 Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде с крупным счетом проиграл "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В первом тайме "горняки" пропустили дваджы - голы забили Давид Силва (13 мин.) и Габриэл Жезус (с пенальти на 24 мин.).
После перерыва "Манчестер Сити" довел счет в матче до разгромного - мячи на счету Рахима Стерлинга (48 мин.), Габриэла Жезуса (с пенальти на 72 мин. и с игры на 92 мин.) и Рияда Махреза (84 мин.).
После четырех туров в ЛЧ "Шахтер" набрал 2 очка. Следующий матч "горняки" проведут на выезде против немецкого "Хоффенхайма".
Даже 0:7 от Баварии не были такими удручающими как это импотенство!
то там новых танчиков штук 150 откопают, то бук...
Одеты по варварски, дико - в трусы.
А сделать бы формой им модные стринги,
И матчи бы стали покруче попсы… (с)
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«В футбол играл за деньги я дурные!»
«Ну, заходи… если в ворота попадёшь» (с)