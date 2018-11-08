 США введут дополнительные санкции против России "в полном соответствии с законом", - Госдеп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Роберт Палладино в среду днем, выступая на пресс-брифинге в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о том, что должно последовать за уведомлением Конгресса о том, что Россия отказалась гарантировать неприменение химоружия, Палладино сказал: "Мы сделали то, чего от нас требует закон – проинформировали Конгресс... По мере того, как будет продвигаться процесс, мы будем выполнять требования закона".

Палладино отказался ответить на вопрос о том, когда именно будут введены дополнительные санкции. Он заявил, что это "длительный процесс" и добавил, что США хотят ввести санкции "в полном соответствии с законом".

"Мы должны тщательно рассмотреть то, как эти санкции могут повлиять на интересы национальной безопасности США... Пока что я могу сказать только это. Однако, мы относимся к этому вопросу очень серьезно", – заявил Палладино.

Отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривают ли власти США приостановку дипломатических отношений с Москвой в качестве одной из возможных санкционных мер, Палладино вновь повторил, что Госдепартамент "будет следовать требованиям закона". Он добавил, что не собирается "предсказывать" то, какие именно санкции в итоге будут введены против Кремля.

В августе Госдепартамент обещал ввести против России "очень жесткие" санкции в случае, если Москва в течение 90 дней не гарантирует отказ от использования химического оружия в будущем. Эти требования предусмотрены законом США от 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения.

Вопрос о соблюдении Москвой требований американского законодательства возник после попытки отравления в Великобритании бывшего британского шпиона и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут ввести против России новые санкции за несоблюдение закона о химическом оружии

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. 9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".