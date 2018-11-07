 Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде с крупным счетом проиграл "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В первом тайме "горняки" пропустили дваджы - голы забили Давид Силва (13 мин.) и Габриэл Жезус (с пенальти на 24 мин.).

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После перерыва "Манчестер Сити" довел счет в матче до разгромного - мячи на счету Рахима Стерлинга (48 мин.), Габриэла Жезуса (с пенальти на 72 мин. и с игры на 92 мин.) и Рияда Махреза (84 мин.).

После четырех туров в ЛЧ "Шахтер" набрал 2 очка. Следующий матч "горняки" проведут на выезде против немецкого "Хоффенхайма".

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