 Крушение самолета в Индонезии: власти США предупредили о возможных проблемах у 246 лайнеров Boeing 737 Max

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом в среду, 7 ноября, сообщило Reuters.
В частности, авиационная администрация предупредила, что ложные данные датчика могут быть на 246 лайнерах, 45 из которых используются авиакомпаниями США, и привести к неверной оценке угла полета, что может вызвать выход самолета в пике или проблемы при посадке и взлете.
В FAA также пообещали продолжить совместную работу с компанией Boeing для выяснения всех возможных обстоятельств катастрофы в Индонезии.
Ранее данные параметрического бортового самописца, извлеченного водолазами из ила на дне Яванского моря, подтвердили, что на протяжении последних четырех полетов у самолета Boeing 737 индонезийских авиалиний Lion Air были проблемы с работой указателя скорости.
Напомним, самолет Lion Air потерпел крушение 29 октября после вылета из аэропорта Джакарты. Он упал в море около острова Ява, спустя 13 минут полета. В результате погибли все 188 человек на борту. Граждан Украины на борту самолета не было.
не виконання цього призводить до загибелі людей !
Все проблемы в ПВД, и когда они по какой-то причине (неисправность, оса гнездо в трубке свила, конденсат замерз и т.д.) выдают разные показания, или слишком низкие показания, то у у Боингов этих автоматика начинает выполнять пикирование, чтобы разогнать самолет. А тут они взлетали, режим взлетный, поэтому разогнались к воде быстро. Пилотам надо быстро реагировать, брать в ручное управление, по высотомеру и авиагоризонту, но выходить из пикирования. По Москвой на АН-148, правда, сами в ручном загнали себя в землю.