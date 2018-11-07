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 Американский штат Вирджиния признал Голодомор геноцидом украинского народа. ДОКУМЕНТ

Штат Вирджиния стал 18 штатом США, признавшим Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страинцу в Фейсбук посольства Украины в США.

В соответствующей прокламации, изданной губернатором штата Вирджиния Ральфом Нортамом, говорится: "Советский лидер Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода путем изъятия земли, зерна и животных у украинского народа".

Американский штат Вирджиния признал Голодомор геноцидом украинского народа 01

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Согласно прокламация в штате Вирджиния также будет отмечаться 85-я годовщина этой страшной трагедии.

Американский штат Вирджиния признал Голодомор геноцидом украинского народа 02

Также читайте: Губернатор Миннесоты подписал прокламацию, которой Голодомор признается геноцидом украинского народа, - посольство. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3095723
 
   
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Главные мифы «Октябрьской революции».

https://maxim-nm.livejournal.com/455880.html
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