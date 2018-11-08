 Сегодня три станции метрополитена изменят свою работу в связи с проведением футбольного матча, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

В частности:

- станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход;

- станция "Дворец спорта" - на выход;

- станция "Площадь Льва Толстого" - на вход.

Остановки на "Олимпийский" не будет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Футболисты "Динамо", "Шахтера" и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях. ФОТОрепортаж

Отмечается, что после игры возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции.