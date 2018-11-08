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Все про:авиакатастрофа (1027) Индонезия (83) самолет (2141) США (14376)

 Крушение самолета в Индонезии: власти США предупредили о возможных проблемах у 246 лайнеров Boeing 737 Max

Федеральная авиационная администрация (FAA) США предупредила, что проблемы с датчиком контроля полета, приведшие к крушению индонезийского Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, могут возникнуть и у других лайнеров этой серии.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на "Корреспондент", об этом в среду, 7 ноября, сообщило Reuters.

В частности, авиационная администрация предупредила, что ложные данные датчика могут быть на 246 лайнерах, 45 из которых используются авиакомпаниями США, и привести к неверной оценке угла полета, что может вызвать выход самолета в пике или проблемы при посадке и взлете.

В FAA также пообещали продолжить совместную работу с компанией Boeing для выяснения всех возможных обстоятельств катастрофы в Индонезии.

Ранее данные параметрического бортового самописца, извлеченного водолазами из ила на дне Яванского моря, подтвердили, что на протяжении последних четырех полетов у самолета Boeing 737 индонезийских авиалиний Lion Air были проблемы с работой указателя скорости.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Пассажирский самолет Boeing-737 упал в море после вылета из столицы Индонезии: на борту было 188 человек. ФОТОрепортаж

Напомним, самолет Lion Air потерпел крушение 29 октября после вылета из аэропорта Джакарты. Он упал в море около острова Ява, спустя 13 минут полета. В результате погибли все 188 человек на борту. Граждан Украины на борту самолета не было.

Источник: https://censor.net.ua/n3095739
 
 
 Топ комментарии
 
Ну как наконец то, в некоторых причинах аварий 40-летней давности кое кто в мордве до сих пор не признался.
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докор Лиза и хор Александрова кпали в Черное море из за перегруза долларами США на борту
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А казали що вину спруть на пілотів..
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Ну как наконец то, в некоторых причинах аварий 40-летней давности кое кто в мордве до сих пор не признался.
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От пилотов тоже многое зависит,даже когда приборы вышли из рабочего состояния...!
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автоконцерн Тойота тоже изьял из продаж одну из своих моделей,но успело из за проблем с тормозами погибнуть несколько десятков владев бракованной машины
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докор Лиза и хор Александрова кпали в Черное море из за перегруза долларами США на борту
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літак - дуже складна машина - її випробовування потрібно виконувати в повному обсязі...
не виконання цього призводить до загибелі людей !
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Ан - 148 в РФ разбился тоже по аналогичной причине - неправильной работе датчика скорости. Правда, там датчик врал из-за обледенения.
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Ого, виявляється, не тільки у нас таке можливе...
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Ну що сказати : Літайте літаками "аерофлоту"..в їх літаках датчик відсутній..рятує (або ні) досвід пілота...
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Умение признавать ошибки это не мультики показывать, может в этом и заключается то место, где США и где плетется бензоколонка.
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"на протяжении последних четырех полетов у самолета Boeing 737 индонезийских авиалиний Lion Air были проблемы с работой указателя скорости." - интересно, это было известно до извлечения самописца? Если да, то тут вина тех кто выпускал в рейс, по сути, неисправный самолет.
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В Сети на профильных форумах проскакивала информация, что, да, было известно, экипажи докладывали. Но это же азиатский лоу-кост, забили чинить.
Все проблемы в ПВД, и когда они по какой-то причине (неисправность, оса гнездо в трубке свила, конденсат замерз и т.д.) выдают разные показания, или слишком низкие показания, то у у Боингов этих автоматика начинает выполнять пикирование, чтобы разогнать самолет. А тут они взлетали, режим взлетный, поэтому разогнались к воде быстро. Пилотам надо быстро реагировать, брать в ручное управление, по высотомеру и авиагоризонту, но выходить из пикирования. По Москвой на АН-148, правда, сами в ручном загнали себя в землю.
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Как вариант само ПВД было в исправности. А радиовысотомер давал минусовые показания. Вообще надо эту "автоматизированную" систему как то менять. А то самолетом управляют одновременно и пилот и электроника. Они друг другу просто мешают.
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В данном случае проблемы были именно с указанием скорости: "были проблемы с работой указателя скорости". Тут причина или в ПВД или в системе, которая принимает от них показания, сравнивает, индицирует. Что касается пилотов... Увы, автоматизация превратила летчиков практически в операторов-наблюдателей. Экраны, кнопочки, тумблеры, все что угодно, но от ручного пилотирования мало осталось. На 150-200 метрах включают автопилот, на 800-1000 автомат тяги, и самолет себе летит. А когда что-то вдруг резко идет не так... вот тут то и нужен летчик, а не "менеджер кнопочек".
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ТУшки вот не падают из-за такой ерунды. Там просто нет таких "флай-бай-ваер" систем. Видно из "расследований катастроф", что пилоты просто не понимают что и как делается с самолетом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКрушение самолета в Индонезии: власти США предупредили о возможных проблемах у 246 лайнеров Boeing 737 Max
 
 
 
 
 
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