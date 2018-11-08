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Все про:маньяк (85) смерть (5476) тюрьма (622)

 В тюрьме умер один из самых известных серийных убийц, "пологовский маньяк" Ткач

В понедельник 5 ноября умер один из самых жестоких серийных убийц Украины Сергей Ткач, известный как "пологовский маньяк".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ТСН сообщили в Пенитенциарной службе Украины.

Там сообщили, что убийца умер от сердечной недостаточности.

Как известно, Ткач отбывал пожизненный срок в Житомирской колонии №8.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В тюрьме скончался серийный убийца Оноприенко

Уроженец Кемеровской области Ткач убивал на территории Крыма, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Ткач насиловал и убивал девушек и молодых женщин - его жертвам было 9-17 лет. В 2008 года он был приговорен к пожизненному заключению за 37 доказанных убийств. Всего по неофициальным данным и по словам самого Ткача от совершил более 100 убийств, доказательства которых до сих пор собирает прокуратура. 

Насильник вел дневник, в который записывал все жуткие подробности преступлений.

За решеткой "пологовский маньяк" нашел любовь и стал отцом. Девушка из России, моложе его на 38 лет, решила связать свою жизнь с убийцей и родила от него ребенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина, отсидевший за "пологовского маньяка": Милиция выбивала из меня признание, угрожая убить мою семью

Напомним, в Днепропетровской вынесли приговор четырем милиционерам и прокурору, которые выбили признание с невинного человека за убийства, совершенные "пологовским маньяком".

Убийцу 37 человек милиция не могла поймать 22 года. За это время за решетку попали девять невинных, двое из них умерли в тюрьме.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095731
 
   
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блін, як 9 невинних могли попасти за решітку? це тоді в нашій країні любого туди можна відправити....
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Так же как и по Чекатило. Как и по Оноприенко. На данном этапе высшая мера наказания - пожизненное, - очень правильно. Как страховка от судебной ошибки. Но и безумно малые сроки за убийство тоже чушь. И то что преступления не суммируют при определении срока тоже неправильно.
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Про померлих не треба говорити нічого поганого, або всю правду? Правда в тому, що це нелюд.
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Самый страшный серийный убийца сидит в кремле.
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Девушка из России, моложе его на 38 лет, решила связать свою жизнь с убийцей и родила от него ребенка...
Сука, читаю и волосы дыбом встают...
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так Ткач теж з Сибіру, сім'я звіра зберігла вона у собі і народила ще одного маньяка. Ось чому потрібен візовий режим з рф, ну це вже гріх коли расіянка по безвізу приїзжає в Україну у колонію щоб там зайнятися сексом з маньком з рф.
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лавры чикатилы и джугашвили тревожат умы умалишенных до сих пор
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в сша не могли поймать серийного убийцу 40 лет.Недавно это удалось с помощью ДНК-тестирования.имя убийцы джозеф джеймс деанджело,бывший полицейский
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Собаке - собачья смерть.
Девушка из России, моложе его на 38 лет, решила связать свою жизнь с убийцей и родила от него ребенка. Источник: https://censor.net.ua/n3095731

Сучка (сами понимаете из какой "страны") могла быть послана расисянскими спецслужбами с целью "собрать биологический материал"... Да и фамилия урода (скорее всего лишнехромосомного=генетического), заметьте, не Ткаченко...
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Ну так черным по белому написано что уроженец кемеровской области.
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"его жертвам было 9-17"
"за 37 доказанных убийств"
"по словам самого Ткача от совершил более 100 убийств"
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тварью меньше.
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стільки людей він вбив. А чому? В США таких істот вивчають, щоби зрозуміти поведінку та мотиви. Вони не хочуть, зщоб мусора садили 9 невинних за грати за нього. А хочуть зрозуміти причини, що призвели до такого відхилення. А в нас? Нічого.
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"За решеткой "пологовский маньяк" нашел любовь и стал отцом. Девушка из России, моложе его на 38 лет, решила связать свою жизнь с убийцей и родила от него ребенка."

Как это, блеать?! Он что, в пансионате срок отбывал?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ тюрьме умер один из самых известных серийных убийц, "пологовский маньяк" Ткач
 
 
 
 
 
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