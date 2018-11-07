 Евродепутатов, которые просят Меркель отказаться от "Северного потока-2", поддержали США

Соединенные Штаты поддержали обращение 69 европейских депутатов и 20 политиков, которые накануне попросили Меркель отказаться от участия Германии в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.
"Россия понимает, что проект "Северный поток-2" разделяет Европу, и использует это в свою пользу. Европа должна обрести контроль над собственной энергобезопасностью и остановить "Северный поток-2", – говорится в заявлении представительства США в ЕС, размещенном в Twitter.
"США тесно сотрудничают с нашими европейскими партнерами по продвижению диверсификации типов топлива, маршрутов его доставки и источников добычи", – отмечается в заявлении США.
Также на Цензор.НЕТ: "Шансы на остановку "Северного потока-2" есть, и Украина продолжает бороться", - Витренко
Этот газопровод увеличит зависимость Европы от капризов Путина, убежден британский финансист и правозащитник Билл Браудер. Он также приветствует заявление европейцев.
"Огромный перечень наиболее влиятельных парламентариев стран Европы бросают вызов непонятному решению Меркель поддержать "Северный поток-2" – газопровод, который сделает Германию еще более зависимой от капризных прихотей Путина", – написал Браудер.
Напомним, накануне, 6 ноября, часть членов Европарламента призывает канцлера Германии Ангелу Меркель отказать в поддержке проекту немецко-российского газопровода "Северный поток-2". В письме, подписанном 69 европарламентариями и еще примерно 20 политиками из государств-членов Евросоюза, подчеркивается, что, развивая этот проект, правительство Германии раскалывает членов ЕС, хотя Сообщество как никогда ранее нуждается в сплоченности.
Также на Цензор.НЕТ: Северный поток-2: нужно юридически закрепить гарантию транзита газа через Украину, - посол Украины в ФРГ
Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.
Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа.
Транзит российского газа через газотранспортную систему Украины является одной из крупнейших статей экспорта украинских услуг и приносит Украине ежегодно несколько миллиардов долларов. В частности, в 2018 году доходы от транзита российского газа превысили украинские расходы на импорт газа на $0,7 млрд.
Потеря Украиной транзита означает потерю значительной части валютной выручки. По данным министерства финансов, одни только прямые потери могут достичь 2,5-3% от ВВП.
Россия стремится отказаться от транзита газа через Украину за счет строительства газопроводов в обход Украины, в частности, "Северного потока-2".
Читайте на Цензор.НЕТ: Американские сенаторы предлагают Европе миллиард долларов за отказ от российских энергоресурсов.
А я, например, понимаю. Бабушка старенькая, а у неё дети, внуки..
Скоріше у Х√йла на фрау є дуже сильний компромат...
Зараз питання, чиє бабло переможе: Штати чи Кремль?
Я не могу понять..
.
Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
.
УНИЧТОЖАЕТ Сирийсский народ и сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!
.
А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ -ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ НОВОЙ ВЛАСТИ ????
https://uploads.disquscdn.com/images/8cbd8425eea8cfa2779670712898a8f3d0153ea672b8ecf0a3bf11ca875ce209.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/9d259c42b40a3e40dec50ccddc5c2f6bcd2cdf6cb6ff2ba457930f4fb94f9b4d.jpg
может тут кто-нибудь внятно и четко объяснить, в чем разница для энегретической безопасности Европы по одной трубе будет идти газ или по двум, если на концах всех этих труб один и тот же ненадежный поставщик? но при этом поставки через украинскую ГТС - это хорошо, а если по другим каналам - плохо.
еще раз повторяю вопрос - в чем разница для Европы?
https://maxim-nm.livejournal.com/455880.html