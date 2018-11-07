 Американский штат Вирджиния признал Голодомор геноцидом украинского народа. ДОКУМЕНТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страинцу в Фейсбук посольства Украины в США.
В соответствующей прокламации, изданной губернатором штата Вирджиния Ральфом Нортамом, говорится: "Советский лидер Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода путем изъятия земли, зерна и животных у украинского народа".
Согласно прокламация в штате Вирджиния также будет отмечаться 85-я годовщина этой страшной трагедии.
https://maxim-nm.livejournal.com/455880.html