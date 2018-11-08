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Все про:ЕНП (149) Порошенко (15716) Евросоюз (12124)

 Вмешательство Кремля грозит выборам-2019 в Украине и Евросоюзе, - Порошенко на саммите ЕНП в Хельсинки

Вмешательство России в выборы в Украине поставит под угрозу и выборы в ЕС, должны пройти в мае следующего года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Во время выступления на Саммите Европейской народной партии призвал решительно осудить фейковые выборы 11 ноября на Донбассе, организованные Кремлем и подчеркнул важность сохранения и усиления санкционного режима против Российской Федерации. Отдельно отметил необходимость увеличения международного давления на российскую сторону с целью освобождения украинских политических заключенных.

Также проинформировал европейских лидеров о напряженной ситуации на Донбассе, продолжающуюся милитаризацию и нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыма, а также нагнетание напряженности в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Отметил, что 2019 станет определяющим и для Украины, и для ЕС. Одной из приоритетных задач станет совместный ответ на вмешательство России в избирательные процессы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обсудил с президентом Финляндии Ниинисте вопрос освобождения украинских заложников в РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3095728
 
 
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лола пугает гейропейцев тем что хуйло нападет на потужные реформы?
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лола пугает гейропейцев тем что хуйло нападет на потужные реформы?
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Вы реально сами на лолу похожи.Был бы он лолой он бы с куйло договорился и особо дерзких патриотов как вы в лугандонии на фарш запустил.Остальных за гречку купил..Кто вас родил,кто к бабке ходил.Может он и не золото,но козломордые галоши палят от него.И кого вы вмдете вместо него на сегодня?)
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по чем соевая маца для народа? Включена ли в ее стоимость формула роттердам + и винница +++?
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Не шурши лаптями мышей разгонишь.Иди лучше носки дырявые Пороху заштопай,штаны мятые у него. Лыч можешь бойко шуфричу или рабиновичу подправить,если дерзкий как тут пишешь.И не крути голову.
.И кого вы видите вместо него на сегодня? -жду ответа...вопрос простой
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Пеця каждый день начинает с Молитвы-- Господи! вразуми Вову- напасть на Украину и дать мне право ввести военное положение лет так на вечно... и быть вечно И.О. Президента Украины и никаких выборов... будку смотри Пеця расшатаешь...
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Там молиться не надо ибо уже все договорено. Аккурат перед выборами Хуйло нападьот, но ПетроОлексиич ришуче сдвинет брови и лично возглавит ставку Главнокомандующего. В результате гениального полководческого таланта будет дан отпор ответными действиями и даже освобождены Задроченка Донецкой области и стратегический пгт Зажопинск Луганской. И на гребне этой победы уже можно осенью проводить выборы
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твій гебнявий вкид про лолу уже давно не діє...скажи своєму куратору нехай методику обнове
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а у лолы есть хоть 1\100000 я шанса переизбраться?
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Увы, причем очень большие.

Прочитайте эту аналитику. Много буков, зато интересно. Про Зеленского можете пропустить (хотя тоже интересно), а вот остальное - да.

http://www.ofeliya.com.ua/archives/2113
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А ему деваться некуда. Или на второй срок в презики, или под следствие на первый срок.
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Евросюз... кхм... думаю, что это вовсе и не опечатка!
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"Перші 40 танків M60T Sabra Збройних сил Туреччини будуть модернізовані та оснащені комплексом активного захисту (КАЗ) Pulat AKS (Aktif Koruma Sistemleri) до кінця цього року. КАЗ Pulat, який на турецькі танки встановлює місцева компанія Aselsan, є ліцензійною копією українського КАЗ «Заслін-Л», розробленого київським ДП БЦКТ «Мікротек».
Інформацію про це та відео з випробувань КАЗ, як повідомляє Defense Express, оприлюднило турецьке видання Defence Turk.
Нагадаємо, питання недостатньої захищеності турецьких танків від протитанкових засобів особливо гостро постало під час недавньої військової операції Збройних сил Туреччини проти бойовиків Ісламської держави та курдських загонів у північних прикордонних районах Сирії.. Під час яких турецька бронетехніка зазнала втрат від вогню ПТРК бойовиків ІД та курдів...
..
Як повідомив на недавньому семінарі представник турецької компанії, перші 40 модернізованих машин будуть готові до кінця поточного року. Також представники Aselsan продемонстрували відеопрезентацію комплексу Pulat. Крім технічних характеристик присутнім були показані й кадри практичних випробувань комплексу активного захисту.
Нагадаємо, «Заслін» це український комплекс активного захисту (КАЗ) для бронетанкової техніки. Він розроблений ДП БЦКТ «Мікротек» спільно з іншими українськими підприємствами. Комплекс призначений для захисту бойових машин від тонкостінних протитанкових засобів, зокрема, протитанкових керованих ракет та протитанкових гранат, а також кумулятивних засобів ураження танкових і протитанкових гармат та бронебійних оперених підкаліберних снарядів. Для легкої бронетехніки була розроблена модифікація «Заслін-Л» («Шершень»), яку, крім Туреччини, придбала для потреб своїх Збройних сил Польща.
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подібні жарти свідчять про психологічні відхилення.
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та кацапюры свое рыло свинячее будут втыкать во все, во шо оно влазит.

а во шо не влазит, все равно будут его переть с упорством идиотов...
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Выражаясь, языком классика: "... ездиит как Снегурочка"
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https://hi-news.ru/technology/kazaxstan-otkazalsya-ot-uslug-roskosmosa-i-vybral-spacex-pochemu.html
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Ну не знаю,у нас в городке ,среди доверия к Порошенку наверное процентов с 5на весь город ,но любые выборы они считать умеют и все сидят при власти. Так вот тут Россия причём?
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Странно, что Кремль не вмешивался в аднатуровые выборы 2014 года. Очень странно
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Мне 57 лет....Каждый год моей жизни был определяющим для страны...Каждый год моей жизни для страны был труднее , чем предыдущий...но со своими приоритетами. Каждый год моей жизни для страны был окончательно переходным и небывало знаменательным...Каждый год моей жизни для страны был началом того, что уже было началом в прошлом году... И вот сейчас, будучи уже не мальчиком, я вам от всего сердца сообщаю - идите на х?й !
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на недавнем Валдавской Форуме украинскую власть раскритиковал сам Путлер,сказав,сегодняшняя украинская власть неправильная,будем ждать правильную.Ждите Путлер,Ждите
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВмешательство Кремля грозит выборам-2019 в Украине и Евросоюзе, - Порошенко на саммите ЕНП в Хельсинки
 
 
 
 
 
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