 В Венгрии открыли почетное консульство Украины, которое будет отвечать за 3 области. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.
"Приятная и важное событие в развитии украинско-венгерских отношений: сегодня (7 ноября. - Ред.) вместе с Уполномоченным Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии по связям с почетными консулами Дердемом Шухою торжественно открыли Почетное консульство Украины в городе Шиофок. К его компетенции будут принадлежать области Зала, Веспрем и Шомодь", - написала она.
Непоп отметила, что вручила вновь назначенному Почетному консулу Украины Золтану Хорвату консульский патент и экзекватуру.
"Совместно с Золтаном Хорватом мы уже сделали несколько полезных дел: в мае 2017 при его финансировании в рамках проекта "Согрей душу" в г. Печ прошли 10-ти дневную арт-реабилитацию 7 участников АТО, в сентябре 2017 на средства собранные по инициативе Хорвата в г. Волноваха была открыта современная детская площадка европейского образца, в декабре 2017 г. при финансовой поддержке Хорвата в Венгрии проведен международный социальный проект "Детский футбол мира".
Также она отметила, что в рамках открытия посетили и помещения, которое сейчас находится в стадии реконструкции и, в которое после восстановления переедет наше Почетное консульство.
На Мальте в нашем украинском консульстве консул - мальтиец.
А вообще-то, по теме - это просто очередная "декорация"... Как в анекдоте старом: "Жил на свете человек. И умный, и красивый... Одно плохо - от него постоянно воняло говном... И мылся три раза в день, и различные дезодоранты литрами использовал - не помогает... Кто-то посоветовал попробовать хвойный экстракт для ванн. Купил, залил три упаковки, залез в ванну. Сидел часа три. Вылез, вытерся, обсох. Пошёл гулять. Встретил знакомого. Стоят, беседуют. Человек спрашивает знакомого:
- Ты ничего необычного не ощущаешь?...
- Да... Ты знаешь, такое чувство, что где-то под ёлкой, насрали...".
Вера Измайлова @veraizmaylova41 4 мин.4 минуты назад
У НАС ВЗАГАЛІ Є ВЛАДА?!
ШУФРИЧ КОНСУЛЬТУЄ УРЯД УГОРЩИН ПРОТИ УКРАЇНИ