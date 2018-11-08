 Крушение самолета в Индонезии: власти США предупредили о возможных проблемах у 246 лайнеров Boeing 737 Max

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом в среду, 7 ноября, сообщило Reuters.

В частности, авиационная администрация предупредила, что ложные данные датчика могут быть на 246 лайнерах, 45 из которых используются авиакомпаниями США, и привести к неверной оценке угла полета, что может вызвать выход самолета в пике или проблемы при посадке и взлете.

В FAA также пообещали продолжить совместную работу с компанией Boeing для выяснения всех возможных обстоятельств катастрофы в Индонезии.

Ранее данные параметрического бортового самописца, извлеченного водолазами из ила на дне Яванского моря, подтвердили, что на протяжении последних четырех полетов у самолета Boeing 737 индонезийских авиалиний Lion Air были проблемы с работой указателя скорости.

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Напомним, самолет Lion Air потерпел крушение 29 октября после вылета из аэропорта Джакарты. Он упал в море около острова Ява, спустя 13 минут полета. В результате погибли все 188 человек на борту. Граждан Украины на борту самолета не было.