 3 области. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"Приятная и важное событие в развитии украинско-венгерских отношений: сегодня (7 ноября. - Ред.) вместе с Уполномоченным Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии по связям с почетными консулами Дердемом Шухою торжественно открыли Почетное консульство Украины в городе Шиофок. К его компетенции будут принадлежать области Зала, Веспрем и Шомодь", - написала она.



Фото: Непоп/Facebook

Непоп отметила, что вручила вновь назначенному Почетному консулу Украины Золтану Хорвату консульский патент и экзекватуру.

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"Совместно с Золтаном Хорватом мы уже сделали несколько полезных дел: в мае 2017 при его финансировании в рамках проекта "Согрей душу" в г. Печ прошли 10-ти дневную арт-реабилитацию 7 участников АТО, в сентябре 2017 на средства собранные по инициативе Хорвата в г. Волноваха была открыта современная детская площадка европейского образца, в декабре 2017 г. при финансовой поддержке Хорвата в Венгрии проведен международный социальный проект "Детский футбол мира".

Также она отметила, что в рамках открытия посетили и помещения, которое сейчас находится в стадии реконструкции и, в которое после восстановления переедет наше Почетное консульство.