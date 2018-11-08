 "Я считаю себя частицей русского мира", - академик НАН Украины, почетный директор Института археологии Толочко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Московской патриархии.

В сообщении отмечается: "1 ноября 2018 года в Государственном Кремлевском дворце состоялось пленарное заседание XXII Всемирного русского народного собора, посвященное теме "25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России". Мероприятие посетили Президент Российской Федерации В.В. Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России решили облегчить предоставления гражданства так называемым "соотечественникам" из Украины, Молдовы и стран Балтии

К собравшимся обратился со словом член Президиума ВРНС, академик Национальной академии наук Украины, иностранный член Российской академии наук, почетный директор Института археологии Национальной академии наук Украины П.П. Толочко:

"Почему я здесь, на Всемирном русском соборе? Прежде всего потому, что считаю это данью уважения моему другу Валерию Ганичеву, который созидал вместе с вами эту организацию. К сожалению, он ушел от нас, но я отдаю ему дань памяти своим присутствием здесь. Во-вторых, потому, что я считаю себя частицей Русского мира.

Русский мир начинался не с Московского царства. Он рождался на берегах Днепра, на древней Киевской Руси. Когда первые летописцы и первые богословы пытались осознать, что такое Русь, они идентифицировали это огромное пространство от Новгорода до Киева, от Карпатских гор до Волго-Донского междуречья как единое православное русское пространство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "УПЦ МП никакого отношения к концепту "русского мира" не имеет", - глава Синодального информационно-просветительского отдела архиепископ Климент

Он продолжил: "В свое время я даже предлагал дать Русскому миру второе название — Восточнославянский православный мир. Оно более нейтральное, хотя, по существу, то же самое, и, конечно, этот мир включает в себя и мою родную Украину. Хотел бы надеяться, что время нестроения завершится и история вырулит на столбовую дорогу. Не знаю, что нам делать в Брюсселе или Вашингтоне, я там чужой, но я свой в Москве и Петербурге, и таких в Украине миллионы. Мне приятно, что процесс нашего соработничества, начавшись Бог знает когда, не заканчивается и сегодня. Сейчас в зале сидит Василий Семенович Лановой, и он мне сказал: "Ну що, почекаємо ще трошки?" Подождем еще немного? Думаю, подождем. Историческая правда не позволит разорвать наш кровный союз восточнославянских братских народов!"

Глава РПЦ Кирилл, комментируя слова Толосчко отметил: "Уважаемый Петр Петрович, хотел бы сердечно поблагодарить Вас за слова, которые Вы только что произнесли. Очень важно, что это слова ученого, а не политика. Человека, который изучает источники и ясно, с научной точки зрения, представляет себе картину нашего национального генезиса, "откуда есть пошла Русская земля".

Также читайте: Против российских археологов, ведущих работы в оккупированном Крыму, начато уголовное производство, - прокуратура