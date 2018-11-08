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 Трое украинских воинов получили ранения в бою на Донбассе. За сутки - 19 обстрелов, враг применял 120- и 82-мм минометы, зенитки и БМП, - штаб ОС

7 ноября ситуация в районе проведения операции ОС оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом, враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Два раза противник вел прицельный огонь из 82-мм минометов по позициям украинских войск в районах Павлополя и Луганского, а вблизи последнего - применил и 120-мм минометы.

Отмечается, что захватчики продолжают применять гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, вблизи Павлополя, оккупанты стреляли из вооружения БМП-1 и зенитной установки ЗУ-23-2.

Кроме того, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Вильне, Луганское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Маринка, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Лебединское.

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"В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

По данным разведки, за прошедшие сутки двое оккупантов были уничтожены и еще трое - ранены.

"С начала суток враг совершил один обстрел наших позиций вблизи Крымского. Зафиксирован огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - сказано в сообщении.

Трое украинских воинов получили ранения в бою на Донбассе. За сутки - 19 обстрелов, враг применял 120- и 82-мм минометы, зенитки и БМП, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095735
 
 
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Одужання пораненим бійцям.
Нехай Господь береже.
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Потомки этих кИзяков-ФАШИСТОВ в 2014г пришли "защищать " донбасс ... https://uploads.disquscdn.com/images/9bdce7fb595dc7a6c392afce2f8f8d0b689a73acf7e0df4c0b77e5e76f59d88e.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/668162e502a4f8240229088dcdcef839314c8dacbb92c2a8f112439832d6ecb6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d1327ae43e5cd71dd3196d1c26ab681186ec898e226bcf6199f5f60330775d6a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5245f15657fefb8c180eb0d11c9512405e16f7fea2901d493ae62d1afaf936a2.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04701e9edf2d3d82e6c165bfa34ffc5e9bad5dc31dfe5d5c233f7ec2ce5e09f1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6c32e805f0d81d38a57c76a0157621fa3b64fdcf8feae151b6f0e3754a9d37c3.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/22302b8a9cbfe0abfcc079dd863edf58987b5c48f4ca5a044fdbe95d504079b9.jpg

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Одужання пораненним Воїнам України!!! смерть расії!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое украинских воинов получили ранения в бою на Донбассе. За сутки - 19 обстрелов, враг применял 120- и 82-мм минометы, зенитки и БМП, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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