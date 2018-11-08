 Вмешательство Кремля грозит выборам-2019 в Украине и Евросюзе, - Порошенко на саммите ЕНП в Хельсинки

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Во время выступления на Саммите Европейской народной партии призвал решительно осудить фейковые выборы 11 ноября на Донбассе, организованные Кремлем и подчеркнул важность сохранения и усиления санкционного режима против Российской Федерации. Отдельно отметил необходимость увеличения международного давления на российскую сторону с целью освобождения украинских политических заключенных.
Также проинформировал европейских лидеров о напряженной ситуации на Донбассе, продолжающуюся милитаризацию и нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыма, а также нагнетание напряженности в акватории Азовского моря и Керченского пролива.
Отметил, что 2019 станет определяющим и для Украины, и для ЕС. Одной из приоритетных задач станет совместный ответ на вмешательство России в избирательные процессы".
Прочитайте эту аналитику. Много буков, зато интересно. Про Зеленского можете пропустить (хотя тоже интересно), а вот остальное - да.
http://www.ofeliya.com.ua/archives/2113
Інформацію про це та відео з випробувань КАЗ, як повідомляє Defense Express, оприлюднило турецьке видання Defence Turk.
Нагадаємо, питання недостатньої захищеності турецьких танків від протитанкових засобів особливо гостро постало під час недавньої військової операції Збройних сил Туреччини проти бойовиків Ісламської держави та курдських загонів у північних прикордонних районах Сирії.. Під час яких турецька бронетехніка зазнала втрат від вогню ПТРК бойовиків ІД та курдів...
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Як повідомив на недавньому семінарі представник турецької компанії, перші 40 модернізованих машин будуть готові до кінця поточного року. Також представники Aselsan продемонстрували відеопрезентацію комплексу Pulat. Крім технічних характеристик присутнім були показані й кадри практичних випробувань комплексу активного захисту.
Нагадаємо, «Заслін» це український комплекс активного захисту (КАЗ) для бронетанкової техніки. Він розроблений ДП БЦКТ «Мікротек» спільно з іншими українськими підприємствами. Комплекс призначений для захисту бойових машин від тонкостінних протитанкових засобів, зокрема, протитанкових керованих ракет та протитанкових гранат, а також кумулятивних засобів ураження танкових і протитанкових гармат та бронебійних оперених підкаліберних снарядів. Для легкої бронетехніки була розроблена модифікація «Заслін-Л» («Шершень»), яку, крім Туреччини, придбала для потреб своїх Збройних сил Польща.