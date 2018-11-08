 Вмешательство Кремля грозит выборам-2019 в Украине и Евросюзе, - Порошенко на саммите ЕНП в Хельсинки

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Во время выступления на Саммите Европейской народной партии призвал решительно осудить фейковые выборы 11 ноября на Донбассе, организованные Кремлем и подчеркнул важность сохранения и усиления санкционного режима против Российской Федерации. Отдельно отметил необходимость увеличения международного давления на российскую сторону с целью освобождения украинских политических заключенных.

Также проинформировал европейских лидеров о напряженной ситуации на Донбассе, продолжающуюся милитаризацию и нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыма, а также нагнетание напряженности в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Отметил, что 2019 станет определяющим и для Украины, и для ЕС. Одной из приоритетных задач станет совместный ответ на вмешательство России в избирательные процессы".

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