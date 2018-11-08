 Подготовка к Новому году в Киеве: движение транспорта в центре столицы начнут ограничивать с 24 ноября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Так, согласно распоряжению КГГА, с 15 декабря празднование состоится на Софийской площади и Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), на Контрактовой площади, улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до пересечения с улицей Андреевской), а также на территориях , прилегающих к входам в верхнюю и нижнюю станцию фуникулера.
На Софийской площади традиционно появится главная елка столицы, которую торжественно зажгут 19 декабря в 19:00. В этом году возле нее разместят экран, через который посетители смогут передавать приветствия. На площади также впервые запустят поезд желаний "Полярный Экспресс", где каждый желающий сможет проехаться и загадать желание. В сквере Владимирского проезда разместят зону развлечений для самых маленьких посетителей.
Контрактовую площадь оформят в стиле творчества известной украинской художницы Марии Примаченко. Стилизованными игрушками украсят елку, а образы с картин оформят в виде праздничных фотозон. Именно здесь 7 января устроят рождественские празднования с исполнением массовой коляды, угощением кутьей. Традиционное Шествие звездочетов пройдет по Андреевскому спуску и заколядует со всеми рядом с елкой на Контрактовой площади. В сквере расположится Резиденция Святого Николая.
Ответственность за подготовку, проведение и софинансирование мероприятия взяло на себя предприятие объединения граждан "Инициативы Столичные".
Уже с 24 ноября на указанных локациях начнется монтаж временных объектов, конструкций и оборудования проекта. В связи с этим предусмотрено ограничение движения транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади с 24 ноября 2018 до 24 января 2019-го. Также в указанный период запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади).
Во время самого празднования также будет действовать запрет движения вдоль Владимирского проезда и ул. Владимирской (от дома № 23 на ул. Софиевской до Рыльского переулка):
19 декабря 2018 - с 16:00 до 22:00
24 декабря 2018 - с 16:00 до 22:00
31 декабря 2018 - с 20:00 до 03:00 1 января 2019
1 января 2019 - с 14:00 до 22:00
7 января 2019 - с 12:00 до 16:00
В связи с этим запретом будет разрешено движение транспортных средств каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни на улице Крещатик.
Также будут внесены изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.
Фуникулер будет работать круглосуточно в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года.
Що тут поганого ?
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і від тебе залежить!
справжніми справами займалась - організацією ато-транспортного-руху) ?!
чого виникають корки) - 50% це організація руху - розмітка не вірно зроблена,
що призводить до дтп - народ на рядності) час втрачає - і аварії, і від цього!
може треба запросити китайців - хай мости побудують,
тому що віталькові кореша не можуть?!
Где Новый год, а где мы- соевые совсем уже впали в депрессию предвыборную