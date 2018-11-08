 Сегодня три станции метрополитена изменят свою работу в связи с проведением футбольного матча, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".
В частности:
- станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход;
- станция "Дворец спорта" - на выход;
- станция "Площадь Льва Толстого" - на вход.
Остановки на "Олимпийский" не будет.
Отмечается, что после игры возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции.
Но в любом случае киевляне должны страдать....
тимчасові незручності і не більше.
пс. ваш спосіб мислення доволі дивакуватий, навіть схожий на невроз.
то і Кримтеплиці нема,
а, отже, і такої команди також....)))
Манчестер Сити - Шахтёр
Шесть - ноль...