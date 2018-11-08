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Все про:Киев (16748) Метрополитен (562) футбол (3029)

 Сегодня три станции метрополитена изменят свою работу в связи с проведением футбольного матча, - КГГА

8 ноября с 18:55 до 19:55 в связи с футбольным матчем "Динамо" - "Ренн" на НСК "Олимпийский" изменят работу три станции метрополитена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

В частности:

- станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход;
- станция "Дворец спорта" - на выход;
- станция "Площадь Льва Толстого" - на вход.

Остановки на "Олимпийский" не будет.

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Отмечается, что после игры возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции.

Источник: https://censor.net.ua/n3095732
 
 
 Топ комментарии
 
Когда на Динамо приходило по 100000 зрителей, то станцию "Республиканский стадион" не закрывали. Наоборот, перед футболом все эскалаторы работали вверх. Теперь придет втрое меньше, но для зручности надо все перекрыть
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Самое безопасное место в Киеве зимой 2014 года был Майдан. Но Янукович метро закрывал. Для безпекы ессесно. Кстати сое пора бы подумать о закрытии на капитальный ремонт станции "Майдан Незалежності". А то мало ли шо
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Своєю грою Динамо цього не заслуговує.
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Ksenia VB - это да...

Но в любом случае киевляне должны страдать.... Сегодня три станции метрополитена изменят свою работу в связи с проведением футбольного матча, - КГГА - Цензор.НЕТ 7261
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а чому ви все сприймаєте за страждання ?
тимчасові незручності і не більше.
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Когда на Динамо приходило по 100000 зрителей, то станцию "Республиканский стадион" не закрывали. Наоборот, перед футболом все эскалаторы работали вверх. Теперь придет втрое меньше, но для зручности надо все перекрыть
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Самое безопасное место в Киеве зимой 2014 года был Майдан. Но Янукович метро закрывал. Для безпекы ессесно. Кстати сое пора бы подумать о закрытии на капитальный ремонт станции "Майдан Незалежності". А то мало ли шо
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і Віталька не просто так мафи позакривав, тепер майбутнім майданівція не буде де купити пляшки пива для коктейля молотова.
пс. ваш спосіб мислення доволі дивакуватий, навіть схожий на невроз.
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Это не страшно. Главное, чтобы пиво было
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Великої води з України нема,
то і Кримтеплиці нема,
а, отже, і такої команди також....)))
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Какая боль, какая боль,
Манчестер Сити - Шахтёр
Шесть - ноль...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСегодня три станции метрополитена изменят свою работу в связи с проведением футбольного матча, - КГГА
 
 
 
 
 
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