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 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о растаможке "евроблях", снижении лимита на беспошлинные посылки и соглашение с ЕС об 1 млрд евро помощи

ВР рассмотрит в четверг ратификацию Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором и кредитном соглашении о макрофинансовой помощи ЕС Украине в €1 миллиард.

Об этом говорится в повестке дня ВР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первым вопросам депутаты рассмотрят законопроект №6634 "О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины". Далее запланировано рассмотрение двух проектов постановлений об отмечании на государственном уровне 75-й годовщины начала принудительного выселения украинцев из Лемковщины, Любачевщины, Надсанья, Подляшья, Холмщины и Западной Бойковщины в 1944-1951 гг. Следующим вопросам будет рассматриваться законопроект №8361 "О прилегающей зоне Украины".

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Далее депутаты рассмотрят правительственный законопроект №9260, которым предлагается снизить порог на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях со 150 евро до 100 евро.

Следующим законопроектом от Правительства №9241 предлагается перераспределить расходы госбюджета и увеличить их на 12,3 млн грн для Конституционного суда на финансирование бюджетной программы "Обеспечение конституционной юрисдикции в Украине".

Следующим стоит президентский безотлагательный законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины".

Далее депутаты перейдут к рассмотрению законопроектов №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении акцизным налогом легковых транспортных средств" и №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

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В следующем законопроекте №0203 предлагается ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором, подписанный 14 сентября 2018 года в г.Киеве, который вступает в силу с даты его ратификации, и Кредитное соглашение о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3095743
 
 
 Топ комментарии
 
А щоб не дай Бог хтось мобілку з Китаю не взяв задешево...
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Не переживайте, скоро введуть. Бо майже всі "закони" цією сворою компілюються з "законів" паРаші.
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напринимают всякой херни, потом дороги перекрывают. Так глядишь и появиться новое движение "Али-экспресс Сила", а то машины можно ввозить без растаможки, а посылки нет. Рада сьогодні розгляне законопроекти про розмитнення "євроблях", зниження ліміту на безмитні посилки та угоду з ЄС про 1 млрд євро допомоги - Цензор.НЕТ 2366
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Набридла возня з тими бляхами Рада сегодня рассмотрит законопроекты о растаможке "евроблях", снижении лимита на беспошлинные посылки и соглашения с ЕС об 1 млрд евро помощи - Цензор.НЕТ 4466
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роssiя вводит экологический налог,налог на огороды и дачи,а также приусадебные участки.вотбы Рада приняла такие же зеркальные налоги в Украине
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Не переживайте, скоро введуть. Бо майже всі "закони" цією сворою компілюються з "законів" паРаші.
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неужели?а я думал Порошенко демократический президент и до Путлера ему далеко.
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лола догоняет своего хозяина семимильными шагами
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А посылки то стоимостью 150 евро, чем помешали? Контейнеры идут без растаможки и никто не борется с этим.
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А щоб не дай Бог хтось мобілку з Китаю не взяв задешево...
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Путлер предложил Думе бороться с массовыми неплатежами ЖКХ.Дела по неплательщикам передают не в Суд,а сборщикам.на сегодня роssiяне задолжали Путлеру по ЖКХ 512 миллиардов руб.
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Сколько можно кредит называть помощью, да еще не просто кредит а на определенных условиях.
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кредит в 2 % годовых спас послевоенную Германию Конрада Адэнауэра,сегодня ФРГ лидер по продажам автотехники,радиотехники и турбин для роssii.Гитлер делал тоже самое для ссср с 1939 по 1941 год
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Поверь Украину не спасет даже если вообще ничего отдавать не потребуется.
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Напомнить этим держимордам за чей счет они штаны трут что посылка 500 EUR налогом не обкладывать... Рада сегодня рассмотрит законопроекты о растаможке "евроблях", снижении лимита на беспошлинные посылки и соглашение с ЕС об 1 млрд евро помощи - Цензор.НЕТ 5570
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куча интернет-магазинов с этого живут - получают мелкими партиями посылки под видом личных покупок, а потом перепродают. Налогов естественно не платят.
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Из вашей логики сельским жителям также на квадратный метр земельного участка нужно ввести налог "жируют" картошка бесплатно,кабанчиков выращивают,молочко попивают и переставьте все это бесплатно и без уплаты налогов и еще приторговывают на рынке...
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мы будем сравнивать человека который торгует на несколько тысяч в месяц тем что вырастил сам, и интернет-магазины у которых на перепродаже прибыль миллионы?
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Интернет магазин без покупателя это пустое место - в данной ситуации обкладывают налогом именно покупателя снижая лимит безпошлинной покупки.
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ну так во всем мире. Продавец платит ввозные пошлины, покупатель оплачивает цену (в которую включены эти пошлины) + НДС.
В чем проблема?
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В мизерных зарплатах и пенсиях которую люди получают в Украине...
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ну да, отменить все налоги, и тогда заживем. Как в Сомали.
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Плата за коммунальные услуги и уплата различных налогов должны приравниваться к доходу граждан в данном случае всех загоняют в стойло.Вы не задавались вопросом почему в автосалонах в Украине новые авто в разы дороже чем в Европе при этом собственный автопром давно остановлен.
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не задавался, т.к. занимался этим вопросом и сравнивал цены, и могу сказать чот новые авто в салонах в одинаковой комплектации стоят примерно одинаково что в Украине что в Европе.
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ну просттутки и наркоторговцы тоже на бирже не стоят, давайте их на этом основании не будем трогать.
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одна из самых решительных реформ - снижении лимита на беспошлинные посылки. всё для народа.... и дальше можно продолжить любым лозунгом из предвыборного бигборда.
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а ты попробуй в Европе завозить посылки на несколько тысяч долларов "для личного потребления" каждый месяц.
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а я и в Украине не пробую)) и давай не будем про Европу, где есть беспошлинная торговля с 28 странами, склады китайских и американских магазинов, гораздо больше выбор и ниже цены.
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склады американских и китайских магазинов - но вот незадачка, при ввозе китайских или американских товаров их по всем правилам оформляют и платят пошлину.
Беспошлинная торговля внутри ЕС товарами собственного производства. Украина уже вошла в ЕС?
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я не против платить пошлину, тем более, если она включена в стоимость. но я не хочу кормить посредников, таможенных брокеров, решал и пр. пьявок. и уже не смешно, когда европейские законы вписывают в нашу африканскую реальность.
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т.е налоги ты платить не хочешь, а пенсии для твоих родителей, деньги на содержание бесплатных школ, медицины, полиции, должны браться из воздуха?
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напринимают всякой херни, потом дороги перекрывают. Так глядишь и появиться новое движение "Али-экспресс Сила", а то машины можно ввозить без растаможки, а посылки нет. Рада сьогодні розгляне законопроекти про розмитнення "євроблях", зниження ліміту на безмитні посилки та угоду з ЄС про 1 млрд євро допомоги - Цензор.НЕТ 2366
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Украину спасли 5 сентября 2014 года,на закрытом Заседании Совета НАТО,вы наверное не знали этого.Кредиты Украине уже спасли.Поздно спите.
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Так в законе и пропишут: "Налогом не облагаются до 100 евро и 30 кг, и более 5 тонн и 1млн. евро" ?
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располагаю информацией,что в 2013-14 годах жители донецкой и луганской областей массово брали кредиты в украинских банках и навсегда уезжали в роssiю.Эти кредиты уже никто не вернет.
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это проблемы дамбасян и банков которые им эти кредиты давали.
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в польше и в прибалтике дешевые бу авто потому-что они входят в ес и у них нет таможенных накруток на такой вид транспорта . мы вроде тоже ползем в ес так почему бы и в самом деле существенно не снизить эти пошлины для небогатых украинцев.
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Сегодня БПП и НФ только на половину в зале. Сегодня не чего не проголосуют, так как власти это не надо.
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Смешно, у Гройсмана всего один бот и тот "русский -украинец". Не может определится кто он?
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В общем смысл такой,грабить дальше лохов что бы увеличить расходы на 12,3 млн грн для Конституционного суда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня рассмотрит законопроекты о растаможке "евроблях", снижении лимита на беспошлинные посылки и соглашение с ЕС об 1 млрд евро помощи
 
 
 
 
 
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