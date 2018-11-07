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 Депутат Барна требует лишить аккредитации журналиста Колтунова, которого он обматерил в Раде

Народный депутат от БПП Олег Барна требует лишить аккредитации при Верховной Раде журналиста канала "1 + 1" Игоря Колтунова, которого он обругал в кулуарах парламента 2 октября.

Об этом говорится в обращении депутата к председателю Комитета парламента по вопросам свободы слова и информполитики Виктории Сюмар, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Детектора медиа".

Барная просит председателя комитета рекомендовать пресс-службе аппарата Совета прекратить аккредитацию журналиста Колтунова "для предотвращения в будущем посещения Верховной Рады Украины данным журналистом".

Депутат Барна считает, что журналист непрофессионально выполняет свои обязанности. "Считаю недопустимым аккредитацию при Верховной Раде подобных журналистов, целью которых является не профессиональное исполнение своих обязанностей, не объективное освещение работы Верховной Рады Украины как высшего законодательного органа государства, а только дискредитация грязным методами народных депутатов и украинского парламента в целом", - говорится в обращении Барны.

Первый заместитель председателя Комитета свободы слова Ольга Червакова в комментарии "Детектор медиа" сообщила, что она также получила обращение Барны о лишении журналиста "1 + 1" аккредитации. По ее словам, Комитет рассмотрит обращение в ближайшее время. В то же время она добавила, что видит, "в этом конфликт интересов, потому что не может депутат обращаться за наказанием  журналиста, которого он обматерил".

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Напомним, 2 октября журналист "1 + 1" Игорь Колтунов сообщил, что депутат Олег Барна обругал его в кулуарах Верховной Рады. Колтунов обнародовал видео ругательства. Барная ответил нецензурно на вопрос журналиста о "кнопкодавства".

Источник: https://censor.net.ua/n3095724
 
 
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Опа....оказывается, вопрос о кнопкодавстве - это "дискредитация". То есть Барна знает, что занимается кнопкодавством, но спрашивать об этом нельзя...
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За що вони і клеймили риганалів, а тепер самі так роблять.
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Подсвинки уже давно переплюнули рыгов. Вся надежда теперь на киевские трамваи
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Какое тупое,омерзительное СУЩЕСТВО.
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Олег Барна головний вантажник ВР, який по наказу відомої жінки виносить к... 😁
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В любом обществе существует здоровый процент идиотов...
Как бээ вот...
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За яйца дергать премьера-министра - вот это профессионализм. Я только не совсем понимаю, на кой были цветы. Но на этот вопрос ответ даст только история.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутат Барна требует лишить аккредитации журналиста Колтунова, которого он обматерил в Раде
 
 
 
 
 
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