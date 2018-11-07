 Евродепутатов, которые просят Меркель отказаться от "Северного потока-2", поддержали США

Соединенные Штаты поддержали обращение 69 европейских депутатов и 20 политиков, которые накануне попросили Меркель отказаться от участия Германии в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

"Россия понимает, что проект "Северный поток-2" разделяет Европу, и использует это в свою пользу. Европа должна обрести контроль над собственной энергобезопасностью и остановить "Северный поток-2", – говорится в заявлении представительства США в ЕС, размещенном в Twitter.

"США тесно сотрудничают с нашими европейскими партнерами по продвижению диверсификации типов топлива, маршрутов его доставки и источников добычи", – отмечается в заявлении США.

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Этот газопровод увеличит зависимость Европы от капризов Путина, убежден британский финансист и правозащитник Билл Браудер. Он также приветствует заявление европейцев.

"Огромный перечень наиболее влиятельных парламентариев стран Европы бросают вызов непонятному решению Меркель поддержать "Северный поток-2" – газопровод, который сделает Германию еще более зависимой от капризных прихотей Путина", – написал Браудер.

Напомним, накануне, 6 ноября, часть членов Европарламента призывает канцлера Германии Ангелу Меркель отказать в поддержке проекту немецко-российского газопровода "Северный поток-2". В письме, подписанном 69 европарламентариями и еще примерно 20 политиками из государств-членов Евросоюза, подчеркивается, что, развивая этот проект, правительство Германии раскалывает членов ЕС, хотя Сообщество как никогда ранее нуждается в сплоченности.

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Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа.

Транзит российского газа через газотранспортную систему Украины является одной из крупнейших статей экспорта украинских услуг и приносит Украине ежегодно несколько миллиардов долларов. В частности, в 2018 году доходы от транзита российского газа превысили украинские расходы на импорт газа на $0,7 млрд.

Потеря Украиной транзита означает потерю значительной части валютной выручки. По данным министерства финансов, одни только прямые потери могут достичь 2,5-3% от ВВП.

Россия стремится отказаться от транзита газа через Украину за счет строительства газопроводов в обход Украины, в частности, "Северного потока-2".

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