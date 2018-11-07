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 Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде с крупным счетом проиграл "Манчестер Сити"

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтеру" на выезде со счетом 0-6 уступил английскому "Манчестер Сити".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В первом тайме "горняки" пропустили дваджы - голы забили Давид Силва (13 мин.) и Габриэл Жезус (с пенальти на 24 мин.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов УЕФА со счетом 0:3

После перерыва "Манчестер Сити" довел счет в матче до разгромного - мячи на счету Рахима Стерлинга (48 мин.), Габриэла Жезуса (с пенальти на 72 мин. и с игры на 92 мин.) и Рияда Махреза (84 мин.).

После четырех туров в ЛЧ "Шахтер" набрал 2 очка. Следующий матч "горняки" проведут на выезде против немецкого "Хоффенхайма".

Также читайте: Лига чемпионов: "Шахтер" играет вничью с немецким "Хоффенхаймом" в Харькове

Источник: https://censor.net.ua/n3095725
 
   
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Ахметову просто показали уровень его второсортных бразильцев.
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Хоч перший пеналь був абсолютно лівий, але влітати 6 : 0, це просто піпець. Взагалі, загальний рахунок по сумі двох матчів - 9 : 0 на користь МС показує справжній рівень "шахтаря" - глибоке дно. Після таких вльотів поважаючі себе тренери подають у відставку.
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Ну а де був напівпідар степаненко? Міг би підказати судді як судити. Чи це працює лише в ЧУ?
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И как это воспринимать?!
Даже 0:7 от Баварии не были такими удручающими как это импотенство!
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У ахметова бабла не вистачило ЛЧ проплатити.
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Та якраз повинно було вистачити, адже з Роттердамами та Дюссельдорфами+++ його статки зросли майже вдвічі за рік.
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зато шахтера болельщики в шахтах ковыряются с большим успехом.
то там новых танчиков штук 150 откопают, то бук...
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Не злорадствуйте, Шахтер проиграл, это больно, но это показывает и уровень всего чемпионата Украины! Ліга чемпіонів: "Шахтар" на виїзді з великим рахунком програв "Манчестер Сіті" - Цензор.НЕТ 5897
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Англия - Топ чемпионат, что удивительного в том, что команда из Украины проигрывает чемпиону Англии (и фавориту Лиги Чемпионов)?
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Смешно - футболисты Шахтёра на поле
Одеты по варварски, дико - в трусы.
А сделать бы формой им модные стринги,
И матчи бы стали покруче попсы… (с)

У Райских врат вопрос задал Мессия
Ногамячисту в бутсах: «Чем ты был хорош?»
«В футбол играл за деньги я дурные!»
«Ну, заходи… если в ворота попадёшь» (с)
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В Кальяри Срну увидел - думал сгинул он, а оказалось играет в основе, просты кроты слили своего капитана Ліга чемпіонів: "Шахтар" на виїзді з великим рахунком програв "Манчестер Сіті" - Цензор.НЕТ 9671
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Не слабо кроти влітають останнім часом ...
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Цензор.НЕТНовостиСпортЛига чемпионов: "Шахтер" на выезде с крупным счетом проиграл "Манчестер Сити"
 
 
 
 
 
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