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Все про:провокация (1184) социальные сети (453) Варченко Иван (40) Варченко Ольга (8)

 В соцсетях организовали провокацию против высокопоставленного сотрудника МВД Варченко

В социальных сетях была организована провокация против заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко и его гражданской жены, первого заместителя главы ГБР Ольги Варченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сам Александр Варченко  написал в Фейсбуке.

Варченко отметил: "7 ноября я и моя семья подверглась чудовищной информационной атаке. Прокомментирую ключевые моменты.

Я, Александр Варченко никогда не был знаком и не вёл никаких переписок ни в каких мессенджерах с Натальей Бурейко.

Не исключаю, что хакерами был создан аккаунт с использованием моих фотографий и с него велась эта провокационная переписка с Натальей Бурейко.

Думаю, что эта информационная атака связана с тем, что моя гражданская жена, Ольга Варченко занимает пост первого заместителя Главы Госбюро расследований и многим стала костью в горле. О провокациях и грязных медийных атаках она заявляла публично буквально недавно. Подозреваю, что это только начало.

Я готов дать исчерпывающие показания правоохранительным органам по факту этой провокации, о чем мною сделано соответствующее заявление.

Я люблю свою семью и не позволю никому использовать мое имя в целях подлых провокаций".

В соцсетях организовали провокацию против высокопоставленного сотрудника МВД Варченко 01

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В свою очередь, народный депутат Украины Антон Геращенко в Фейсбуке написал: "Фейк обыкновенный...

Несколько часов назад по социальным сетям стала распространяться информация о том, что высокопоставленый сотрудник Нацполиции Александр Варченко угрожает молодой девушке, студентке Наталье Бурейко.

Присылает ей отрезанные куриные лапки, как подтверждение реальных угроз в её адрес, после отказа от его сексуальных домогательств и угрожает что Наталью ждёт судьба Кати Гандзюк.

Наталья Бурейко - реальный человек. Она студентка КПИ, приехала в Киев из города Чаплынки Херсонской области.
Подрабатывает в модельном агенстве.

Александр Варченко, 1977 года рождения, сотрудник Департамента защиты экономики Национальной полиции.
Женат на Ольге Варченко, Первом заместителе Главы Государственного Бюро расследований. Воспитывает 12-летнего сына.

Судя по всему и Александр Варченко и Наталья Бурейко и пользователи социальных сетей стали жертвами хорошо продуманной и циничной провокации.

Хакерами с использованием публичных фотографий Александра Варченко был зарегистриван аккаунт в социальной сети знакомств.
Затем была начата переписка с потенциальной жертвой - молодой симпатичной студенткой Натальей Бурейко.

Переписка началась с традиционных заигрываний, но затем режиссёры этой провокации стали угрожать Наталье от имени А. Варченко, делая акцент на том, что он как сотрудник силовых структур, может расправиться с девушкой с использованием своего служебного положения.

В итоге Наталья была доведена до отчаяния и сделала публичное заявление о том, что ей угрожает сотрудник Национальной полиции.

Цель провокации ясна:

1. Втоптать в грязь семью Варченко с учетом того, насколько важный пост занимает жена Александра - Ольга. Мол, муж первого зам главы ДБР - неадекват и сексуальный маньяк.
2. Возбудить очередную волну ненависти в обществе к Национальной полиции. Как вы такое допустили?! Кто у вас там в полиции работает и так далее.

Те, кто пользуются социальными сетями знакомств знают, что, как правило, там никто не регистрирует аккаунты на свои имена в целях конфиденциальности.

Никакой сложности не представляет взять фотографию любого, кто читает сейчас этот мой пост, зарегистрировать под вашим именем с вашим фото аккаунт в социальной сети знакомств и начать сначала флиртовать, а затем угрожать от Вашего имени.

Судя по всему так произошло и в данном конкретном случае.

Впереди в год выборов и борьбы за власть нас ждёт не мало таких информационных провокаций.

Поэтому, очень важно, чтобы пользователи социальных сетей развивали в себе критическое мышление и не верили всему что пишут там.

Далее, в рамках криминального производства, будет выяснено кто и с какой целью совершил это преступление и запугивал Наталью Бурейко".

В соцсетях организовали провокацию против высокопоставленного сотрудника МВД Варченко 02

В соцсетях организовали провокацию против высокопоставленного сотрудника МВД Варченко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3095729
 
   
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ужас, на днях писали о том "генерале" чья жена работает в судебнои структуре и проводит травлю судьи и на опять - одна семья, один советник мвд и конечно жена в бюро разследовании - у вас что, закона о чиновничестве нету? если нет, то надо, обезательно надо.
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да, и вторая категория - внезапно открывается талант бизнеса, вот не было и как только вторая сторона заняла пост ...... или просто высокого чина чиновника, и тут как папёр талант бизнесмена членам фамилии.
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А станешь представлять к крестишку аль к местечку,
Но как не порадеть родному человечку...
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соевые объясние пожалуйста этот варченка и его незаконная варченка вместе потянут на потужную реформу?
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Лет через десять и сынок займёт высокую должность.
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Роз'ясніть, будь ласка, як громадянський чоловік, та громадянська жінка можуть мати однакове прізвище?
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Формально в разводе но, сожительствуют. Ну, чтобы юридически не понести ответственность.
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Женат на Ольге Варченко, Первом заместителе Главы Государственного Бюро расследований. Воспитывает 12-летнего сына.Источник: https://censor.net.ua/n3095729

не катит твоя версия, написанно в настоящое время.
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ну слава богу хоть имя поменяли и написали одно, тогда уделаю копию ошибки.
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"Думаю, что эта информационная атака связана с тем, что моя гражданская жена, Ольга Варченко занимает пост..." Источник: https://censor.net.ua/n3095729"
Інтєрєсно дєвкі пляшут! Якщо він Варченко і вона Варченко, і вони не зареєстровані в шлюбі, то це інцест. А якщо зареєстровані, то яка тоді вона гражданская жена?
Тому таки правда, а "Кто у вас там в полиции работает и так далее."???Источник: https://censor.net.ua/n3095729
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На хлебных должностях хорошо работает семейный подряд...
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Официально неженатый Варченко преследует молодую девушку, при этом прикрывается бывшей женой. Опять нас дебилами считают. Варченко этот в декларации указывает бывшую жену как сожительницу? Бред какой-то.
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А был же еще Иван?...
Тоже поставленный... высоко...
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Кого вони там понабирали?З такими правоохоронцями і путінської агресії не потрібно))))
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