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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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 Хербст предлагает ввести против РФ проактивные санкции: Москва должна заранее знать, что в случае продолжения злодеяний ограничения усилятся

Западным странам следует расширить санкции против России и изменить общий подход к введению ограничительных мер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст во время заседания Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны.

"Нужно больше санкций. Пока что санкции действовали вдогонку, они наказывали Россию за уже совершенные плохие действия. Нам же следует ввести проактивные санкции, которые заранее дадут Москве знать, что в случае продолжения злодеяний ограничения усилятся", - сказал Хербст.

По его убеждению, достичь "проактивности" санкций можно, к примеру, указав, что гибель украинских военных приведет к усилению ограничительных мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва не скрывает свою дестабилизирующую цель и именно Украина защищает нас от агрессии Кремля, - Хербст

"Или же в новых санкциях может утверждаться, что следующие захваченные 35 кв. км украинской территории приведут к усилению санкций. Таким образом Москва заранее будет знать, что ее действующее поведение приводит к усилению санкций", - подчеркнул бывший дипломат.

Он также предложил запретить некоторым российским лодкам заходить в Западные порты из-за препятствования Россией свободному мореходству в Азовском море.

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"США, Канаде и ЕС следует рассмотреть возможность введения законодательства, которое бы запретило российским лодкам из Ростова-на-Дону швартоваться в наших портах, пока продолжаются притеснения украинского мореходства", - подытожил Хербст.

Напомним, в октябре в результате вражеских обстрелов на Донбассе погибли 11 украинских военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/n3095733
 
   
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Санкции в отношении России«Запрет доллара» может стать новичком в санкциях
Россия не пустила американцев на свои химические объекты, демократы не пустили республиканцев в конгресс - и бюрократические колеса в администрации США завертелись в направлении новых санкций. Аналитики считают, что лишь некоторые из них можно назвать уже сейчас
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В твоєму повідомлені тільки одна проблема. Нема поділу партій США яки виступають за введення санкцій для РФ. Ці рішення приймаються майже одностайно.
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техническое замечание: белое на чёрном читается очень плохо. глазоломная комбинация это.
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Можно себе представить, что будет, если ему дать дотянуться до шеи хуйла Хербст пропонує ввести проти РФ проактивні санкції: Москва має заздалегідь знати, що в разі продовження злодіянь обмеження посиляться - Цензор.НЕТ 8721
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Ага, толсто намекнуть Хуйлу, что если на Донбассе погибнет хоть один украинский воин, то вскоре где-то умрет один стерх, но не птица.
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Но же хуйло и ему похую на всех расейских стерхов. Его уже интересует исключительно сохранение своей власти.
А заранее оглашать ему список будущих санкций, это как в той поговорке "знал бы где упал - подстелил бы", так вот это дать ему возможность "подстелить".
Типа "мы арестуем такие то счета, таких то товарищей....", те: "ага спасибо что предупредили..." выводят деньги и делают то что и собирались....или "запретим ввоз чего то там", те перезаключают контракты......
Короче - это только даст возможность Расеи минимализировать вред санкций ибо прекращать срать всему миру они совершенно не собираются!!!
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1. На того, стерха, что не птица, хуйлу далеко не пох.
2. Никто не мешает Западу, при введении санкций, сделать пару сюрпрайзов. Если что - пускай в Стокгольмский арбитраж обращаются.Еще и там поимеют.
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американский локомотив долго трогается и разгоняется но потом его так же трудно будет остановить.
это красноречиво показала Вторая Мировая.
изГОЙка вляпалась, без шансов для себя.
менее трех десятков лет, прошло после распада СССР, думаю его наследница повторит его судьбу в ближайшие десять лет.
и наша задача, выйти с минимальными потерями от краха Мордора.
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Один вопрос : ЧТО ЭТОТ ЖИДЕНОК СДЕЛАЛ ХОРОШЕГО ДЛЯ ГОСУДАРСТВА УКРАИНА?
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Хочет он или нет, но он еще сделает. Когда сдохнет.
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ну хотя бы обеспечил добавкой к мизерной пенсии пару сотен старушек
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Пора вводить против РФ не проактивные а радиоактивные санкции.
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в случае продолжения американцами таких недружественных актов против рашки, воронежу стоит просить политического убежища в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХербст предлагает ввести против РФ проактивные санкции: Москва должна заранее знать, что в случае продолжения злодеяний ограничения усилятся
 
 
 
 
 
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