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Все про:Венгрия (747) консульство (352) Непоп_посол (9)

 В Венгрии открыли почетное консульство Украины, которое будет отвечать за 3 области. ФОТО

Вчера, 7 ноября, в городе Шиофок (Венгрия) с участием полномочного министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии по связям с почетным консулом Дердемом Шухой состоялось открытие почетного консульства Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"Приятная и важное событие в развитии украинско-венгерских отношений: сегодня (7 ноября. - Ред.) вместе с Уполномоченным Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии по связям с почетными консулами Дердемом Шухою торжественно открыли Почетное консульство Украины в городе Шиофок. К его компетенции будут принадлежать области Зала, Веспрем и Шомодь", - написала она.

В Венгрии открыли почетное консульство Украины, которое будет отвечать за 3 области 01
Фото: Непоп/Facebook

Непоп отметила, что вручила вновь назначенному Почетному консулу Украины Золтану Хорвату консульский патент и экзекватуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия заверяет в неизменной поддержке территориальной целостности Украины, - посол Непоп

"Совместно с Золтаном Хорватом мы уже сделали несколько полезных дел: в мае 2017 при его финансировании в рамках проекта "Согрей душу" в г. Печ прошли 10-ти дневную арт-реабилитацию 7 участников АТО, в сентябре 2017 на средства собранные по инициативе Хорвата в г. Волноваха была открыта современная детская площадка европейского образца, в декабре 2017 г. при финансовой поддержке Хорвата в Венгрии проведен международный социальный проект "Детский футбол мира".

Также она отметила, что в рамках открытия посетили и помещения, которое сейчас находится в стадии реконструкции и, в которое после восстановления переедет наше Почетное консульство.

В Венгрии открыли почетное консульство Украины, которое будет отвечать за 3 области 02

Источник: https://censor.net.ua/n3095746
 
 
 Топ комментарии
 
Ага , в Зале, Веспреме и Шомоди, когда мы их успели завоевать? В Венгрии открыли почетное консульство Украины, которое будет отвечать за 3 области - Цензор.НЕТ 9900
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Нештатный (почётный) консул - лицо, не состоящее на дипломатической службе представляемого государства, но выполняющее некоторые консульские функции. Как правило, это представители деловых кругов государства пребывания. Обычно почётные консулы не могут выдавать документы строгой отчётности (паспорта, визы и т. д.)
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назначили венгра в укропосольство - чудны дела твои господи......
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некоторые венгры больше стараются для Украины чем этничные украинцы на просторах масковии
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одни уже на Севастополе настарались... готовы за бабло продать национальные интересы, там воины ато, там футбик, а там они нам что-то построят... вот и ехал бы Шкиряк там украинцев защищать, а не в теплом Киеве за Авакяна глотку рвать....
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Шкиряк рвёт глотку за "Авакяна" и против Путина, ты рвёшь глотку против Порошенко, Авакяна и за Путина с "мышебратьями" ... Каждый "рвёт глотку" по-своему...
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Возьму... Вечером. Жена сегодня будет печь пироги "поморские", с капустой, рыбой и луком... Научилась, когда там служили...
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Как можно так все перекрутить, не в посольство и даже не в консульство, а в почетное консульство, туда всегда местных назначают, это недостаток знаний или сознательная брехня?
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В настоящее время при назначении почетных консулов законодательство ряда стран отдает предпочтение гражданам своего государства, живущим за границей. При отсутствии таковых на этот пост может быть назначен местный житель государства пребывания.
На Мальте в нашем украинском консульстве консул - мальтиец.
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я не против, это когда между странами добрососедские отношения, но когда эти собаки блокируют наше движение в НАТО, втихаря раздают паспорта, всячески подчеркивают никчемность укровласти в регионе - их надо только давить! и размещать воинские части.... мы же налюбовались на русские культурные центры в Крыму!
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Я с вами согласна, но это матчасть и не было нарушений по назначению почетного консула. Дальше будет видно, на чью мельницу он будет лить воду.
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Так теперь одно консульство будет выдавать венгерские паспорта сразу в трёх областях Украины. В Венгрии открыли почетное консульство Украины, которое будет отвечать за 3 области - Цензор.НЕТ 1723
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Ага , в Зале, Веспреме и Шомоди, когда мы их успели завоевать?
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Да ему - "Абы ляпнуть"... Даже в сути темы не разобрался...
А вообще-то, по теме - это просто очередная "декорация"... Как в анекдоте старом: "Жил на свете человек. И умный, и красивый... Одно плохо - от него постоянно воняло говном... И мылся три раза в день, и различные дезодоранты литрами использовал - не помогает... Кто-то посоветовал попробовать хвойный экстракт для ванн. Купил, залил три упаковки, залез в ванну. Сидел часа три. Вылез, вытерся, обсох. Пошёл гулять. Встретил знакомого. Стоят, беседуют. Человек спрашивает знакомого:
- Ты ничего необычного не ощущаешь?...
- Да... Ты знаешь, такое чувство, что где-то под ёлкой, насрали...".
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Паспорта украины будут выдавать мадьярам? Я против.
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Цікава кадрова політика - в консульство України в Угорщині призначити угорця, на посаду міністра іноземних справ - кацапа клімкіна, в керівництво ООС - кацапа генерала назарова. Це повний абзац.
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Непоп отметила, что вручила вновь назначенному Почетному консулу Украины Золтану Хорвату консульский патент и экзекватуру .Источник: https://censor.net.ua/n3095746
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И что, это мировая практика, еще в 18-19 веках почетными консулами Англии, России, Франции в Турции были турки или местные греки , в Персии персы или местные греки, то же в Египте. новость не стоит того.
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Нештатный (почётный) консул - лицо, не состоящее на дипломатической службе представляемого государства, но выполняющее некоторые консульские функции. Как правило, это представители деловых кругов государства пребывания. Обычно почётные консулы не могут выдавать документы строгой отчётности (паспорта, визы и т. д.)
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Хорошая мина при плохой игре с украинской стороны! Венгры нас всё равно обыграли....
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Не можу з вами не погодитися. Дійсно, не зважаючи на намагання кацапів зіпсувати відносини Угорщини з Україною всі вони закінчилися "рюзьским духом".😁😁😁
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"в рамках проекта "Согрей Душу" в г. Печ" - звучит жутковато ))))
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ну да.... - многие писали об этом и давно уже....

В Угорщині відкрили Почесне консульство України, яке відповідатиме за 3 області - Цензор.НЕТ 4806 Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 4 мин.4 минуты назад
У НАС ВЗАГАЛІ Є ВЛАДА?!
ШУФРИЧ КОНСУЛЬТУЄ УРЯД УГОРЩИН ПРОТИ УКРАЇНИ

В Угорщині відкрили Почесне консульство України, яке відповідатиме за 3 області - Цензор.НЕТ 5678
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ХРЕНЬ ЭТО - "почетные консульства! Нужно, вообще сократить до минимума численность всех диппредставительств (нехрен деткам дипломатов создавать "теплицы", пусть въёбывают на заводах Ахметки, чем лучше других?) Визы можно выдавать ЭЛЕКТРОННО на сайте МИДа, необходимые заверенные копии документов принимать по почте (если в том есть необходимость). Оставить с десяток посольств в странах, где находятся важные экономические и политические интересы Украины, где ОЧЕНЬ много граждан Украины проживают (кроме паРаши, ибо кто в ней живет, тот НЕГРАЖДАНИН, а РАБ и ХОЛОП)!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Венгрии открыли почетное консульство Украины, которое будет отвечать за 3 области. ФОТО
 
 
 
 
 
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