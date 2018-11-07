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Все про:Меркель (1584) США (14365) Северный поток (355)

 Евродепутатов, которые просят Меркель отказаться от "Северного потока-2", поддержали США

Штаты призывают Европу обрести контроль над собственной энергобезопасностью.

Соединенные Штаты поддержали обращение 69 европейских депутатов и 20 политиков, которые накануне попросили Меркель отказаться от участия Германии в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

"Россия понимает, что проект "Северный поток-2" разделяет Европу, и использует это в свою пользу. Европа должна обрести контроль над собственной энергобезопасностью и остановить "Северный поток-2", – говорится в заявлении представительства США в ЕС, размещенном в Twitter.

"США тесно сотрудничают с нашими европейскими партнерами по продвижению диверсификации типов топлива, маршрутов его доставки и источников добычи", – отмечается в заявлении США.

Также на Цензор.НЕТ: "Шансы на остановку "Северного потока-2" есть, и Украина продолжает бороться", - Витренко

Этот газопровод увеличит зависимость Европы от капризов Путина, убежден британский финансист и правозащитник Билл Браудер. Он также приветствует заявление европейцев.

"Огромный перечень наиболее влиятельных парламентариев стран Европы бросают вызов непонятному решению Меркель поддержать "Северный поток-2" – газопровод, который сделает Германию еще более зависимой от капризных прихотей Путина", – написал Браудер.

Напомним, накануне, 6 ноября, часть членов Европарламента призывает канцлера Германии Ангелу Меркель отказать в поддержке проекту немецко-российского газопровода "Северный поток-2". В письме, подписанном 69 европарламентариями и еще примерно 20 политиками из государств-членов Евросоюза, подчеркивается, что, развивая этот проект, правительство Германии раскалывает членов ЕС, хотя Сообщество как никогда ранее нуждается в сплоченности.

Также на Цензор.НЕТ: Северный поток-2: нужно юридически закрепить гарантию транзита газа через Украину, - посол Украины в ФРГ

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа.

Транзит российского газа через газотранспортную систему Украины является одной из крупнейших статей экспорта украинских услуг и приносит Украине ежегодно несколько миллиардов долларов. В частности, в 2018 году доходы от транзита российского газа превысили украинские расходы на импорт газа на $0,7 млрд.

Потеря Украиной транзита означает потерю значительной части валютной выручки. По данным министерства финансов, одни только прямые потери могут достичь 2,5-3% от ВВП.

Россия стремится отказаться от транзита газа через Украину за счет строительства газопроводов в обход Украины, в частности, "Северного потока-2".

Читайте на Цензор.НЕТ: Американские сенаторы предлагают Европе миллиард долларов за отказ от российских энергоресурсов.

Источник: https://censor.net.ua/n3095721
 
   
 Топ комментарии
 
ШАМ. В Дейр-Зор уничтожены еще 11 русских кафиров из банды «Вагнера»
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Европа слишком жирная и беспечная,мозги ожирели и не хотят работать. Деньги только видят, купюры, а за свою безопасность не переживают..
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"Огромный перечень наиболее влиятельных парламентариев стран Европы бросают вызов непонятному решению Меркель...

А я, например, понимаю. Бабушка старенькая, а у неё дети, внуки..
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Навряд чи це так...
Скоріше у Х√йла на фрау є дуже сильний компромат...
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Думаю , шо у штазі теж є компромат . Тут тільки бізнес . (
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Та и как вспомнит бабушка одного тоже старого канцлера, что стоганул стога газпромовские---так хочется котлетку бумажную помять, в чемоданчик сложить. Наверно всё правильно. Это называется в народе:* Плыли, плыли--а на берегу обосрались*. Но денежка не какашка на спине---не пахнет. Её забудут быстро. Последнюю точку ставят всегда красиво---тогда помнят.
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За здоровий глузд вже речі немає...
Зараз питання, чиє бабло переможе: Штати чи Кремль?
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Германия ждёт когда Россия вложит побольше денег в строительство,а потом скажут рассеянам-всё ,нельзя
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ШАМ. В Дейр-Зор уничтожены еще 11 русских кафиров из банды «Вагнера»
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http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/11/07/117494/sham--v-dejr-zor-unichtozheny-esche-11-russkikh-kafirov-iz-bandy-vagnera.shtml
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ясно, прочитал и хочется верить инфе, только хочется верить.
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Я не могу понять..

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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
.
УНИЧТОЖАЕТ Сирийсский народ и сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!

.

А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ -ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ НОВОЙ ВЛАСТИ ????
https://uploads.disquscdn.com/images/8cbd8425eea8cfa2779670712898a8f3d0153ea672b8ecf0a3bf11ca875ce209.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/9d259c42b40a3e40dec50ccddc5c2f6bcd2cdf6cb6ff2ba457930f4fb94f9b4d.jpg
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Для путіна ПП2 не тільки вплив на Німеччину, але це також можливість наступу на всю Україну.
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А Ванька слушает и строит (с)
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а через сколько лет окупится ваш поток Во-Во...?)
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похоже, в Штатах тоже долбодятлов хватает.

может тут кто-нибудь внятно и четко объяснить, в чем разница для энегретической безопасности Европы по одной трубе будет идти газ или по двум, если на концах всех этих труб один и тот же ненадежный поставщик? но при этом поставки через украинскую ГТС - это хорошо, а если по другим каналам - плохо.

еще раз повторяю вопрос - в чем разница для Европы?
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разница в США, будут ли они поставщиками
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арабы могут разыграть свою карту, но опять - куда потом тратится доход от продажи, вот лично думаю, хоть чуть дороже но тем кто вместе охроняет спокоиную жызнь а не платить тем кто готовы её нарушать.
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По СП-2 будут какцапы качать газ или через Украину - для поставок из США это фиолетово. Развивайте логику - пригодится в жизни.
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вроди бы у тебе Европеискйи флажок а задаёшь такие вопросы!
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Можна було би йому відповісти на давно зрозуміле для усіх питання, але з цього питання стирчать російські роги. Тому нецікаво взагалі з них вести діалог.
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Главные мифы «Октябрьской революции».

https://maxim-nm.livejournal.com/455880.html
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвродепутатов, которые просят Меркель отказаться от "Северного потока-2", поддержали США
 
 
 
 
 
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