EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 За рубежом
  436  6
Материалы по теме:
Все про:контрабанда (1610) Польша (4575) украинцы (2902) янтарь (477)

 Польские таможенники выявили 275 кг контрабандного янтаря в автомобиле украинца. ФОТО

Сотрудники Государственной налоговой администрации Польши изъяли рекордную контрабанду необработанного янтаря, которую пытался ввезти в страну гражданин Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Польские таможенники выявили 275 кг контрабандного янтаря в автомобиле украинца 01

По словам пресс-секретаря Палаты налоговой администрации, янтарь обнаружили в частной машине на польской регистрации, за рулем которой был гражданин Украины.

Смотрите: Почти 300 килограммов янтаря выявили пограничники с начала года. ФОТОрепортаж

"Во время контроля сотрудники обнаружили конструкторские изменения в автомобиле, которые были использованы для контрабанды. В целом мы нашли 275 кг нешлифованного янтаря ", - добавила чиновница. Она отметила, что за законную перевозку в Польшу такого количества солнечного камня предусмотрен налог на добавленную стоимость в размере более 63 тыс. злотых (более 14 тыс. евро).

С начала 2018 года в польско-украинских пунктах пропуска в Подкарпатском воеводстве было изъято около 600 кг контрабандного янтаря. В прошлом году этот показатель составил 424 кг янтаря.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Попытка контрабанды в ЕС более тонны янтаря блокирована на Закарпатье, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3095720
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И как же он прошёл нашу томожню?
Или провез как пуговицы по документам?
Древесину ведь как дрова вывозят!
 показать весь комментарий
 
Смена хорошая попалась-1 000 баксов и едешь дальше
 показать весь комментарий
 
В это время украинские таможенники пересчитывали 500$...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольские таможенники выявили 275 кг контрабандного янтаря в автомобиле украинца. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх